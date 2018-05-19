تتحرى أجهزة الاستخبارات التركية، معلومات حول إمكانية تنفيذ مجموعة بلقانية من أصول تركية، محاولة اغتيال ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته غداً الأحد إلى البوسنة والهرسك.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة “الأناضول”، السبت، فقد تلقت أجهزة الاستخبارات التركية، بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه؛ حول “وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول البلقان”.

كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، نظيرتها التركية بمعلومات حول “استعداد مجموعة تركية تنفيذ عملية اغتيال ضد أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان”.

وأطلقت أجهزة الاستخبارات التركية، عملية تحري حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة.

وعلمت الأناضول، أن عملية التحري مستمرة، ولم يتسن لأجهزة الاستخبارات معرفة توقيت ومكان وأسلوب عملية الاغتيال المفترضة.

ويجري أردوغان زيارة رسمية إلى البوسنة والهرسك، غدا الأحد، يلتقي خلالها بكبار المسؤولين البوسنيين.

من جانبه، أكد متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أن “زيارة أردوغان إلى البوسنة ستجرى في موعدها”.

وأشار بوزداغ في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، إلى أن الحكومة “على علم بوجود أوساط منزعجة من أردوغان وتريد التخلص منه”.

وأضاف أن “بلاده تتلقى مثل هذه البلاغات لكن الرئيس لا يهاب الموت ولن يتراجع عن قضاياه”.

ولفت إلى أن أردوغان “وصل إلى ما هو عليه اليوم عبر تخطي العديد من التهديدات والضغوطات والمؤامرات والمكائد، وسيواصل طريقه بعد الآن بنفس العزيمة”.