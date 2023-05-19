الجمعة, مايو 19, 2023
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نادين الراسي بإطلالة شفافة ومثيرة والجمهور غاضب: “احترمي أخوكي الميت” (صور)

تعرضّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لهجوم المتابعين، الي اعتبروا أنذها لا تحترم روح شقيقها جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع، قبل أقل من عام

كتب أنس السالم
نادين الراسي بإطلالة شفافة watanserb.com
نادين الراسي
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وطن – ظهرت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بإطلالة شفافة ومثيرة، مرتديةً فستان أسود شفاف مغطى باللؤلؤ الأسود، في أحدث إطلالة جريئة لها على حسابها الرسميّ بموقع “انستغرام”.

نادين الراسي بإطلالة شفافة

وارفقت نادين الراسي إحدث إطلالة مثيرة لها على انستغرام بنصيحة جاء فيها: “دائما كن نفسك. إلا إذا كنت تستطيع أن تكون حورية البحر. إذن كن دائما حورية البحر”.

نادين الراسي
نادين الراسي

وتعرضّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لهجوم المتابعين، الي اعتبروا أنذها لا تحترم روح شقيقها جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع، قبل أقل من عام.

“احترمي الميت ع الاقل بعد سنة”

وعلقت إحدى المتابعات تنتقد نادين الراسي لنشرها مثل هكذا إطلالات مثيرة: “طيب احترمي الميت ع الاقل بعد سنة”.

بينما كتبت متابعة ثانية: “ماشالله شو زعلانة ع اخوكي الزعل عم يشر شرشرة”.

وسخرت ثالثة بقولها: “المهم انك لسا حاده”.وقالت أخرى: “حزينة كتير ع اخوكي اكيد الحزن بالقلب صح صح”.

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وفي مقابل التعليقات التي تنتقد وتهاجم نادين الراسي، كان هناك من متابعيها وجمهورها من أشادَ بجمالها وإطلالتها، فكتب أحدهم: “قمر خلي ثقتك بحالك قوية وما تردي على حدن”.

وقالت أخرى: “قلبي الصغير لا يتحمل يخليلي جمالك ياروحي”.

ومنذ وفاة شقيقها جورج الراسي، كان هناك أكثر من إطلالة جريئة ومثيرة، عرّضتها لهجوم واسع من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

نادين الراسي بفستان قصير في عزاء شقيقها وديع 

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أثارت موجة من الجدل أثناء تلقّيها العزاء بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع في في أغسطس/آب الماضي.

وظهرت الفنانة اللبنانية مرتدية فستاناً باللون الأسود، تميّز بأنه قصير جداً وكشف عن كامل ساقيها، الأمر الذي أثار حفيظة البعض واستنكارهم، لارتدائها ملابس جريئة في عزاء شقيقها.

ملابس نادين الراسي في عزاء شقيقها جورج الراسي watanserb.com
نادين الراسي في عزاء شقيقها جورج الراسي

وتوفي الفنان جورج الراسي بحادث تصادم السيارة التي كان يقودها إثر اصطدامها بحاجز وسطي على “طريق المصنع” بين سوريا ولبنان.

المصدررصد وطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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