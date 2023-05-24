لأصحاب العيون الخارقة..اكتشف الرقم المخفي في هذا الوهم البصري إن استطعت!

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وطن- يمكن أن تشكّل الأوهام البصرية تحدّيًا كبيرًا لتحفيز عقلك وإبداعك. يتحدى بعضٌ منها مستوى ذكائك، بينما تكشف الخدع البصرية الأخرى مهارات الملاحظة لديك.



وخدعة اليوم، التي اخترناها نقلاً عن صحيفة “dailystar” البريطانية، تحتوي على وهم بصري. والتحدي بالنسبة لك هو العثور على الرقم المخفي في الصورة.

وإذا كنت تعتقد أنه لديك قوة ملاحظة جيدة وقوية، فهذا سيساعدك على اكتشاف الرقم بسهولة.



صورة الوهم تمّت مشاركتها في تويتر بواسطة المستخدم “TheFigen_”. وقد أثارت فضول العديد من الأشخاص الذين أرادوا معرفة الرقم المخفي.

ما الرقم الذي تراه؟

وفي منشور على تويتر، كتب المستخدم TheFigen_: “اختبار قوة نظرك! ما الرقم الذي تراه؟”

تحتوي الصورة على العديد من الأرقام المخفية وسط خلفية حمراء نابضة بالحياة. ومنذ أن تم نشرها في 16 مايو، حصدت أكثر من 220 إعادة تغريد و2000 إعجاب.

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اختلاف الآراء

كتب أحد الأشخاص في تعليق على الصورة بعد انتشارها: “في البداية، لا أستطيع رؤية أي أرقام، ثم عندما كنت أحدق فيها، رأيت الرقم 7 أولاََ بعد 5 ثم 1، إذن الرقم الصحيح هو 571”.

وأضاف آخر: “الرقم المخفي هو 571 وهناك حرف بين 7 و1”.

بينما علّق مستخدم ثالث: “أرى صداعاً نصفياً”.

وقال شخص رابع: “هذا يعتمد كثيراً على جودة الشاشة”، فيما قال آخرون مازحين إنهم رأوا الأرقام “69” و”420″.

حل اللغز

وإذا كنت لا تزال تكافح لإيجاد حلٍّ لهذا الوهم البصري، فمن الواضح أن الرقم في الصورة هو 571، حيث ستتمكن من اكتشافه إذا نظرت جيداََ إلى الصورة.



تحدث الأوهام البصرية عندما تقوم عقولنا تلقائيًا بعمل افتراضات بناءً على المعلومات المرسلة من العين.

في بعض الأحيان، سيجعل الدماغ عينيك تعتقد أن شيئًا ما يتحرك، ولكن في حقيقة ذلك الشيء هو في الحقيقة ثابت تماماً.