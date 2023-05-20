صور “دولارات محمد رمضان” قد تتسبب له بكارثة.. ما حجم ثروته الحقيقية؟

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وطن- تسببت الصور التي نشرها النجم المصري محمد رمضان مؤخرا، من على متن طائرته الخاصة أثناء عودته من أمريكا والتي استعرض فيها حياة البذخ التي يعيشها في موجة جدل واسعة، ووصل الأمر إلى تحرك برلماني ضده بشأن حجم ثروته الحقيقية وما إذا كان يدفع الضرائب المستحقة عليه للدولة أم لا.

تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد صور “الدولارات”

واستعرض محمد رمضان ثروته من جديد، أمس الجمعة، بصور جدّدت أيضاً استفزاز متابعيه عبر العالم. وعبر حسابه الرسمي على “انستقرام“، نشر صورة له من طائرته الخاصة بعد عودته من جولته الغنائية في الولايات المتحدة.

يقوم بهذه السخافات وسط أزمة إقتصادية داخلية يعيش معظمها المصريين.. استفزاز !.#محمد_رمضان pic.twitter.com/c6fxjgjXvJ — محمد الشقاء (@Alshega) May 20, 2023

وكان الفنان الذي يلقّب نفسه بـ”نمبر ون”، يجلس على مقعد في الطائرة، وبجانبه على المقعد الآخر رزم من الدولارات.

وبعدما احتدم الجدل لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح، واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة.

وبحسب مواقع محلية مصرية، وبعد الضجة التي أحدثتها صور محمد رمضان واستعراض ثروته، تقدمت نائبة بمجلس النواب المصري، بسؤال برلماني إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب بشأن مدى التزام الفنان المصري بسداد الضرائب السنوية المستحقة، وهل الإقرار الضريبي مطابق لأجوره الحقيقية أم لا؟

محدث النعمة #محمد_رمضان اكبر مثال انو المال ما بيصنع بشر pic.twitter.com/4zFdgu1aLY — Imane Ibrahim🇱🇧 (@ImaneIbrahim1) May 19, 2023

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وجاء بالمذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة المقدم من النائبة: ظهر الفنان محمد رمضان، مؤخرا في مجموعة من الصور، عائدًا من أمريكا عبر طائرته الخاصة التي تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يوازي 180 مليون جنيه مصري، وعلى الجانب الآخر، ظهر بجواره رزم من الدولارات فئة المائة دولار وكأنه غير مكترث بها تقدر بالتقريب بمليون دولار ما يوازي 30 مليون جنيه مصري. حسب “القاهرة 24“.

محمد رمضان والتهرب الضريبي

وأشارت خلال طلب الإحاطة، أنه في يونيو 2022، واجه محمد رمضان، اتهامًا بالتهرب الضريبي على خلفية قيامه بتقديم إقرار ضريبي تضمن بيانات غير صحيحة عن أرباحه ومكاسبه، إذ أخفى أرقام دخله الرسمية وسجل أرقام لا تعبر عن دخله الحقيقي.

وتسبب استعراض محمد رمضان لمبلغ كبير من الدولارات داخل طائرته بجدل واسع بين رواد مواقع التواصل، ووصف مغردون تصرفه بـ”المستفز” خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها غالبية المصريين.

بعد صورة #محمد_رمضان المثيرة للجدل بجانب "الدولارات".. الممثل #خالد_سرحان ينشر صورة ساخرة له في ميكروباص وبجانبه "فكة" جنيهات #مزيد pic.twitter.com/EP0rxGRvPi — مزيد – Mazid (@MazidNews) May 20, 2023

ومنذ نهاية الشهر الماضي، أحيا رمضان عدة حفلات بدأها في ولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو، وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، وأخيراً في 13 مايو الحالي في نيو جيرسي.

ولم تخلُ رحلة رمضان إلى أمريكا من المواقف المثيرة للجدل، والتي بدأت بشجار بين الجمهور في حفلته في سان دييغو.