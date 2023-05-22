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أردوغان يرفض تناول كوب ماء من حارسه الشخصي.. هل يخشى الرئيس التركي الاغتيال؟

أخذ بلال أردوغان كوب الماء وسلمه لوالده بعد أن تفحصه ونظر أردوغان مرة أخرى إلى المياه في الكأس ثم أخذها وشربها

كتب خالد الأحمد
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- في طريقه إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 مايو/أيار، لم يمرّ ردّ فعل الرئيس أردوغان عندما رفض تناول كوب ماء تمّ تسليمه إليه، قبل أن يتفحصه ابنه بلال دون تفاعل بين المتابعين للشأن السياسي التركي.

وأثار المشهد، كثيراً من التساؤلات والتكهنات خاصة أنه يأتي في فترة سياسية حساسة، قد يشعر خلالها الرئيس التركي بمخاوف مشروعة من اغتياله قبل حسم نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات.

“كوب ماء” يُربك أردوغان على الهواء

أظهر مقطع فيديو متداول، محسن كوس، مدير الحماية المباشرة لحزب العدالة والتنمية، بينما كان يُقدم كوباً من الماء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إلا أن الرئيس التركي، رفض تناوله وأعطاه في المقابل لابنه بلال الذي كان يقف إلى جانب الحارس وأخذ كوب الماء وسلّمه لوالده بعد أن تفحّصه ونظر أردوغان مرة أخرى إلى المياه في الكأس ثم أخذها وشربها.

ويتجوّل محسن كوس، رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كل زيارة خارجية وداخلية، ويمكن رؤيته في كل إطار صورة تقريباً.

وكان المرشّح الرئاسي لتحالف الشعب، رجب طيب أردوغان، قد توجّه اليوم، الإثنين، إلى منطقة الزلزال مع شركائه في التحالف -رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، ورئيس حزب الرفاه فاتح أربكان- وشوهد وهو يجلس إلى جانب أربكان في حديقة في هاتاي.

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وأشار موقع medyascope في تعليقه على مقطع الفيديو، إلى أن محسن كوس ارتبك فيما يجب فعله بعد رفض أردوغان شرب الماء من يده.

مشيراً إلى أنه في تلك الأثناء، تحرّك نجل الرئيس، بلال أردوغان، الذي قام بإيماءة تعني “أعطني إياها”. وقام بلال بأخذ كوب الماء وسلّمه لوالده.

أردوغان يرفض تناول كوب ماء من حارسه
أردوغان يرفض تناول كوب ماء من حارسه

محاولة سابقة لاغتيال أردوغان

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت في كانون الأول 2021 عن إفشال محاولة اغتيال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية سرت التركية جنوبي البلاد.

ونقل الإعلام التركي عن الاستخبارات التركية حينها قولَها، إن “قنبلة وُضعت في سيارة حرس الرئيس”، مشيرةً إلى أنه “تمّ إحباط المحاولة باللحظة الأخيرة”.

وتمكنت قوات الحماية الرئاسية، من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة متوقفة بالقرب من تجمّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقاطعة سيرت جنوبي تركيا.

المصدريوتيوب، موقع medyascope، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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