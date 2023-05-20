امرأة عارية الصدر تمشي مع كلابها على الشاطئ وتوجه الشتائم إلى الشرطة! (شاهد)

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وطن- تسبب امرأة من حركة “عاريات الصدر” بموجة جدل واسعة بعد ظهورها برفقة كلابها وهي تتجول في أحد شوارع ولاية سانتا كاتارينا الشاطئية في البرازيل، وتوجيهها الشتائم والإهانات لضباط الشرطة في أثناء اعتقالها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شوهدت المرأة وهي تمشي مع كلابها على طول طريق الشاطئ في Balneário Camboriú، وهي مدينة منتجع في ولاية سانتا كاتارينا جنوب البرازيل، يوم السبت، 13 مايو.

الشرطة تلقي القبض على المرأة العارية

المرأة، التي بدت وكأنها في أواخر العشرينيات من عمرها، أوقفها حراس البلدية على الفور ثم احتجزوها قبل إطلاقها سيلاً من الشتائم والإهانات لهم.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تسير على طول الطريق مع كلبيها، بينما تُظهر صور أخرى المرأة الشقراء وهي مكبّلة من قبل الشرطة.

وأفاد حرس البلدية أن المرأة لم تستجب لأوامر العملاء، وورد أنها قالت للشرطة: “إنني أنزّه كلابي فقط”.

عدم احترام الذوق العام

وقالت هيئة الشرطة في بيان: “إنها لم تحترم الذوق العام وواصلت السير وتلفظت بإهانات ضد الضباط. نفّذ الضباط القانون، لكن المرأة كانت مستاءة للغاية”، كما أفاد الحرس أن المرأة “صرخت وأحدثت اضطراباً”.

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وأضاف البيان: “تلقت رعاية ما قبل المستشفى من رجال الإطفاء العسكريين الذين لم يعثروا على أي إصابات. وبعد رفض الرعاية الطبية، تمّ تحويلها إلى مركز الشرطة المركزي في بالنياريو كامبوريتش”.

وذكرت تقارير وسائل التواصل الاجتماعي، أن المرأة لم تتعرض لأذًى من قبل الناس الذين صوّروها وهي تمشي على طول أفينيدا أتلانتيكا.

وكتبت إحدى النساء ردّاً على مقطع الفيديو على تويتر: “اليوم، هذا مجرد جنون بما يكفي لهذا اليوم… تصبحون على خير”.

وقالت امرأة ثانية مازحة: “غداً ستروج لمحبيها الوحيدين. عظيم. سأفعل الشيء نفسه هنا”.