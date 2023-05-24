الأربعاء, مايو 24, 2023
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حياتنا

محمد رمضان يوقف تصوير فيلمه بسبب سيدة ويقبلها وسط تصفيق الحضور! (شاهد)

قبّل محمد رمضان رأس "أم فارس" وطلب منها رقم هاتفها ووعدها بالتواصل معها في أقرب فرصة

كتب رفيف عبدالله
محمد رمضان يوقف تصوير فيلمه بسبب سيدة ويقبلها وسط تصفيق الحضور! (شاهد) watanserb.com
محمد رمضان
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وطن- أشاد الجمهور بتصرف الفنان محمد رمضان حين قام بإيقاف تصوير فيلمه الجديد، من أجل سيدة.

“إلحاح شديد”

حدث ذلك في منطقة الألعاب في حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة، حين كان محمد رمضان يقوم بتصوير مشهد خارجي من فيلم “ع الزيرو”، وسط إجراءات مشددة.

وتفاجأ رمضان بسيدة توجّهت إلى موقع التصوير وسط ألاف الأهالي الذين تجمهروا حوله، وألحّت على أن تقابل الفنان الملقب بـ”نمبر ون”.

محمد رمضان وأم فارس
محمد رمضان وأم فارس

وعلى الرغم من أن حراس الأمن حاولوا منعها، فإن إلحاح السيدة واستمرارها في النداء على محمد رمضان، لفته إليها.

فقام الفنان بإيقاف التصوير، بحسب ما ذكرت صحيفة “المصري اليوم“، وقرر أن يستمع إليها.

أم فارس

وتبيّن أن السيدة تدعى “أم فارس”، وأخبرت محمد رمضان أن زوجها توفي ولديها خمسة أبناء، جميعهم يدرسون الجامعة.

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وأخبرت السيدة “أم فارس”، رمضان، بحاجتها إلى مساعدته لاستكمال دراسة أبنائها.

محمد رمضان وأم فارس
تفاجأ رمضان بسيدة توجهت إلى موقع التصوير وسط ألاف الأهالي

وقبَّل محمد رمضان رأس “أم فارس”، وطلب منها رقم هاتفها ووعدها بالتواصل معها في أقرب فرصة، وسط تصفيق الحاضرين وإشادتهم بتصرفه.

“ع الزيرو”

وقام محمد رمضان بتصوير مشاهد من فيلم “ع الزيرو” الذي يشاركه في بطولته الفنانة المصرية نيللي كريم، في شارع الجيش والجمهورية ومنطقة ميدان أم كلثوم والمشايه السفلية.

كما قام الفنان المصري بتصوير بعض من المشاهد بأحد المراكب النيلية.

ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى، والذي لمح رمضان إلى تفاصيل شخصيته فيه.

ونشر رمضان صوراً عبر حسابه على “انستجرام” معقّباً: “حمزة وشهرته دراجون أجمد دي چى في مصر ومريم ويوسف.. حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم عيد الأضحى ع الزيرو”.

 

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وتابع رمضان: “الفيلم تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب.. ثقة في الله بركان نجاح”.

أول جهاز قلب يتبرع به رمضان

في سياق متصل، نشر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، صورة تجمعه بمحمد رمضان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وعلق شعبان على الصورة: “بدأنا بالتواصل مع أول حالة من المنيا تعاني من اختلال كهرباء القلب. والترتيب لتركيب جهاز يساهم في تحسين صحتها، يصل سعره إلى 300 ألف جنيه”.

وكان جمال شعبان قد طالب رمضان بدعم مرضى القلب في العناية المركزة، بناءً على أزمة الدولارات.

وكتب جمال شعبان تعليقاً على صورة محمد رمضان قبل حذفها: “ياريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة. وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

المفاجأة أن رمضان ردّ على الدكتور قائلاً: “شكرا يا دكتور يا ريت حضرتك تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص”.

المصدرالمصري اليوم
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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