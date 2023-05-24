في الرأس.. إصابة حرجة لقائد الجيش الأوكراني جراء ضربة روسية

- Advertisement -

وطن- أفادت وسائل إعلام روسية أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، أصيب إصابة بالغة في الرأس جراء شظايا ضربة صاروخية روسية.

تفاصيل إصابة قائد القوات المسلحة الأوكرانية

ونقلت وكالة “RIA Novosti” عن ممثل وكالات إنفاذ القانون الروسية، أن الضربة تم توجيهها في منطقة خيرسون وأدت إلى إصابة المسؤول الأوكراني في الرأس ومن غير المرجح أن يتمكن من مواصلة خدمته بعد الإصابة.

وبحسب ما أوردته الوكالة، فقد تم تنفيذ الضربة بالقرب من قرية بوساد – بوكروفسكوي في منطقة خيرسون. ولم يتم تحديد تاريخها.

وبحسب موقع “rbc” الروسي نُقل “زالوجني” إلى نيكولاييف، ومن هناك إلى مستشفى عسكري في كييف حيث خضع لعملية ، حسبما قال مصدر لوكالة ريا نوفوستي.

وفقا للمصدر فإن زالوجني لن يتمكن من مواصلة خدمته. ووضعه يتفاقم بسبب أنه يعاني من مرض السكري من النوع الثاني. وقال المصدر توقعاتنا أنه سيعيش لكنه لن يتمكن من أداء وظيفته.”

في حالة حرجة

وقبل أيام قليلة ، ذكرت قنوات روسية أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أصيب إصابة بالغة، ولن يكون قادرا على الاستمرار في الخدمة.

- Advertisement -

وقال المراسل العسكري أندريه رودينكو ، نقلاً عن مصدر في قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا ، أن الجنرال كان في حالة حرجة في المستشفى العسكري الرئيسي. ووفقا له ، فإن القائد أصيب في، 8 مايو، في أحد مراكز قيادة المجموعة الشرقية للقوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة “دنيبروبتروفسك”، كما قتل هناك العديد من العسكريين الأوكرانيين رفيعي المستوى.

ووقتها ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية هذه المعلومات، مؤكدة أن زالوجني على رأس عمله ولم يصب بأذى.

اختفاء مزعوم

ويشار إلى أن زالوجني لم يتمكن من المشاركة في اجتماع للجنة العسكرية للناتو عبر تقنية الفيديو، في 10 أيار الجاري، بسبب الوضع العملياتي المتوتر على الأرض.

وفي 21 مايو، قالت نائبة وزير دفاع أوكرانيا “آنا ماليار” حول الاختفاء المزعوم لزالوجني” إن القائد العام “في مكانه” و “يقوم بعمله”. مضيفة أنها تحدثت معه للتو.

وفي اليوم نفسه، أفادت قناة الأوبزرفر العسكرية أن زالوجني ظهر على شاشة التلفزيون لأول مرة منذ عدة أسابيع. وفي 23 مايو ، أفادت قناة Telegram التابعة لزالوجني عن محادثته الهاتفية مع كريستوفر كافولي ، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

تزايد شعبية زالوجني

وبحسب موقع ura الروسي عين الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” زالوجني قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية في 27 يوليو 2021. ومع ذلك ، بعد بدء الصراع الأوكراني ، بدأت وسائل الإعلام في الكتابة عن رغبة زيلينسكي في التخلص من قائد الجيش، والسبب في ذلك هو تزايد شعبية زالوجني والمخاطرة بإطاحة زيلينسكي كرئيس.

وفي 10 مايو ، رفض زالوجني المشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية للناتو . ثم قال إنه لن ينضم إلى الاجتماع حتى في شكل مؤتمر فيديو. عندها بدأت الأسئلة الأولى حول مكان وجوده وحالته الصحية في الظهور.

وفي وقت لاحق، قال يان جاجين ، مستشار رئيس بالنيابة ، دينيس بوشلين ، إنه حتى السلطات الأوكرانية قد لا تعرف مكان زالوجني. وأشار المستشار إلى أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية كان يمكن أن يموت نتيجة ضربة روسية على أحد مراكز صنع القرار.

لكن بعد فترة ، ذكرت مجموعة الهاكرز “جوكر دي بي آر” أنه نتيجة هجوم صاروخي شنه الجيش الروسي على مركز قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ، أصيب زالوجني بجروح خطيرة . وأوضحت أن القائد خضع لعدة عمليات ، ومن غير المرجح أن يتمكن بعدها من البقاء في منصبه.