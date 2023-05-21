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بمكونات منزلية..كيف تجعل نباتاتك تزهر وتنمو بطريقة أسرع؟

ينصح خبراء البستنة باستخدام هذه الأدوات المنزلية للحفاظ على "صحة" النباتات طوال العام

كتب ايمان الباجي
بمكونات منزلية..كيف تجعل نباتاتك تزهر وتنمو بطريقة أسرع؟ watanserb.com
كيف تجعل نباتاتك تزهر وتنمو بطريقة أسرع؟
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وطنتمنح النباتات ديكوراً جذاباً يلفت أنظار الزوار، بالإضافة إلى أنها تمنح المكان البهجة وتبعث فيه الطاقة الإيجابية.

وتعتبر النباتات كائنًا حيًا يحتاج للعناية المستمرة، حتى يدوم طويلًا. وقال كريس بونيت، مؤسس موقع GardeningExpress: “نعلم جميعًا أن نباتاتنا تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لمساعدتها على النمو واستخدام الأسمدة باستمرار في حديقتك يمكن أن يكون ضارًا جدًا”.

وأضاف: “أعتقد أنّ كثيراً من الناس سيتفاجؤون عندما يكتشفون أن هناك بالفعل كثيراً من الأدوات المنزلية التي يمكن استخدامها للعناية بالنباتات ومساعدتها على الازدهار”.

ومتحدّثاً لصحيفة إكسبرس البريطانية، كشف بوتيت عن 5 مكونات منزلية يمكن استخدامها لتنمو نباتاتك بأفضل صورة ممكنة.

الشعر

يعتبر الشعر عنصرًا مفاجئًا يمكن أن يساعد النباتات على النمو، حيث يمكن أن يوفر الدعم الهيكلي لجذور النبات، ويساعدها في تكسير التربة المتكتلة والسميكة.

يعمل الشعر أيضًا بشكل جيد لمساعدة التربة على الاحتفاظ بالرطوبة والحفاظ على ترطيب الجذور أيضًا، وهو ما قد يحتاجه البستانيون خلال أشهر الصيف.

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وقال كريس في هذا الإطار: “يمكنك إما إزالة بعض الشعر من فرشاة الشعر وإضافته إلى سمادك أو استخدام شعر قطتك أو كلبك”.

قشور الموز

قشور الموز مليئة بالمعادن بما في ذلك البوتاسيوم، وإضافتها إلى التربة تعدّ طريقة رائعة للمساعدة حتى تتمكن النباتات من الازدهار.

قشور الموز مليئة بالمعادن بما في ذلك البوتاسيوم

أوصى الخبير برمي قشر الموز مباشرة على التربة حول نباتات الحديقة، بما في ذلك الورود. كما سيساعد سقي التربة جيدًا بعد ذلك في تكسير القشور ودعم دعم عملية نمو النباتات.

أوراق الشاي الأخضر

أوراق الشاي الأخضر هي عنصر منزلي آخر مليء بالبوتاسيوم. تأكد فقط من عدم إضافة كثير منها، لأن ذلك قد يجذب الفئران إلى منزلك.

القهوة المطحونة

أوضح كريس: “تحتوي القهوة المطحونة على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها التربة الصحية بما في ذلك النيتروجين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. انتظر فقط حتى تجف ثم قم بوضعها في التربة”.

تعتبر القهوة مصدرًا كبيرًا بشكل خاص للنيتروجين والذي تحتاجه نباتاتك لإنتاج سيقان أكثر خضرة وصحة وأقوى. ويعدّ خلط القهوة المطحونة في كومة السماد طريقة عضوية لدعم عملية النمو لنباتاتك.

القهوة المطحونة

بالإضافة إلى كونها سمادًا رائعًا، أوضح الخبراء أنه يمكن استخدام القهوة كمبيد طبيعي لإبعاد الرخويات والآفات الأخرى.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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