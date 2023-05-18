الخميس, مايو 18, 2023
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سلطنة عمان.. رقص طلاب في ساحة المدرسة يثير جدلاً كبيراً (شاهد)

الكثير من المتابعين اعتبروا رقص االطلاب في ساحة المدرسة أمرا طبيعيا وانتقدوا وسائل الإعلام التي تحاول إثارة الجدل بنشر مثل هذه الفيديوهات

كتب باسل النجار
رقص طلاب في ساحة المدرسة في السلطنة watanserb.com
رقص طلاب في ساحة المدرسة في السلطنة
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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب وهو يؤدون رقصة تراثية في ساحة مدرستهم عقب انتهاء آخر يوم دراسي لهم هذا العام 2022\2023.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر عدد كبير من الطلبة في ساحة المدرسة الرئيسية وهو يؤدون إحدى الرقصات التراثية.

كما ظهر عدد من الطلبة يمسكون في أيديهم “دف.وفا” ويعزفون داخل المدرسة وسط ترديد الطلاب إحدى الأهازيج التراثية التي تتميز بها السلطنة.

وأظهر الفيديو المتداول تفاعلا كبيرا بين الطلاب وبعض المدرسين، الذي سمحوا لهم بالاحتفال والتنفيس عن ضغوط الدراسة.

وعلى الرغم من محاولة بعض وسائل الإعلام إظهار ما حدث بأنه لا يليق ومستهجن، كانت ردود أفعال الناشطين على مواقع التواصل على النقيض.

رقص طلاب في ساحة المدرسة في السلطنة
رقص طلاب في ساحة المدرسة في السلطنة

ردود أفعال المتابعين

ومن خلال رصد العشرات من التعليقات الواردة على الفيديو، استنكر العديد من الناشطين محاولة إظهار ما قام به الطلبة بأنه حدثا كبيرا، معبرين عن تأييدهم لهم فيما فعلوه باعتباره ليس خارجا عن العادات والتقاليد.

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وفي هذا السياق، قالت إحدى رواد مواقع التواصل تدعى “أمل” تعليقا على الفيديو :” اشوف حد يتكلم ويقول لا يوافق شروط الدراسة .. ترا هالدروس من الفنون الشعبية اللي يدرسوهن ف ماده المهارات الموسيقية .. صدقهم يطبقوهن عشان ما ينسوهن.. وحدكم قايلين الحفاظ على الموروث العماني لابد انه ينتشر بين الاجيال”.

وانتقد آخر الحساب الذي نشر الفديو قائلا:” حساباتنا الي تنقل الأخبار لاشي جديد فقط المقاطع الي تثير الجدل والي م منها فايدة ، أما القضايا الاجتماعية ومشكلة الباحثين عن عمل واشياء كثيرة سف ولا حد ينزل عنهم”.

وقالت آخرى معبرة عن إعجابها بالفيديو:” عدت المقطع ٥ مرات ،، كيف جميييييييل كله طاقه وحماس ،، مسوين حال عمرهم جووووو نااار”.

كما انتقد آخر الحساب الذي نشر الفيديو مرة اخرى بالقول:” إنت عارف إنه متابعينك نفسيات عشان كذا منزل هالخبر باغي تعليقات ، ولا هو الفيديو عادي و أقل من عادي”.

وقال آخر:” صاحب الحساب عديم الشخصيه يموت ع الاتنشن حتى لو على حساب الناس والاساءة لهم ! كرهتوا الناس عيشتها”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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