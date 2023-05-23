الثلاثاء, مايو 23, 2023
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رياضة

من هو حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين السيتي والإنتر؟!

البولندي شيمون مارتسينياك سيتولى تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 watanserb.com
حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، والجهاز المُعاون له لإدارة تحكيم المباراة النهائية لختام البطولة القارية الأوروبية.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية، في ال10 من شهر يوينو/ حزيران الشهر المقبل.

حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

من هو حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟!

وسيتولى  تحكيم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ” التشامبونز ليغ”، بين فريقي مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي، الحكم البولندي شيمون مارتسينياك، الذي تولى تحكيم مباراة نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022 الماضية الذي توج بها الأرجنتين على حساب فرنسا.

وسيعاون الحكم البولندي مارتسينياك، كلاً من الحكام المساعدين له باول سوكولنيكي. وتوماش ليستكيفيتش في ساحة ملعب المباراة.

كما وسيكون الحكم الروماني إشتفان كوفاتش حكم رابع في المباراة، بينما سيكون الحكم توماش كفايتكوفسكس المسؤول عن غرفة تقنية الفيديو (VAR).

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 الحكم البولندي شيمون مارتسينياك               

ويتولى الحكم البولندي مارتسينياك، المباريات الدولية منذ نحو عام 2011، كان آخرها على المستوى القاري الأوروبي بين ريال مدريد وتشيلسي في ال12 من شهر إبريل / نيسان الماضي على ملعب (سانتياغو برنابيو).

كما وأدار حكم نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة الحالية، نحو 8 مباريات. لعل من أبرز المباريات التي أدارها مباراة إياب نصف نهائي بين مانشستر سيتي وريال مدريد، التي انتهت بخسارة الأخير برباعية نظيفة دون مقابل.

وتأهل مانشستر سيتي على حساب بطل النسخة الماضية ريال مدريد (الملكي)، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز عليه. بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور النصف النهائي.

كما وتأهل الفريق المنافس الإنتر على حساب جاره الميلان، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة دون رد، في مجموع المباراتين من ذات الدور.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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