الثلاثاء, مايو 23, 2023
الرئيسيةرياضةنجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية .. شاهد كيف رد على أحد أصدقائه؟!
رياضة

نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية .. شاهد كيف رد على أحد أصدقائه؟!

كريستيانو جونيور نجل الدون يرد على أحد أصدقائه باللغة العربية الفصحى

كتب فارس أبو شيحة
نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية watanserb.com
نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية
- Advertisement -

وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجل كريستيانو رونالدو البرتغالي وهو يرد على أحد أصدقائه باللغة العربية.

وظهر نجل الدون كريستياتو رونالدو، في مقطع فيديو نشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل، وهو يرد على صديقه الذي يسأل عن حاله. ليرد عليه بالقول: ” الحمد الله”، وهو ما أشاد إعجاب الكثيرين بسرعة تأقلمه مع العائلة مع طبيعة الحياة في السعودية.

نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية

وانتقل صاروخ ماديرا رونالدو بصحبة عائلته للعيش في العاصمة السعودية (الرياض)، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي. بصفقة تاريخية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين، أي حتى عام 2025.

كما ويلعب كريستيانو جونيور نجل الدون، داخل أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية (الرياض).

حديث كريستيانو رونالدو عن نجله

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحدث عن نجله البكر في وقت سابق بشأن هوية والده المجهولة حتى الآن، ” جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة. كما أن الكثير من الأطفال يعيشون بدون أم وأب أو يموت أحدهما”.

- Advertisement -
نجل كريستيانو رونالدو
نجل كريستيانو رونالدو

كما وختم رونالدو، ” لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك. عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته”.

وكان رونالدو قد أنجب ابنه البكر كريستيانو جونيور البالغ من العمر 12 عاماً، في عام 2010 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أم مجهولة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، مكون من 7 أفراد، وهم صديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز. وابنه البكر كريستيانو جوينور، والتوأم إيفا وماتيو، وآلانا وبيلا.

كريستيانو جونيور مع صديقه
كريستيانو جونيور مع صديقه

 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

حياتنا

جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

حياتنا

جورجينا ورقص ابن رونالدو مع شقيقاته.. انفجرت في الضحك (فيديو)

رياضة

تفاصيل عرض بايرن ميونخ الغريب للتعاقد مع كريستيانو رونالدو هذا الصيف

حياتنا

السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

حياتنا

والدة رونالدو تنفجر غضباً وتقلب الطاولة في وجه المسيئين لها ولنجلها.. هذا ما قررته!

الهدهد

رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

حياتنا

جورجينا رودريغيز تحرك مؤخرتها بشكل فاضح أثناء رقصة “التوركينغ” (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تشعل لهيب معجبيها بوصلة رقص بالهوت شورت برفقة صديقتها! (شاهد)

حياتنا

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

حياتنا

والدة رونالدو تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن انفصال نجلها عن جورجينا

حياتنا

“بيكيني في بلاد الحرمين”.. “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لا تستخدم علبة التابروير من جديد إذا كانت تحتوي على هذا الرمز..

مضيفات يحذرن…لا تخلع حذاءك أبداََ في الطائرة لهذا السبب!

تعرّف على الفاكهة التي تتناولها يوميًا وهي شديدة التلوّث..

هبة عبوك في وضع مريب مع ممثل فرنسي ووصلة غزل علنية بينهما! (شاهد)

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

مناورات حزب الله التي أثارت جدلا.. مفاجأة صادمة لإسرائيل وغضب لبناني داخلي

جورجينا رودريغيز تمارس القفز وتركز الكاميرا على أردافها فقط! (فيديو)

رسالة مبكية من زوجة سجين رأي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في البحرين

دمي فلسطيني.. ماذا وراء حذف أغنية محمد عساف من المنصات؟

مُتمكن من قضايا الخليج العربي.. إيران تُعين “علي رضا عنايتي” سفيراً لدى السعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC