تشكيلة الوداد ضد صن دوانز والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

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وطن- يلتقي فريق الوداد الرياضي المغربي أمام نظيره صن دوانز الجنوبي الأفريقي، السبت، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

ويستضيف “لوفتوس فيرسفيلد” مباراة الوداد وصن دوانز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عند الساعة الثانية بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

توقيت الوداد ضد صن دوانز

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة الثالثة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

A big #CAFCL day at the Loftus Versfeld Stadium ! 💪#DimaWydad pic.twitter.com/7O6K1NEEkU — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) May 20, 2023

فيما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة الرابعة مساءً.

معلق مباراة الوداد وصن دوانز

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

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كما وستبث أحداث مباراة الوداد وصن دوانز، على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة مباراة الوداد ضد صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

وسيلعب المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، المباراة القوية والحاسمة. أمام نظيره الجنوبي الأفريقي صن دوانز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العلمود.

خط الوسط: سيف الدين بوهرة، يحيى جبران، رضى جعدي، أونجم.

مركز الهجوم: أيمن حسوني، بولي جونيور سامبو.

كما وتعادل فريق الوداد أمام صن دوانز سلبياً. بدون أي من الأهداف، في دور ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.