نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية .. شاهد كيف رد على أحد أصدقائه؟!

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنجل كريستيانو رونالدو البرتغالي وهو يرد على أحد أصدقائه باللغة العربية.

وظهر نجل الدون كريستياتو رونالدو، في مقطع فيديو نشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل، وهو يرد على صديقه الذي يسأل عن حاله. ليرد عليه بالقول: ” الحمد الله”، وهو ما أشاد إعجاب الكثيرين بسرعة تأقلمه مع العائلة مع طبيعة الحياة في السعودية.

نجل كريستيانو رونالدو يتحدث العربية

وانتقل صاروخ ماديرا رونالدو بصحبة عائلته للعيش في العاصمة السعودية (الرياض)، بعد تعاقده مع نادي النصر السعودي. بصفقة تاريخية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين، أي حتى عام 2025.

كريستيانو جونيور لأحد اصدقائه: " كيف حالك ؟ ، الحمدالله " ❤️pic.twitter.com/jBr9j7GwNr — Screen Mix (@ScreenMix) May 20, 2023

كما ويلعب كريستيانو جونيور نجل الدون، داخل أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية (الرياض).

حديث كريستيانو رونالدو عن نجله

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تحدث عن نجله البكر في وقت سابق بشأن هوية والده المجهولة حتى الآن، ” جونيور لا يعرف من هي والدته، لكن هذا لا يمثل أزمة. كما أن الكثير من الأطفال يعيشون بدون أم وأب أو يموت أحدهما”.

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كما وختم رونالدو، ” لن أكذب عليه لكونه يستحق معرفة الحقيقة، لكنني لا أريد أن أقول الحقيقة لمجرد أن الناس يريدون مني أن أفعل ذلك. عندما يأتي الوقت المناسب سوف أخبره عن هوية والدته”.

جونيور كريستيانو ،،، ولد الوز عوام 😍😍😍 💛💙 براعم نادي النصر pic.twitter.com/Sc1dhFXhzM — القحطاني (@Lf3SI2iYwAWDtUb) May 20, 2023

وكان رونالدو قد أنجب ابنه البكر كريستيانو جونيور البالغ من العمر 12 عاماً، في عام 2010 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من أم مجهولة حتى الآن.

كريستيانو جونيور من مباراة اكاديمية مهد بالأمس pic.twitter.com/Eho6ZP2GJd — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 14, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو 38 عاماً، مكون من 7 أفراد، وهم صديقته الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز. وابنه البكر كريستيانو جوينور، والتوأم إيفا وماتيو، وآلانا وبيلا.