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قاعدة وادي صيدنا.. معركة قد تحسم الحرب السودانية فمن ينتصر؟

الجيش السوداني يقاوم محاولة قوات الدعم السريع التقدم نحو قاعدته الجوية الرئيسية (قاعدة صيدنا) بالقرب من العاصمة الخرطوم

كتب خالد السعدي
من يحسم حرب السودان watanserb.com
ما زال الآلاف من المدنيين السودانيين ينزحون من الخرطوم على الرغم من توقيع هدنة بين الطرفين المتصارعين
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وطن – الجيش السوداني يقاوم محاولة قوات الدعم السريع التقدم نحو قاعدته الجوية الرئيسية بالقرب من العاصمة الخرطوم في خضم الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، فإن الصراع على قاعدة عسكرية يلفت الأنظار في ظل تسارع طرفي الصراع (قوات الجيش / الدعم السريع) لحسم المعركة بشأنها.

وقالت شبكة bbc البريطانية، في تقرير لها، إن الجيش السوداني يقاوم محاولة قوات الدعم السريع شبه العسكرية التقدم نحو قاعدته الجوية الرئيسية بالقرب من العاصمة الخرطوم “قاعدة وادي صيدنا”.

ويستخدم الجيش المطار لشن ضربات جوية على قوات الدعم السريع ، كما استخدمته الحكومات الأجنبية لإجلاء مواطنيها في وقت مبكر من الصراع.

وإذا ما نجحت قوات الدعم السريع من حسم المعركة في تلك الجبهة، فإنّ ستكون قد وجهت ضربة قاصمة للجيش السوداني، كما أنّ الأمر سيؤثر كذلك على جهود إجلاء الرعايا الأجانب.

ودفعت أهمية هذه النقطة الاستراتيجية، الكثير من المحللين لاعتبار أنّ من يحسم هذه المعركة سيكون قادرا على حسم الحرب لصالحه بشكل كبير.

الجيش السوداني
الجيش السوداني يقاوم تقدم قوات الدعم السريع نحو قاعدة وادي صيدنا

استمرار القتال في السودان يأتي رغم إعلان هدنة جديدة مدتها سبعة أيام، وقد انهارت اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في غضون دقائق من استدعائها.

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وقال بيان أمريكي سعودي، إن الهدنة الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ مساء الاثنين وستكون مختلفة لأنها تنص على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وتوسطت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية على مدار الأسبوعين الماضيين في محاولة لإنهاء الصراع الذي اندلع في 15 أبريل.

وقالت عدة مصادر من داخل الخرطوم، إن وقف إطلاق النار لن يستمر إلا إذا تم نشر مراقبين دوليين – بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

حرب السودان
توسطت السعودية والولايات المتحدة في محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وفي مؤشر على عدم ثقتهم باتفاق وقف إطلاق النار الأخير ، تواصل حافلات السكان الفرار من الخرطوم والمدن الشقيقة عبر نهر النيل وبحري وأم درمان، حيث لم يتوقف القتال.

ويتمركز مقاتلو الدعم السريع في حوالي 20 شاحنة شرق النيل ، ويحاولون عبور جسر للوصول إلى مطار وادي سعيدة، فيما يرد الجيش السوداني على هذه التمركزات عبر شن قصف مدفعي ثقيل.

وقال أحد السكان في ضاحية خوجلب في بحري: “يبدو وكأنه يوم القيامة من وقت مبكر من صباح يوم الأحد.. أعتقد أنهم سيعذبوننا حتى يدخل وقف إطلاق النار هذا حيز التنفيذ”.

المطار نقطة استراتيجية

ولا يمكن للجيش أن يفقد السيطرة على المطار، لأنه مفتاح لاستراتيجيته المتمثلة في قصف قوات الدعم السريع من الجو بينما يقاتل لاستعادة السيطرة على الخرطوم والمدينتين الأخريين.

مطار الخرطوم
يعد مطار الخرطوم نقطة استراتيجية ومهمة في حسم حرب السودان

وشهدت أم درمان ، الأحد ، غارة جوية ، وسمع دوي انفجارات في مناطقها الجنوبية.

وفي وقت سابق، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بالمحاولات الفاشلة السابقة للتوسط في السلام في السودان، لكنها قالت إن هناك فرقًا رئيسيًا هذه المرة.

وأضافت دون الخوض في مزيد من التفاصيل: “خلافا لوقف إطلاق النار السابق ، وقع الطرفان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جدة وستدعمه آلية مراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية”.

وقال الجيش السوداني إنه ملتزم بالاتفاق الذي يسمح الاتفاق بإيصال المساعدات الإنسانية.

وسرعان ما تراجعت مخزونات الطعام والمال والضروريات ، واشتكت جماعات الإغاثة مرارًا من عدم قدرتها على تقديم المساعدة الكافية في الخرطوم.

تم حث كل من الجيش النظامي وقوات الدعم السريع على السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات.

دعوة أمريكية لإسكات صوت المدافع

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على تويتر: “لقد حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأضاف: “أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق – أنظار العالم تراقب.”

اندلعت الحرب في أعقاب صراع على السلطة بين قائد الجيش النظامي السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” ، الذي يقود قوات الدعم السريع.

وقتل مئات الأشخاص في القتال وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع في ثالث أكبر دولة في إفريقيا ، حيث كان عدد كبير من الناس يعتمدون بالفعل على المساعدات قبل الصراع.

صراع حميدتي والبرهان
صراع حميدتي والبرهان

في 11 مايو ، وقع الجانبان على تعهد يهدف إلى تمهيد الطريق للمساعدات الإنسانية في السودان.

لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال مسؤول مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن هناك انتهاكات “مهمة وشنيعة” لهذا الاتفاق ، الذي أضاف أنه لا يرقى إلى مستوى وقف إطلاق النار.

المصدرbbc - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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