العراق: القبض على جماعة القربان الذين ينتحرون بالقرعة قرباناً للإمام علي بن أبي طالب (شاهد)

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وطن- بعد أيام من إثارته للرعب بين السكان المحليين، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على أعضاء من مجموعة “جماعة القربان” في محافظة ذي قار، عقب اكتشاف عبادتهم للإمام علي بن أبي طالب وانتحارهم قرباناً له.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، نشرت مقتطفات منه وكالة الأنباء العراقية، أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص من المجموعة في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

وتابع البيان، أنه تمت “إحالتهم الى الجهات المختصة”.

جماعة القربان تثير الرعب في ذي قار

وكانت جماعة تطلق على نفسها “جماعة القربان” في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الجدل بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في سوق الشيوخ، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وفي منتصف شهر مايو/آيار الجاري، قال أحد أفراد هذه الجماعة، إنهم “يعبدون الإمام علي”، وإنهم “بين الحين والآخر يُجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام”.

24 حالة انتحار في الربع الأول من عام 2023

وكان علي الناشي، مدير منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية في محافظة ذي قار، قد لفت الأنظار بشأن ارتفاع عدد حالات الانتحار منذ مطلع العام الحالي في المحافظة.

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وقال في تصريحات لموقع “شفق نيوز“، إن “منظمته سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، أكثر من 24 حالة انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة الناصرية وضواحيها، فيما تمّ تسجيل العشرات من حالات الانتحار غير المكتملة”.

وأضاف الناشئ، أن “هذا العدد من حالات الانتحار يشكّل رقماً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية”.

من جانبهم، أكد ناشطون ومصادر محلية في محافظة ذي قار في العراق لموقع “روسيا اليوم”، صحة وجود هذه الجماعة.

وقالت المصادر، إن هذه الجماعة لم تكن معروفة من قبل، مؤكّدة أنها تقوم بالهتاف خلال الزيارات الدينية بجملة: “علي الله. الله علي”.