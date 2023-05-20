السبت, مايو 20, 2023
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امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد)

الشرطة ألقت القبض على المرأة العارية لعدم احترامها الذوق العام

كتب سالم حنفي
امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد) watanserb.com
امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد)
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وطن- تسبب امرأة من حركة “عاريات الصدر” بموجة جدل واسعة بعد ظهورها برفقة كلابها وهي تتجول في أحد شوارع ولاية سانتا كاتارينا الشاطئية في البرازيل، وتوجيهها الشتائم والإهانات لضباط الشرطة في أثناء اعتقالها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شوهدت المرأة وهي تمشي مع كلابها على طول طريق الشاطئ في Balneário Camboriú، وهي مدينة منتجع في ولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل، يوم السبت، 13 مايو.

الشرطة تلقي القبض على المرأة العارية

المرأة، التي بدت وكأنها في أواخر العشرينيات من عمرها، أوقفها حراس البلدية على الفور ثم احتجزوها قبل إطلاقها سيلاً من الشتائم والإهانات لهم.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تسير على طول الطريق مع كلبيها، بينما تُظهر صور أخرى المرأة الشقراء وهي مكبّلة من قبل الشرطة.

امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها
امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها

وأفاد حرس البلدية أن المرأة لم تستجب لأوامر العملاء، وورد أنها قالت للشرطة: “إنني أنزّه كلابي فقط”.

عدم احترام الذوق العام

وقالت هيئة الشرطة في بيان: “إنها لم تحترم الذوق العام وواصلت السير وتلفظت بإهانات ضد الضباط. نفّذ الضباط القانون، لكن المرأة كانت مستاءة للغاية”، كما أفاد الحرس أن المرأة “صرخت وأحدثت اضطراباً”.

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وأضاف البيان: “تلقت رعاية ما قبل المستشفى من رجال الإطفاء العسكريين الذين لم يعثروا على أي إصابات. وبعد رفض الرعاية الطبية، تمّ تحويلها إلى مركز الشرطة المركزي في بالنياريو كامبوريتش”.

وذكرت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي، أن المرأة لم تتعرض لأذًى من قبل الناس الذين صوّروها وهي تمشي على طول أفينيدا أتلانتيكا.

وكتبت إحدى النساء ردّاً على مقطع الفيديو على تويتر: “اليوم، هذا مجرد جنون بما يكفي لهذا اليوم… تصبحون على خير”.

وقالت امرأة ثانية مازحة: “غداً ستروج لمحبيها الوحيدين. عظيم. سأفعل الشيء نفسه هنا”.

 

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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