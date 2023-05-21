سالي العوضي تخلع الحجاب على الهواء وتبرر بآيات من القرآن (فيديو)

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وطن- ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار مشهورة “التيك توك” الأردنية سالي العوضي، التخلي عن الحجاب الذي أعلنت عن ارتدائه في وقت سابق، وخرجت أخيرًا بشعرها على الملأ بعد أن نزعت الحجاب عن رأسها في بثٍّ مباشر مع متابعيها.

وكانت مشهورة تطبيق “تيك توك” سالي العوضي، فاجأت متابعيها بارتداء الحجاب في ديسمبر الماضي بشكلٍ رسمي، الأمر الذي نال كثيراً من التهاني والتبريكات من محبيها وغيرهم من النشطاء والمشاهير من خلال منصة Tik Tok وInstagram حينها.

سالي العوضي تكشف سبب خلعها للحجاب

وكشفت سالي حينها في بثٍّ مباشر، أن أعضاء من مجلس النواب الأردني، قدّموا لها التهنئة بمناسبة اتخاذها قرار ارتداء الحجاب دون الكشف عن أسمائهم.

وفي قرارها الجديد اختارت سالي أن تتخذ أسلوب التشويق والإثارة قبل إعلان اتخاذ قرار خلع الحجاب من خلال نشر آيات قرآنية تبرر الخطوة التي ستُقدم عليها، وبأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وسعها. وقالت إن خلعها للحجاب ليس من باب “التريند”.

وقبل ظهورها دون الحجاب، شاركت سالي العوضي متابعيها مقطع فيديو تحدثت فيه عن المشاعر التي انتابتها طوال فترة التزامها بالحجاب، مدعيةً أنها لم تعد قادرة على الالتزام به لفترة أطول، وبأنها تحسد كل فتاة تمكنت من مقاومة مغريات الحياة بارتداء الحجاب.

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وزعمت سالي العوضي أنها تعرضت لحملة سبٍّ وشتم من قبل عدد كبير من المتابعين، وذكرت أن كثيرين منهم تمنّوا لها الموت بسبب اتخاذها لهذا القرار المثير للجدل.

وقالت سالي التي بدت وهي تلبس فستاناً مورّداً وبشعر أحمر وقصة فرنسية، إن هناك كثيراً من الفتيات يخلعن الحجاب، “ولكن لكونها مشهورة على السوشيال ميديا يدعون عليها بالموت والشلل وأن تتعرض لحادث لأنها بلا أهل”. كما قالت.

وتوجّهت لمن اتهمتهم بذلك مهاجِمةً إياهم بالقول: “بصراحة أحسدكم على تربيتكم”.

كما قامت سالي العوضي بحذف جميع صورها في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام“، في خطوة مشابهة كانت قد قامت بها سابقًا حين أطلّت بالحجاب لأول مرة، في ديسمبر الماضي.

من سالي العوضي؟

وتُعدّ “سالي العوضي” التي تبلغ من العمر 18 عاماً أحد مشاهير السوشيال ميديا في الأردن عبر منصة “تيك توك”.

حيث يتابعها على هذا التطبيق نحو 4.5 مليون شخص، كما يتابعها على تطبيق “إنستغرام” 855 ألف شخص.

واعتادت تقديم محتوًى منوّع بين الإعلانات والتحديات مع أقرانها على التطبيق الصيني. وتشارك أحدث صورها وفيديوهات مع متابعيها داخل وخارج الأردن.