لرحلة مريحة هذا الصيف..إليك 8 نصائح قبل أن تسافر مع أطفالك

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وطن- مع دخول موسم الصيف قريبََا، تخطط العديد من العائلات السفر مع أطفالها خارج البلاد.

إن السفر مع الأبناء يُعد في الواقع مهمة صعبة تتخللها الكثير من التحديات، حيث ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لجعل السفر معهم تجربة سهلة وممتعة.

وفي هذا الإطار، كشف موقع “yahoo” عن بعض النصائح لمساعدتك على قضاء سفرات مُمتعة رفقة الأطفال.



خطط مسبقا

قبل أن تسافر، ابحث عن وجهتك وخطط لمسار رحلتك. سيساعدك هذا على تحقيق أقصى استفادة من وقتك وتجنب ضغوط اللحظات الأخيرة.

سيؤدي اختيار وجهة مناسبة للعائلة مثل اليابان أو كندا وأستراليا إلى إزالة عبء السفر. كما سيوفر لك اختيار مجموعة سياحية عناء القلق والتنقل أيضًا.

إذا كنت تفكر في السفر إلى اليابان، فإبحث عن الأشياء التي يمكنك فعلها في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيروشيما وأوكيناوا ومنطقة هوكايدو.

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اشرك أطفالك

إذا كانوا كبارا بما يكفي يُمكن إشراك الأطفال في التخطيط للرحلة واختيار بعض الأنشطة. هذا سيعطيهم إحساسًا بالوعي وبالحماس بشأن الرحلة.

احزم حقائبك بذكاء

بدلاً من أخذ أكبر عدد من الأغراض معك دون تفكير، قم بإعداد قائمة بكل ما تحتاج إليه.

عند السفر مع الأطفال، ينصح الخبراء بتجنّب الإفراط في حمل الأمتعة والتأكد من حمل العناصر الضرورية للغاية فقط.

لكن إذا كنت تسافر مع رضيع أو طفل صغير، سترغب في حزم المزيد من الحفاضات والمناديل المبللة والملابس الإضافية في حالات الطوارئ.

وسيكون إحضار أي معدات أطفال ضرورية على الرغم من حجمها، مثل عربات الأطفال وأسرّة الأطفال المحمولة، مفيدًا للغاية أيضًا.

إبقاء طفلك مشغولاً

يؤدي السفر لساعات طويلة سواء على متن الطائرة أو القطار أو السيارة أو الحافلة إلى جعل الأطفال يشعرون بالملل والغضب أحيانا.

سيساعد إحضار الكثير من الوجبات الخفيفة والمياه في إبقاء أطفالك مشغولين أثناء الرحلة. كما أن منح طفلك مقعدًا بجوار النافذة تعد فكرة رائعة، حيث سيتمتع بمشاهدة المناظر الخارجية الخلابة.



كن مرناً

غالبًا ما يعني السفر مع الأطفال تأخيرات غير متوقعة أو تغييرات في الخطط. يجب أن تكون مستعدًا لتعديل خط سير الرحلة حسب الحاجة والبقاء هادئًا بغض النظر عن مدى الإحباط في مواجهة المواقف غير المتوقعة.

حافظ على روتينك

أثناء السفر، حاول الحفاظ على روتين مشابه لما اعتاد عليه أطفالك في المنزل. سيساعد الالتزام بأوقات الوجبات وأوقات النوم المنتظمة قدر الإمكان على التكيف مع البيئة الجديدة بشكل أفضل.

كن صبوراً

قد يكون السفر مع الأطفال أمرًا صعبًا، لكن تحلى بالصبر والإيجابية مفيد للغاية. تذكر أن أطفالك يمرون بأشياء جديدة وقد يحتاجون إلى مزيد من الدعم والطمأنينة.

يمكنك على سبيل المثال التحدث مع أطفالك بطريقة هادئة وإخبارهم بضرورة التحلي بالصبر.



ابق آمنا

تأكد من اتباع إرشادات السلامة والاحتياطات عند السفر مع الأطفال، مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين بشكل متكرر.

تعتبر مراقبة أطفالك في جميع أوقات الرحلة أمرًا بالغ الأهمية في بيئة جديدة لضمان سلامتهم.