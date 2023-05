سلمى حايك في إطلالة مثيرة من مهرجان “كان”.. استعانت بمسلمات محجبات للظهور بها (شاهد)

- Advertisement -

وطن- نشرت الممثلة المكسيكية-اللبنانية الاصل سلمى حايك مجموعة من الصور كشفت من خلالها استعدادتها للمشاركة في مهرجان كان السينمائي 2023.

وظهرت الممثلة سلمى حايك في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام أثناء ارتدائها أحد فساتينها التي ظهرت فيه على السجادة الحمراء.

وارتدت سلمى حايك في هذه الإطلالة فستانا خمريا مفصلا لجسدها مع فتحة صدر واسعة كشفت صدرها بشكل كبير.

اللافت في الصور التي نشرتها سلمى حايك هو اعتمادها على سيدتين مسلمتين أثناء ارتدائها للفستان الجريء، ما يوضح أن الممثلة المكسيكية تضم في فريقها مسلمين.

ردود أفعال مشيدة بوجود مسلمات في فريق سلمى حايك

الصورة أثارت إعجاب الكثيرين من متابعي نجمة هولييود سلمى حايك، حيث أشاد عدد كبير جدا في التعليقات الواردة على الصورة بظهور السيدتين المسلمتين في فريقها.

وفي هذا السياق، علقت إحدى المعجبات على الصورة قائلة:” مدهش! أحب رؤية امرأة مسلمة في فريقك”.

وأبدت معجبة أخرى إعجابها بالمشهد لذي ظهر في الصورة بالقول:” أحب التعددية الثقافية من حولك”.

كما عبر آخر عن إعجابه بظهور سلمى حايك مع فريقها المسلم بالقول:” واو الستايلست الخاص بك مسلم”.

سلمى حايك بـ برنص الاستحمام

وكانت سلمى حايك قد شاركت معجبيها مجموعة من الصور لها أثناء الاستعداد لحضور أحد العروض الخاصة في مهرجان كان السينمائي.

وظهرت سلمى حايك مرتدية برنص وتضع الماكياج في شرفة أحد الفنادق في”كان” الفرنسية استعداداً للتواجد على السجادة الحمراء

واختارت سلمى ستايل مكياج أنيق وعصري، ويبدو أنها ركزت على مكياج العيون بشكل كبير في هذا اللوك.

فيلم سلمى حايك الجديد

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عرض فيلم سلمى حايك الجديد Magic Mike’s Last Dance.

وشارك سلمى حايك في بطولة فيلم Magic Mike’s Last Dance تشانينج تاتوم وكيتلين جيرارد وجيفن سبوكس.

وتدور أحداثه حول “مايك” الذي يقرر العودة إلى الرقص من جديد بعد ابتعاده لفترة طويلة، بعد أن تسببت صفقة تجارية في إفلاسه، ويتلقى عرضا لا يمكن رفضه من امرأة ثرية لتنفيذ عرض مع مجموعة من الراقصين الجدد.

مشاركة سلمى حايك في الأوسكار

وكانت سلمى حايك قد شاركت في “أوسكار” هذا العام من خلال فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish الذي نافس على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، إلا أن Guillermo del Toro’s Pinocchio. قد فاز بها.