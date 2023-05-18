الخميس, مايو 18, 2023
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تقارير

زيلينسكي وبشار في قمة جدة وغضب جزائري.. إلى ماذا يهدف ابن سلمان؟

حضور الرئيس الأوكراني إلى القمة العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز أثار غضباً واسعا لدى الرأي العام العربي

كتب فهمي الورغمي
زيلينسكي في القمة العربية بجدة watanserb.com
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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وطن – يحلُّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضيف شرفٍ على فعاليات القمة العربية التي تحتضنها السعودية في مدينة جدة الساحلية، غدا الجمعة 18 مايو/أيار 2023، في زيارة فجائية أثارت تفاعلا واسعا معها.

زيلينسكي يحضر القمة العربية بدعوة من السعودية

وكانت مصادر دبلوماسية في الرياض قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور فعاليات القمة العربية في المملكة كضيف شرف.

وكشفت ذات المصادر، أن زيارة زيلينسكي إلى السعودية، ستكون فرصة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليُناقش مع الرئيس الأوكراني سبل الوصول إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من خلال إيجاد أرضية مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى بدء مفاوضات بين موسكو وكييف.

وبالحديث عن الرغبة السعودية في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، يُشار إلى أن هذه الرغبة سبق أن عُرضت مرارًا على البلدين من قبل الرياض في مناسبات رسمية وعبر تصريحات للإعلام المحلي والأجنبي.

وفي العام الماضي، قامت الرياض بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا في مفاوضات تتعلق بالإفراج عن 10 أسرى حرب من دول مختلفة. في غضون ذلك، تحافظ المملكة وجيرانها الخليجيون على علاقات مع روسيا على الرغم من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في مقاومة واضحة للضغوط الغربية، وبشكل خاص الأمريكية.

وعلى غرار حضور زيلينسكي، ستكون قمة الجمعة هي الأولى منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية – سيحضر بشار الأسد شخصيا- بعد أكثر من عقد من تعليق عضويتها في ظل الحرب الأهلية التي مُنيت بها البلاد.

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ماذا يفعل زيلينسكي في قمّة العرب؟

هكذا تساءل مراقبون للشأن السياسي العربي وإعلاميون من المنطقة عن السبب وارء سعي الرياض لاستدعاء شخصية جدلية مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور فعاليات قمة “عربية” سيتم خلالها مناقشة القضايا التي تهم الدول المعنية.

وحتى قبل وصول طائرته إلى الأراضي السعودية، أبدى جزء من القادة العرب رفضهم لحضوره القمة العربية، شأن الجزائر التي أبدت امتعاضها من الحدث عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية.

حيث نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر رسمية رفض الجزائر استدعاء السعودية للرئيس الأوكراني، كضيف شرف في القمة العربية في جدة.

ومعلوم أن الجزائر من الدول العربية الحليفة تاريخيا للكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا وروسيا الاتحادية اليوم. وقد أبدت في مناسبات عديدة دعمها للموقف الروسي.

استياء كبير في الجزائر، شاركه الصحفي أحمد حفصي الذي طرح جملة من التساؤلات عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت “ما محل إعراب الرئيس الأوكراني زيلنسكي في القمةالعربية ؟ هل دعوته لحضور قمة جدة كسر للحياد العربي الإيجابي ومغازلة للغرب في الوقت بدل الضائع ؟ حقا .. ماذا يفعل زيلينسكي في قمة العرب؟”.

أما “بلال” فعرج على الدور الأمريكي الجلي في حضور زيلينسكي، مشيرا إلى أن ردّ واشنطن “شبه الرسمي” على استدعاء الرياض سابقا لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال إن “حضور زيلينسكي قمة جدة سينغص فرحة المحور ب حضور الاسد و سيسرق منه الأضواء …سيكون ممتعا جدا عندما يذكرهم زيلينسكي بجرائم روسيا في اوكرانيا و سوريا …دعوة زيلينسكي هي رسالة امريكية بان السعودية لا تزال في الحضن الامريكي مهما حاول البعض تصور غير ذلك”.

وعلى صعيد متصل، اعتبر الناشط “رضا شنوف” أن حضور زيلينسكي لن يكون إلا جاذبا للوراء في عدد من القضايا الحارقة التي تعيشها المنطقة وعلى رأسها الأزمة في السودان والتصعيد الإسرائيلي الخطير على الفلسطنيين.

وكتب شنوف عبر تويتر: “زيلينسكي يحضر قمة جدة بدعوة من الرياض. من المستفيد من حضوره؟ وكيف ستتعامل الدول التي تتبنى الحيادية من النزاع مع هذه الدعوة؟”.

وأضاف: “حضور زيلنسكي سيلقي بظلاله على القمة وسيؤثر بشكل سلبي على الملفات الرئيسية التي من المفروض ان تكون على رأس أجندة القمة، الوضع في فلسطين والسودان”.

المصدروكالة الأنباء الألمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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