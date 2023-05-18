زيلينسكي وبشار في قمة جدة وغضب جزائري.. إلى ماذا يهدف ابن سلمان؟

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وطن – يحلُّ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضيف شرفٍ على فعاليات القمة العربية التي تحتضنها السعودية في مدينة جدة الساحلية، غدا الجمعة 18 مايو/أيار 2023، في زيارة فجائية أثارت تفاعلا واسعا معها.

زيلينسكي يحضر القمة العربية بدعوة من السعودية

وكانت مصادر دبلوماسية في الرياض قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور فعاليات القمة العربية في المملكة كضيف شرف.

وكشفت ذات المصادر، أن زيارة زيلينسكي إلى السعودية، ستكون فرصة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليُناقش مع الرئيس الأوكراني سبل الوصول إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من خلال إيجاد أرضية مشتركة من شأنها أن تؤدي إلى بدء مفاوضات بين موسكو وكييف.

وبالحديث عن الرغبة السعودية في لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا، يُشار إلى أن هذه الرغبة سبق أن عُرضت مرارًا على البلدين من قبل الرياض في مناسبات رسمية وعبر تصريحات للإعلام المحلي والأجنبي.

وفي العام الماضي، قامت الرياض بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا في مفاوضات تتعلق بالإفراج عن 10 أسرى حرب من دول مختلفة. في غضون ذلك، تحافظ المملكة وجيرانها الخليجيون على علاقات مع روسيا على الرغم من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في مقاومة واضحة للضغوط الغربية، وبشكل خاص الأمريكية.

وعلى غرار حضور زيلينسكي، ستكون قمة الجمعة هي الأولى منذ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية – سيحضر بشار الأسد شخصيا- بعد أكثر من عقد من تعليق عضويتها في ظل الحرب الأهلية التي مُنيت بها البلاد.

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ماذا يفعل زيلينسكي في قمّة العرب؟

هكذا تساءل مراقبون للشأن السياسي العربي وإعلاميون من المنطقة عن السبب وارء سعي الرياض لاستدعاء شخصية جدلية مثل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لحضور فعاليات قمة “عربية” سيتم خلالها مناقشة القضايا التي تهم الدول المعنية.

#القمة_العربية_في_جده..

فلودومير زيلنسكي في طريقه إلى #السعودية .

ماذا يفعل زلنسكي في قمّة العرب؟ — خديجة بن قنة (@Benguennak) May 18, 2023

وحتى قبل وصول طائرته إلى الأراضي السعودية، أبدى جزء من القادة العرب رفضهم لحضوره القمة العربية، شأن الجزائر التي أبدت امتعاضها من الحدث عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية.

حيث نقلت وسائل إعلام جزائرية عن مصادر رسمية رفض الجزائر استدعاء السعودية للرئيس الأوكراني، كضيف شرف في القمة العربية في جدة.

ومعلوم أن الجزائر من الدول العربية الحليفة تاريخيا للكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي سابقا وروسيا الاتحادية اليوم. وقد أبدت في مناسبات عديدة دعمها للموقف الروسي.

استياء كبير في الجزائر، شاركه الصحفي أحمد حفصي الذي طرح جملة من التساؤلات عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت “ما محل إعراب الرئيس الأوكراني زيلنسكي في القمةالعربية ؟ هل دعوته لحضور قمة جدة كسر للحياد العربي الإيجابي ومغازلة للغرب في الوقت بدل الضائع ؟ حقا .. ماذا يفعل زيلينسكي في قمة العرب؟”.

ما محل إعراب الرئيس الأوكراني زيلنسكي في #القمة_العربية ؟ هل دعوته لحضور #قمة_جدة كسر للحياد العربي الإيجابي ومغازلة للغرب في الوقت بدل الضائع ؟ حقا

ماذا يفعل #زيلينسكي في قمة العرب ؟ pic.twitter.com/YDANCdcVf4 — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 18, 2023

أما “بلال” فعرج على الدور الأمريكي الجلي في حضور زيلينسكي، مشيرا إلى أن ردّ واشنطن “شبه الرسمي” على استدعاء الرياض سابقا لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال إن “حضور زيلينسكي قمة جدة سينغص فرحة المحور ب حضور الاسد و سيسرق منه الأضواء …سيكون ممتعا جدا عندما يذكرهم زيلينسكي بجرائم روسيا في اوكرانيا و سوريا …دعوة زيلينسكي هي رسالة امريكية بان السعودية لا تزال في الحضن الامريكي مهما حاول البعض تصور غير ذلك”.

حضور زيلنسكي #قمة_جدة سينغص فرحة المحور ب حضور الاسد و سيسرقه منه الأضواء …سيكون ممتعا جدا عندما يذكرهم زيلنسكي بجرائم روسيا في اوكرانيا و سوريا …دعوة زيلنسكي هي رسالة امريكية بان السعودية لا تزال في الحضن الامريكي مهما حاول البعض تصور غير ذلك — Bilal بلال (@Bilal_aljaber18) May 18, 2023

وعلى صعيد متصل، اعتبر الناشط “رضا شنوف” أن حضور زيلينسكي لن يكون إلا جاذبا للوراء في عدد من القضايا الحارقة التي تعيشها المنطقة وعلى رأسها الأزمة في السودان والتصعيد الإسرائيلي الخطير على الفلسطنيين.

وكتب شنوف عبر تويتر: “زيلينسكي يحضر قمة جدة بدعوة من الرياض. من المستفيد من حضوره؟ وكيف ستتعامل الدول التي تتبنى الحيادية من النزاع مع هذه الدعوة؟”.

زيلنسكي يحضر قمة جدة بدعوة من الرياض. من المستفيد من حضوره؟ وكيف ستتعامل الدول التي تتبنى الحيادية من النزاع مع هذه الدعوة؟

حضور زيلنسكي سيلقي بضلاله على القمة وسيؤثر بشكل سلبي على الملفات الرئيسية التي من المفروض ان تكون على رأس أجندة القمة، الوضع في فلسطين والسودان. — Reda Chennouf (@ChennoufReda) May 18, 2023

وأضاف: “حضور زيلنسكي سيلقي بظلاله على القمة وسيؤثر بشكل سلبي على الملفات الرئيسية التي من المفروض ان تكون على رأس أجندة القمة، الوضع في فلسطين والسودان”.