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تقرير: مرض محمد السادس جعل منه ملكاً “طاعناً في السن”.. ما الذي أصاب ملك المغرب؟

الملك المغربي أصبح في السنوات الماضية قليل الظهور في المحافل الرسمية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مادفع الكثيرين للتساؤل عن صحته الصحية ومدى صحة التقارير التي تتحدث عن تدهورها بشكل خطير

كتب باسل النجار
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- يُلاحظ مراقبون للشأن السياسي المغربي، الغياب المتواصل والمتكرر للملك محمد السادس، ناهيك عن التدهور المخيف لحالته الصحية التي أصبحت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى.

مرض الملك محمد السادس يشغل المغاربة

مؤخرا، شهد العالم أحدث ظهور للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأمر الذي زاد من قلق مواطنيه بشأن حالته الصحيه ومدى تدهورها.

وفي الواقع، بدا أن الملك المغربي طاعنا في السن رغم أن عمره الحقيقي يناهر الـ 59 عاماً، كما أنه يُواصل في الظهور ببنية جسدية هزيلة مايُثبت أنه مُستمر في إنقاص وزنه.

كان آخر ظهور رسمي للملك محمد السادس، في حفل إطلاق المصنع المغربي الجديد لتصنيع سيارة مغربية 100٪ وهي فُرصة لملك المغرب للظهور بإطلالة أكثر حداثة وعصرية.

في الصور التي شاركتها وسائل الإعلام الرسمية في المغرب، يبدو الملك العلوي الثالث والعشرين أكثر هزالًا مما كان عليه عند استقبال اللاعبين وأمهاتهم أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أدائهم الرائع في مونديال فيفا قطر 2022 داخل قصره بالرباط.

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الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

ماهو مرض ملك المغرب؟

قال تقرير حديث لموقع “أفريك“، أنه في عام 2018 ، كشفت صحيفة Elmundo الإسبانية أن الملك المغربي يعاني من مرض الساركويد. وهو اضطراب في الجهاز المناعي يمكن أن يهاجم أي عضو في الجسد.

في أغلب الأحيان، يقول الأطباء، يهاجم الساركويد الرئتين والعقد الليمفاوية، خاصة تلك الموجودة في القفص الصدري، فهي التي تتأثر أولاً.

في بعض الأحيان يعاني المريض المصاب بالساركويد من التعب والشعور بالضعف وفقدان الوزن.

عندما يصيب الساركويد العين، قد تظهر الأعراض. يمكن أن يشمل ذلك الألم وعدم وضوح الرؤية والاحمرار الشديد والحساسية للضوء.

وبالحديث عن عدم وضوح الرؤية، أظهر مقطع فيديو متداول للملك المغربي محمد السادس وهو يرفع النظارات الشمسية للحصول على رؤية أفضل داخل السيارة المعروضة عليه.

المصدرتويتر، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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