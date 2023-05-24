الأربعاء, مايو 24, 2023
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فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

السلطات السعودية أطلقت حملات مكبرة ضد المخدرات بعدما اتُهمت المملكة بأنها أصبحت عاصمة المخدرات في الشرق الأوسط

كتب باسل النجار
ترويج المخدرات في السعودية watanserb.com
مقيم بنغلاديشي في السعودية يروج للمخدرات بطريقة غريبة
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وطن – وثّق مقطع فيديو، إقدام شخص بنغلاديشي يقيم في المملكة العربية السعودية، على ترويج المخدرات، مستخدما حيلة ذكية للغاية.

الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية السعودية، التقط في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وقد أظهر المقيم البنغلاديشي وهو يروج لمخدر الشبو.

وبحسب الفيديو المنشور، نزل البنغلاديشي من السيارة التي كان يرتداها وأخذ يدفن كميات من المخدرات في مواقع مختلفة، حسبما أظهرت اللقطات التي يُرجح أنها رُصدت عبر كاميرات المراقبة.

وتبين أن مروج المخدرات كان يعمل على ترويج المخدرات عن بُعد وذلك باستخدام نظام تحديد المواقع “جي بي إس”.

وقالت الداخلية السعودية، إنّها ألقت القبض على مروج المخدرات، وعثرت بحوزته على 180 جراما من مخدر الشبو.

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ومخدر الشبو من المواد المخدرة المسببة للإدمان من أول جرعة وتقود متعاطيها إلى الموت أحيانا، وهذا المخدر يتم تصنيعه من مادة الميثافيتامين والتي تعد من المنبهات القوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

حملة سعودية ضد المخدرات

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت حملة واسعة ضد المخدرات، وأطلقت وزارة الداخلية حملات أمنية واسعة لاستهداف مروجيها ومهربيها وضبط الشحنات على الحدود، وتحديدا مخدر “الكبتاغون“.

وأطلقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية حملات أمنية تستهدف المهربين والمروجين ومصادرة المواد المخدّرة، منذ أبريل الماضي بعنوان “الحرب على المخدرات”.

وجاءت الجهود السعودية في ظل تفاقم عمليات التهريب البرية والبحرية لموادٍ مخدّرة، أبرزها الشبو والكبتاغون، وكانت هذه المادة آخر الشحنات الواصلة إلى ميناء جدة في 16 من أيار/مايو الحالي وعثرت الجمارك على 1,395,930 حبة مُخبأة بألواح خشبية.

السعودية عاصمة المخدرات

وكانت شبكة “سي إن إن”، قد قالت في تقرير لها، إنّ السعودية أصبحت عاصمة المخدرات الأولى في الشرق الأوسط، وهي التي تأتي عن طريقها المخدرات المزروعة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان السلطات السعودية عن أكبر عملية ضبط للمخدرات في تاريخ البلاد، بعد ضبط ما يقرب من 47 مليون حبة أمفيتامين في شحنة دقيق في العاصمة الرياض.

وأضافت أنه في حين أن السلطات لم تذكر مصدر المخدرات المضبوطة، قال مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، في وقت سابق، إن “التقارير عن مضبوطات الأمفيتامين من دول في الشرق الأوسط لا تزال تشير في الغالب إلى أقراص تحمل شعار الكبتاغون”.

وفي وقت سابق أيضاً، قال موقع “جيوبوليتيكال فيوتشر“، إنّ المملكة العربية السعودية أصبحت مركز تجارة المخدرات في الشرق الأوسط.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنّ مشكلة المخدرات نمت في السعودية بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث استولت السعودية بين عامي 2015-2019 على ما نسبته 45% من المضبوطات العالمية من عقار “الكبتاجون”، في حين ترفض السلطات السعودية الاعترافَ بهذا الواقع، وتلقي بالمسؤولية على جهات خارجية.

المصدرجيوبوليتيكال فيوتشر + تويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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