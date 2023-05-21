الأحد, مايو 21, 2023
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حياتنا

هذه هي الطريقة التي تتغلب بها على الصعوبات الجنسية

"تؤدي الصعوبات الجنسية لدى الزوجين إلى ظهور مشاكل نفسية"

كتب معالي بن عمر
العلاقة الحميمية بين الشريكين watanserb.com
الصعوبات الجنسية
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وطن-لا جرم أن العلاقة الحميمة بين الزوجين؛ هي أحد العوامل الرئيسية التي تضمن استمرار الحياة الزوجية وقوة العلاقة بين الشريكين. لكن، تظهر أحيانًا بعض الصعوبات الجنسية التي يمكن أن تسبب مشاكل على مستوى العلاقة الحميمة والعلاقة الزوجية بشكل عام، ما يؤدي إلى الانفصال وعواقب وخيمة أخرى.

وبحسب ما أفاد به تقرير نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن الرضا الجنسي بين الزوجين يمكن أن يؤدي على المدى المتوسط ​​والطويل، إلى الشعور بالإحباط، وتدني احترام الذات، والابتعاد عن الشريك، والخيانة الزوجية، وفي بعض الحالات، التفكك والانفصال.

يجب أن يكون هناك رضا بين الزوجين في العلاقة الحميمة
الشعور بالإحباط، وتدني احترام الذات من عواقب الصعوبات الجنسية

العواقب النفسية للصعوبات الجنسية للزوجين

تؤدي الصعوبات الجنسية لدى الزوجين إلى ظهور مشاكل نفسية، مثل: الانزعاج النفسي الشديد الذي يتجلى عادة بالطرق التالية:

  • توتر العلاقة
  • الهيجان
  • الإحساس بالتعاسة
  • القلق
  • المناقشات
  • الغضب
  • الابتعاد
  • انعدام القدرة على الاستمتاع
  • تدني احترام الذات

ماذا تفعل عند مواجهة الصعوبات الجنسية؟

وفق ترجمة “وطن“، فإنه لعلاج الصعوبات الجنسية لدى الزوجين، يمكن أن يكون أي من الخيارات التالية، طريقًا لحل المشلكة بين الزوحين، وهي كالآتي:

  • الكشف عن سبب (أسباب) المشاكل الجنسية بوضوح وصراحة من قبل الطرفين
  • من الضروري التواصل بين الشركين حول المخاوف الجنسية وما هو مرغوب فيه في العلاقة الحميمة
  • ينبغي أن يتعلّم الزوجين حسن إدارة المشاعر
  • حاول معالجة المشكلة الجنسية نفسها إذا كانت هناك مشكلة خاصة ومحددة
  • تخلص من الأعراض النفسية المصاحبة: القلق والتوتر وما إلى ذلك.
  • العمل على احترام الذات
العلاقة الحميمة
مواجهة الصعوبات الجنسية
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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