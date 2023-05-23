بحركة بهلوانية.. اعتداء مؤلم على سيدة محجبة في الهند وغضب عارم (فيديو)

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وطن – أظهر مقطع فيديو، اعتداء مفزعا تعرضت له سيدات محجبات في الهند، وذلك استكمالا لسلسلة طويلة من الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الهند.

وبيّن الفيديو، المعتدي وهو يُجري حركات بهلوانية خلف ثلاث سيدات محجبات، وعند وصوله إليهن ركل إحدى السيدات بقوة في رأسها.

وأسفر الاعتداء المفزِع عن سقوط السيدة أرضا، وشوهدت وهي تتألم بشدة، وسط حالة من الذهول بين الحاضرين، فيما حاولت محجبة أخرى مساعدتها للنهوض.

متى تتوقف مضايقات المسلمات المحجبات في الهند؟ pic.twitter.com/YEsiMmM6kB — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) May 22, 2023

غضب عارم

أثار هذا الفيديو غضبا عارما بين النشطاء الذين عبروا عن غضبهم الشديد من جراء هذا الاعتداء.

وقال “أبو ضاري”: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حسبنا الله ونعم الوكيل — ابو ضاري🇬🇧🇮🇶 (@Iraqfree0) May 23, 2023

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وكتب “حسين”: “حروب الأديان والمعتقدات مستمرة إلى ما لا نهاية”.

حروب الاديان والمعتقدات مستمرة الى ما لا نهاية — 🇮🇶Hussein AL-Zirjawi | حسين الزيرجاوي (@al_zirjawi) May 23, 2023

وغرد “عبدالله”: “حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك”.

حسبنا الله و نعم الوكيل و لاحول و لاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك — Abdullah Al-Asmarawi عبدالله الأسمراوي (@b_almnsy) May 22, 2023

وقال “كمال”: “حركة رجليه في القفزة الأخيرة عند الوصول فرب الفتاة مختلفة حيث باعد رجليه عن بعضها أقصى ما يستطيع ليضمن إصابتها.. عليه من الله ما يستحق”.

حركة رجليه في القفزة الاخيرة عند الوصول فرب الفتاة مختلفة حيث باعد رجليه عن بعضها اقصى ما يستطيع ليضمن اصابتها

عليه من الله ما يستحق — 🇯🇴 كمال 🇯🇴 (@Kamal91321958) May 22, 2023

وغرد ناشط: “والله ما كرهت الهنود ديل من فراغ”.

والله ما كرهت الهنود ديل من فراغ — Master (@master_006) May 22, 2023

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

ويمثّل الهندوس اليمينيون تهديداً خطيراً للمسلمين الذين يعيشون منذ عقود غير آمنين بالهند، فيما يظلّ المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غير قادرين على الدفاع عن الأقليات.

رئيس الوزراء مودي.. عدو المسلمين

ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرّض للهندوس خلال مذابح غوجارات في فبراير/شباط 2002، وقد وُصف بعد ذلك مودي بـ”إمبراطور قلوب الهندوس”، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم، إلى أن رُشّح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس، لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق.

وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج بالمسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع، ووضع أسماء هندوسية بدلاً منها.