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حياتنا

مع إقتراب موسم الصيف..كيف تختار واقي الشمس المناسب لبشرتك؟

إذا كنت تمارس أنشطة خارجية مثل السباحة أو الرياضة، فابحث عن واقيات الشمس المقاومة للماء

كتب ايمان الباجي
مع إقتراب موسم الصيف..كيف تختار واقي الشمس المناسب لبشرتك؟ watanserb.com
واقي الشمس
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وطن- خلال أشهر الصيف الحارة، يوصي خبراء الأمراض الجلدية بشدة باستخدام واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس والتقليل من احتمالية الإصابة بمجموعة متنوعة من حالات الحساسية للضوء واضطرابات التصبغ ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

بالنسبة لمنطقة الوجه، يجب تطبيق واقي الشمس بقاعدة الإصبعين، حوالي ملعقتين لضمان الحماية الكافية. وإذا كنت في الهواء الطلق، يجب أن تتأكد من إعادة وضعه كل 3-4 ساعات.

كيف أختار واقي الشمس المناسب؟

نظرًا لاختلاف أنواع بشرتنا، يجب عليك قبل شراء أي كريم واقي للشمس أن تختار المستحضر الأنسب لبشرتك.

يتضمن اختيار أفضل واقي من الشمس لفصل الصيف التفكير في عدة عوامل مثل نوع بشرتك ومستوى عامل الحماية من الشمس الذي تحتاجه والمكونات النشطة في واقي الشمس.

يجب قبل شراء أي كريم واقي للشمس، عليك أن تختار المستحضر الأنسب لبشرتك

في هذا التقرير الذي نشره موقع “zoomtventertainment“، سنساعدك على كيفية الحصول على المستحضر الأفضل لك حتى تحصل على منافع كريم واقي الشمس بشكل فعال.

نوع البشرة

إذا كانت بشرتك جافة، فابحث عن واقي من الشمس مرطب. أما إذا كانت بشرتك دهنية، فاختر واقي من الشمس خفيف الوزن وخالي من الزيوت.

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عامل الحماية من الشمس

عند شرائك لواقي الشمس، اختر مستحضراََ مقاومًا للماء وله عامل حماية من الشمس بدرجة 30 “SPF” كحد أدنى.

يرمز SPF إلى عامل الحماية من الشمس الذي يقيس مستوى الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية.

المكوّنات النشطة

ابحث عن واقيات الشمس التي تحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم لأنها توفر حماية واسعة ضد الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة (UVB) والأشعة فوق البنفسجية الطويلة (UVA).

حساسية الجلد

عند شرائك لواقي الشمس، ضع في اعتبارك أنه إذا كنت تعاني من حساسية الجلد، فعليك تجنب المنتجات التي تحتوي على روائح ومهيجات أخرى محتملة.

نوعًا يناسب نمط حياتك

إذا كنت تمارس أنشطة خارجية مثل السباحة أو الرياضة، فابحث عن واقيات الشمس المقاومة للماء أو المقاومة للعرق، لأنها توفر حماية أطول.

هذه كلها عوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار أفضل واقي شمس، فشراء المنتج المناسب قد يساهم في حمايتك من أشعة الشمس الضارة.
إذا كانت بشرتك دهنية، فاختر واقي من الشمس خفيف الوزن وخالي من الزيوت
المصدرموقع zoomtventertainment، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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