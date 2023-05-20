السبت, مايو 20, 2023
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رياضة

تشكيلة الوداد ضد صن دوانز والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الوداد ضد صن دوانز watanserb.com
تشكيلة الوداد ضد صن دوانز
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وطن- يلتقي فريق الوداد الرياضي المغربي أمام نظيره صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف “لوفتوس فيرسفيلد” مباراة الوداد وصن دوانز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عند الساعة الثانية بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

توقيت الوداد ضد صن دوانز

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثالثة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً.

معلق مباراة الوداد وصن دوانز

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

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الوداد المغربي
الوداد المغربي

كما وستبث أحداث مباراة الوداد وصن دوانز، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

صن دوانز الجنوبي الأفريقي
صن دوانز الجنوبي الأفريقي

تشكيلة مباراة الوداد ضد صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

وسيلعب المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، المباراة القوية والحاسمة. أمام نظيره الجنوبي الأفريقي صن دوانز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العلمود.

تدريبات الوداد المغربي
تدريبات الوداد المغربي

خط الوسط: سيف الدين بوهرة، يحيى جبران، رضى جعدي، أونجم.

مركز الهجوم: أيمن حسوني، بولي  جونيور سامبو.

كما وتعادل فريق الوداد أمام صن دوانز سلبياً. بدون أي من الأهداف، في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

المصدروطن + الوداد تويتر + صن دوانز تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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