تقرير: مرض محمد السادس جعل منه ملكاً “طاعناً في السن”.. ما الذي أصاب ملك المغرب؟

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وطن- يُلاحظ مراقبون للشأن السياسي المغربي، الغياب المتواصل والمتكرر للملك محمد السادس، ناهيك عن التدهور المخيف لحالته الصحية التي أصبحت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى.

مرض الملك محمد السادس يشغل المغاربة

مؤخرا، شهد العالم أحدث ظهور للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأمر الذي زاد من قلق مواطنيه بشأن حالته الصحيه ومدى تدهورها.

وفي الواقع، بدا أن الملك المغربي طاعنا في السن رغم أن عمره الحقيقي يناهر الـ 59 عاماً، كما أنه يُواصل في الظهور ببنية جسدية هزيلة مايُثبت أنه مُستمر في إنقاص وزنه.

كان آخر ظهور رسمي للملك محمد السادس، في حفل إطلاق المصنع المغربي الجديد لتصنيع سيارة مغربية 100٪ وهي فُرصة لملك المغرب للظهور بإطلالة أكثر حداثة وعصرية.

الملك محمد السادس يترأس، بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي.

ويتعلق الأمر بمشروعين مبتكرين من شأنهما تعزيز علامة "صُنع في المغرب"، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. pic.twitter.com/lzKYCoV5dq — Ridouane Erramdani (@RidouaneErramd1) May 15, 2023

في الصور التي شاركتها وسائل الإعلام الرسمية في المغرب، يبدو الملك العلوي الثالث والعشرين أكثر هزالًا مما كان عليه عند استقبال اللاعبين وأمهاتهم أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد أدائهم الرائع في مونديال فيفا قطر 2022 داخل قصره بالرباط.

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ماهو مرض ملك المغرب؟

قال تقرير حديث لموقع “أفريك“، أنه في عام 2018 ، كشفت صحيفة Elmundo الإسبانية أن الملك المغربي يعاني من مرض الساركويد. وهو اضطراب في الجهاز المناعي يمكن أن يهاجم أي عضو في الجسد.

في أغلب الأحيان، يقول الأطباء، يهاجم الساركويد الرئتين والعقد الليمفاوية، خاصة تلك الموجودة في القفص الصدري، فهي التي تتأثر أولاً.

في بعض الأحيان يعاني المريض المصاب بالساركويد من التعب والشعور بالضعف وفقدان الوزن.

عندما يصيب الساركويد العين، قد تظهر الأعراض. يمكن أن يشمل ذلك الألم وعدم وضوح الرؤية والاحمرار الشديد والحساسية للضوء.

الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي. pic.twitter.com/dYbLQlVE1N — Dr koullab د. عبد الخالق كلاب (@koullab) May 15, 2023

وبالحديث عن عدم وضوح الرؤية، أظهر مقطع فيديو متداول للملك المغربي محمد السادس وهو يرفع النظارات الشمسية للحصول على رؤية أفضل داخل السيارة المعروضة عليه.