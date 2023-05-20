السبت, مايو 20, 2023
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العراق: القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طالب (شاهد)

جماعة القربان تقوم بالهتاف خلال الزيارات الدينية بجملة: “علي الله. الله علي”

كتب باسل النجار
القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طلب watanserb.com
القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طلب
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وطن- بعد أيام من إثارته للرعب بين السكان المحليين، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على أعضاء من مجموعة “جماعة القربان” في محافظة ذي قار، عقب اكتشاف عبادتهم للإمام علي بن أبي طالب وانتحارهم قرباناً له.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، نشرت مقتطفات منه وكالة الأنباء العراقية، أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص من المجموعة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

وتابع البيان، أنه تمت “إحالتهم الى الجهات المختصة”.

جماعة القربان تثير الرعب في ذي قار

القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طلب
القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طالب

وكانت جماعة تطلق على نفسها “جماعة القربان” في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الجدل بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في سوق الشيوخ، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وفي منتصف شهر مايو/آيار الجاري، قال أحد أفراد هذه الجماعة، إنهم “يعبدون الإمام علي”، وإنهم “بين الحين والآخر يُجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام”.

24 حالة انتحار في الربع الأول من عام 2023

وكان علي الناشي، مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية في محافظة ذي قار، قد لفت الأنظار بشأن ارتفاع عدد حالات الانتحار منذ مطلع العام الحالي في المحافظة.

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وقال في تصريحات لموقع “شفق نيوز“، إن “منظمته سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 24 حالة انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة الناصرية وضواحيها، فيما تمّ تسجيل العشرات من حالات الانتحار غير المكتملة”.

وأضاف الناشئ، أن “هذا العدد من حالات الانتحار يشكّل رقماً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية”.

من جانبهم، أكد ناشطون ومصادر محلية في محافظة ذي قار في العراق لموقع “روسيا اليوم”، صحة وجود هذه الجماعة.

وقالت المصادر، إن هذه الجماعة لم تكن معروفة من قبل، مؤكّدة أنها تقوم بالهتاف خلال الزيارات الدينية بجملة: “علي الله. الله علي”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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