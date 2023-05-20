السبت, مايو 20, 2023
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صور “دولارات محمد رمضان” قد تتسبب له بكارثة.. ما حجم ثروته الحقيقية؟

أثار الفنان المصري الجدل بعدما نشر عدة صور من طائرته الخاصة لدى عودته من أمريكا وبجواره "رزم دولارات"

كتب باسل النجار
محمد رمضان watanserb.com
محمد رمضان
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وطن- تسببت الصور التي نشرها النجم المصري محمد رمضان مؤخرا، من على متن طائرته الخاصة أثناء عودته من أمريكا والتي استعرض فيها حياة البذخ التي يعيشها في موجة جدل واسعة، ووصل الأمر إلى تحرك برلماني ضده بشأن حجم ثروته الحقيقية وما إذا كان يدفع الضرائب المستحقة عليه للدولة أم لا.

تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد صور “الدولارات”

واستعرض محمد رمضان ثروته من جديد، أمس الجمعة، بصور جدّدت أيضاً استفزاز متابعيه عبر العالم. وعبر حسابه الرسمي على “انستقرام“، نشر صورة له من طائرته الخاصة بعد عودته من جولته الغنائية في الولايات المتحدة.

وكان الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون”، يجلس على مقعد في الطائرة، وبجانبه على المقعد الآخر رزم من الدولارات.

وبعدما احتدم الجدل لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح، واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة.

وبحسب مواقع محلية مصرية، وبعد الضجة التي أحدثتها صور محمد رمضان واستعراض ثروته، تقدمت نائبة بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان المصري بسداد الضرائب السنوية المستحقة، وهل الإقرار الضريبي مطابق لأجوره الحقيقية أم لا؟

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وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخرا في مجموعة من الصور، عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يوازي 180 مليون جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدر بالتقريب بمليون دولار ما يوازي 30 مليون جنيه مصري. حسب “القاهرة 24“.

دولارات محمد رمضان
دولارات محمد رمضان

محمد رمضان والتهرب الضريبي

وأشارت خلال طلب الإحاطة، أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه، إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقام لا تعبر عن دخله الحقيقي.

وتسبب استعراض محمد رمضان لمبلغ كبير من الدولارات داخل طائرته بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل، ووصف مغردون تصرفه بـ”المستفز” خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها غالبية المصريين.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أحيا رمضان عدة حفلات بدأها في ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو، وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، وأخيراً في 13 مايو الحالي في نيو جيرسي.

ولم تخلُ رحلة رمضان إلى أمريكا من المواقف المثيرة للجدل، والتي بدأت بشجار بين الجمهور في حفلته في سان دييغو.

المصدرتويتر، القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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