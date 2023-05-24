متى تكون الحكة علامة على الإصابة بالسرطان وماذا تفعل حيال ذلك؟!

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وطن- في بعض الأوقات، تسبّب حكة الجلد شعورًا مزعجًا بالنسبة لكثيرين.

ويمكن أن يستغرق الذهاب إلى الطبيب العام والصيدلي وقتًا طويلاً للحصول على الإجابات التي تريدها حقََا لفهم أسباب هذه المشكلة، خاصة إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع.



في مقابلة مع صحيفة “ذا صن” البريطانية، صّرحت خبيرة الصحة البريطانية، الدكتورة زوي ويليامز بأن الحكة المزمنة والمستمرة يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان. وذلك بعد أن أرسل لها شخص يبلغ من العمر 69 عامًا رسالة على بريدها الإلكتروني، وطلب منها استفسارًا طبيًا بخصوص شعوره الدائم بالحكة.

كيف يسبّب السرطان الحكة؟

قالت الدكتورة ويليلمز إن لحكة الجلد، أو التي يطلق عليها طبيًا الحكة أو الهرش، أسباباً عديدة وقد يكون سبب وجودها يتعلق بأمراض خطيرة مثل أمراض الكبد وسرطان.

من السهل جدًا تفادي حكة الجسم. وذلك من خلال اتخاذ عدة خطوات مثل شرب كثير من الماء طوال اليوم، فضلاََ عن ترطيب الجلد بالمرطبات لمكافحة الجفاف أو الأكزيما الخفيفة، حسب قولها.



متى تكون الحكة خطيرة؟

إذا استمرت الحكة لأكثر من بضعة أسابيع، فإنه من الضروري زيارة الطبيب، الذي يمكنه أخذ بقية المعلومات المطلوبة لتحديد الأسباب المحتملة للحكة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء اختبارات.



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حتى إذا لم يكن هناك قلق بشأن سبب أساسي، فإن الحكة شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد لأنها يمكن أن تتداخل مع نوعية حياة الشخص، على سبيل المثال، يمكن أن تمنع من النوم، خصوصاً إذا كانت شديدة، وهو من شأنه أن يؤثر على الأداء البدني في اليوم التالي وصعوبة التركيز.



إذا أعطاك طبيبك العلاج الكامل لعلاج الحكة، يمكن للصيدلي من ناحية أخرى أن يكون مفيدًا كذلك في إعطائك كريمات للبشرة، مثل الكريم المائي الذي يحتوي على المنثول المنعش والذي يعطي إحساسًا بالبرودة والراحة.