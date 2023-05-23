الثلاثاء, مايو 23, 2023
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الهدهد

بحركة بهلوانية.. اعتداء مؤلم على سيدة محجبة في الهند وغضب عارم (فيديو)

يمثّل الهندوس اليمينيون تهديداً خطيراً للمسلمين الذين يعيشون منذ عقود غير آمنين بالهند

كتب خالد السعدي
اعتداء على محجبات في الهند watanserb.com
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وطن – أظهر مقطع فيديو، اعتداء مفزعا تعرضت له سيدات محجبات في الهند، وذلك استكمالا لسلسلة طويلة من الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الهند.

وبيّن الفيديو، المعتدي وهو يُجري حركات بهلوانية خلف ثلاث سيدات محجبات، وعند وصوله إليهن ركل إحدى السيدات بقوة في رأسها.

وأسفر الاعتداء المفزِع عن سقوط السيدة أرضا، وشوهدت وهي تتألم بشدة، وسط حالة من الذهول بين الحاضرين، فيما حاولت محجبة أخرى مساعدتها للنهوض.

غضب عارم

أثار هذا الفيديو غضبا عارما بين النشطاء الذين عبروا عن غضبهم الشديد من جراء هذا الاعتداء.

وقال “أبو ضاري”: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

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وكتب “حسين”: “حروب الأديان والمعتقدات مستمرة إلى ما لا نهاية”.

وغرد “عبدالله”: “حسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا في هؤلاء الظالمين عجائب قدرتك”.

وقال “كمال”: “حركة رجليه في القفزة الأخيرة عند الوصول فرب الفتاة مختلفة حيث باعد رجليه عن بعضها أقصى ما يستطيع ليضمن إصابتها.. عليه من الله ما يستحق”.

وغرد ناشط: “والله ما كرهت الهنود ديل من فراغ”.

عدد المسلمين في الهند

ويقدّر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عددُ المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان.

ورغم ذلك، فإن المسلمين لا يشكّلون إلا ما يقارب 15 بالمئة من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

ويمثّل الهندوس اليمينيون تهديداً خطيراً للمسلمين الذين يعيشون منذ عقود غير آمنين بالهند، فيما يظلّ المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل: هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، غير قادرين على الدفاع عن الأقليات.

رئيس الوزراء مودي.. عدو المسلمين

ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يُعرف بعدائه للمسلمين، خاصة عقب أوامره للشرطة بعدم التعرّض للهندوس خلال مذابح غوجارات في فبراير/شباط 2002، وقد وُصف بعد ذلك مودي بـ”إمبراطور قلوب الهندوس”، وساعدته هذه الشهرة على البروز داخل الحزب الحاكم، إلى أن رُشّح لقيادته في انتخابات عام 2014.

وبعد وصوله إلى الحكم مباشرة، أطلق مودي العنان لغلاة الهندوس، لاضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق.

وتجلى ذلك في قتل مئات من المسلمين بتهمة أكل لحم الأبقار أو ذبحها، والاعتداء على آخرين بتهم حمل الهندوس على اعتناق الإسلام، أو إغراء الهندوسيات بالزواج بالمسلمين، ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومنع بيع اللحم الحلال، وإزالة الأسماء الإسلامية للمدن والقرى والشوارع، ووضع أسماء هندوسية بدلاً منها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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