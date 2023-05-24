تفاصيل هروب بطل مصر للمصارعة إلى أوروبا بعد مشاركته في بطولة دولية

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وطن- أفادت تقارير صحفية مصرية، عن هروب بطل مصر للمصارعة من معسكر منتخب بلاده مع نهاية عام 2022، خلال مشاركته في بطولة دولية في دولة إيطاليا.

وقالت صحيفة “المصري اليوم“، بأن لاعب المصارعة المصري محمد عصام البالغ من العمر 18 عاماً. لاعب المصارعة الرومانية، بعد فوزه ببطولة أفريقيا عام 2022، قام بالهروب خلال من معسكر منتخب مصر إلى أوروبا. دون معرفة مصيره.

هروب بطل مصر للمصارعة إلى أوروبا

وبينت الصحيفة المصرية، بأن مدرب اللاعب المصري عصام، بأن البداية كانت بعد فوز اللاعب بذهبية بطولة أفريقيا في المصارعة الرومانية، حيث لم يحصل اللاعب على أي مكافأة مالية بعد فوزه ببطولة. وهو الأمر الذي جعل اللاعب يهرب خاصة أن أسرته فقيرة ويعمل مع والده باليومية تقريباً.

كما وأردفت، ” اللاعب يحصل على 300 جنيه شهرياً من جهاز رعاية وتنمية المواهب وتأهيل البطل الأولمبي الذي يتبع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وهي قيمة ما يتلقاه شهرياً. فيما لم يتقاضى أي مكافآت من اللاعب لصالح الاتحاد المصري للمصارعة ومن أبرزها البطولة الأفريقية التي حقق الفوز بها”.

الوضع المادي السيئ

وتابعت، ” اللاعب محمد عصام لم يكن الأخير، بل حصل لاعب أخر وهو عمر مراد أمين على ميدالية برونزية في بطولة العالم بنسخة 2022. وهو إنجاز مصري في تلك اللعبة. حيث أن الأخير ذهب من أجل اللعب تحت راية منتخب أخر”.

وختمت الصحيفة، ” هروب بطل مصر عصام إلى أوروبا، كان بسبب الوضع المادي السيئ الذي تعاني منه أسرته. حيث تحاول عائلته الاستفادة من نجلها من خلال تحقيق العائد المادي من وراء مشاركته في البطولات الدولية وتحقيق الميداليات”.