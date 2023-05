من هو حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي والإنتر؟!

- Advertisement -

وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، والجهاز المُعاون له لإدارة تحكيم المباراة النهائية لختام البطولة القارية الأوروبية.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية، في ال10 من شهر يوينو/ حزيران الشهر المقبل.

وسيتولى تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ” التشامبونز ليغ”، بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي، الحكم البولندي شيمون مارتسينياك، الذي تولى تحكيم مباراة نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022 الماضية الذي توج بها الأرجنتين على حساب فرنسا.

وسيعاون الحكم البولندي مارتسينياك، كلاً من الحكام المساعدين له باول سوكولنيكي. وتوماش ليستكيفيتش في ساحة ملعب المباراة.

⚽ The referees for this season's UEFA club finals: #UCLfinal : Szymon Marciniak 🇵🇱 #UWCLfinal : Cheryl Foster 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #UELfinal : Anthony Taylor 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #UECLfinal : Carlos Del Cerro Grande 🇪🇸

كما وسيكون الحكم الروماني إشتفان كوفاتش حكم رابع في المباراة، بينما سيكون الحكم توماش كفايتكوفسكس المسؤول عن غرفة تقنية الفيديو (VAR).

ويتولى الحكم البولندي مارتسينياك، المباريات الدولية منذ نحو عام 2011، كان آخرها على المستوى القاري الأوروبي بين ريال مدريد وتشيلسي في ال12 من شهر إبريل / نيسان الماضي على ملعب (سانتياغو برنابيو).

كما وأدار حكم نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة الحالية، نحو 8 مباريات. لعل من أبرز المباريات التي أدارها مباراة إياب نصف نهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد، التي انتهت بخسارة الأخير برباعية نظيفة دون مقابل.

The biggest prize in club football 🏆

Who are you backing on 10 June? #UCLfinal pic.twitter.com/YnU2UOsRuX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 18, 2023