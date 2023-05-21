حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

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وطن – نفت السلطات المصرية ما أشيع عن نقل توابيت فرعونية إلى إسرائيل لفحصها، وهي الشائعة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكانت قد ترددت أخبار عن نقل أغطية توابيت يتجاوز عمرها آلاف السنين، لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس.

هل نقلت مصر أغطية توابيت فرعونية إلى إسرائيل؟

وزعمت تلك الأخبار أنه تم فحص أغطية التابوت من أجل التعرف على العمليات التي قام بها الحرفيون أثناء تصنيع الأغطية منذ آلاف السنين.

وزعم موقع تلفزيون “i24news” العبري أن نقل أغطية توابيت يتجاوز عمرها آلاف السنين، لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في مركز شعاري تسيدك الطبي تم بعد عملية معقدة استغرق تنظيمها عدة أشهر.

ويعود غطاء التابوت الأول إلى حوالي سنة 950 قبل الميلاد ويعود للمغنية التي شاركت في الطقوس الاحتفالية للإله آمون رع، يظهر اسم المرأة في سطور النص المركزية للتابوت والتي تتضمن سطورا تمجد المتوفاة.

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فيما يعود تاريخ التابوت الثاني وفق الموقع ذاته إلى الفترة ما بين القرن السابع والقرن الرابع قبل الميلاد، وكان هذا التابوت ملكاً لأحد النبلاء المصريين يدعى “بيتاح حتب”.

قطاع المتاحف المصري ينفي

وبدوره أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لوسائل إعلام مصرية، أنه لم يتم خروج أي قطع أثرية من المتاحف المصرية للفحص أو الدراسة بالخارج.

نافيا ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.

كشف مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، حقيقة نقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي،حيث أكد رئيس مؤمن عثمان، في بيان له، أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، وأنه لم يتم خروج أي قطعة أثرية من مصر للفحص أو الدراسة. pic.twitter.com/PM7V88m1D4 — El Hakika (@elhakika90) May 21, 2023

وناشد رئيس قطاع المتاحف وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

كوهين يغرد بلئم

وكان الصحفي الإسرائيلي “ايدي كوهين” قد غرد على طريقته في الفبركة والإشاعات على حسابه في “تويتر” قائلاً: “صدق او لا تصدق مصر ام الدنيا ترسل توابيت فراعينها إلى دولة اسرائيل العظمى لكي تفحصها بأجهزتها الخاصة…كبيرة أنت يا اسرائيل.

صدق او لا تصدق

مصر ام الدنيا ترسل توابيت فراعينها إلى دولة اسرائيل العظمى لكي تفحصها باجهزتها الخاصة.

كبيرة انت يا اسرائيل. pic.twitter.com/2jumHv9ohQ — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 21, 2023

وفي تغريدة أخرى زعم كوهين أن موضوع التوابيت الفرعونية يتفاقم. “والقضية تولد فضيحة تانية.. يبدو أن هذه التوابيت ملك للمتحف الإسرائيلي” حسب زعمه.

وكانت الإدارة العامة للآثار المستردة، تمكنت مؤخرًا من رصد أحد المزادات المقامة بصالة «Swan fine Arts» في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة، تقوم بعرض قطعتين أثريتين مصريتين ضمن معروضاتها.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفق مواقع مصرية أن وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، عبر سفارتها في لندن وكافة الجهات المعنية للعمل على الإطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجها من مصر.