الإثنين, مايو 22, 2023
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معارض سعودي ينتقد أهالي المعتقلين المتوفين في سجون المملكة.. ما السبب؟

السعودية لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وتتعرض لضغط دولي شديد بسبب هذا الملف

كتب خالد الأحمد
المعتقلين في السجون السعودية watanserb.com
تزايد قمع المعارضين في السعودية منذ صعود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان إلى الحكم
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وطن – وجه المعارض السعودي البارز سعيد بن ناصر الغامدي، رسالة لوم لذوي المعتقلين الذين توفوا في السجون السعودية، خلال فترات اعتقالهم.

وقال الغامدي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “عدم تحدث أهالي المعتقلين قد يكون له ما يبرره؛ لكن أهالي المتوفين في السجون لماذا لا يخاطبون المنظمات الحقوقية ويعطونهم المزيد من المعلومات.. لتدافع عنهم وتحمي الآخرين من نفس المصير”.

وأضاف: “قريبكم المعتقل قد توفي وقد انتشر الخبر ولم يعد هناك ما يبرر السكوت.. اللهم أيقظ في شعبنا الإباء والعزّة والكرامة”.

ويثير القمع السعودي المتزايد لحقوق الإنسان، منذ صعود ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان، غضب وانتقادات الكثير من الأطراف العالمية، سواء دول أو منظمة، وسط دعوات للضغط على المملكة في هذا الملف.

فقبل أيام، أكدت 12 منظمة حقوقية دولية – في رسالة إلى المكتب الدولي للمعارض – أن انتهاكات السعودية تحتّم استبعاد ترشيحها لاستضافة معرض أكسبو 2030.

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ودعت المنظمات، إلى استبعاد ترشيح المملكة كمضيف محتمل لمعرض إكسبو الدولي 2030 بسبب سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان المعترف فيه والموثق دولياً، وقالت إن استضافة السعودية للفعاليات الترفيهية والرياضية يشكل تبييضاً لقمع الحكومة، ولسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في كل من الماضي والحاضر.

وأشارت المنظمات إلى أن بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض مكلفة بتقييم “مستوى الدعم للمعرض بين المواطنين ومجموعات المصالح الخاصة والمجموعات السياسية والشركات”.

وحثت المنظمات على النظر في استخدام السعودية المستمر لعقوبة الإعدام ، وسحقها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

منظمات دولية تدين القمع السعودي

في سياق متصل، دعت منظمتا العفو الدولية “أمنستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، الحكومة السعودية إلى احترام “الرؤية الشعبية للإصلاح”، التي أعاد معارضون وحقوقيون سعوديون يقيمون بالخارج، إطلاقها قبل أيام.

وقالت المنظمتان في بيان، إنه ينبغي أن تتمكن منظمات المجتمع المدني والنشطاء والمعارضون السعوديون بكل حرية من تقديم رؤيتهم وأجندتهم لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان في بلدهم، دون خوف من الانتقام.

ووفق البيان، أعلنت المنظمتان تضامنهما مع الشعب السعودي الذي يطالب بمستقبل لبلده يعطي أولوية لاحترام حقوق الإنسان.

وقال بيان “أمنستي” و”هيومن رايتس”، إنه غالبُا ما تنتقم السلطات في السعودية من منتقدي الحكومة في المنفى والمدافعين الحقوقيين الذين يجهرون بمعارضتهم للانتهاكات في البلاد ويدافعون عن حقوق الإنسان.

وبحسب بيان المنظمتين، فإن ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، قاد إحدى أكبر حملات قمع حقوق الإنسان في تاريخ البلاد.

ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، مجموعة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في السعودية، من ضمنها القمع بالجملة للمجتمع المدني المستقل، والاعتقالات التعسفية للمعارضين السلميين، وعامة المفكرين والمثقفين، والمدافعين والنشطاء الحقوقيين، والحكم على أشخاص عاديين بالسجن لعقود من الزمن بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن حقوقيين سعوديين، كانوا قد نظموا في 11 مايو الجاري، ندوة لخريطة طريق بعنوان “الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية”، جددوا فيها إطلاق الرؤية التي كشف عنها لأول مرة في العام 2020.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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