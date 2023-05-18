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زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
زوجة كاني ويست الشقراء عارية تماماً.. شريط لاصق فقط على ثدييها وعضوها الحساس (شاهد) watanserb.com
زوجة كاني ويست
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وطن– قامت زوجة كاني ويست ، بيانكا سينسوري ، بالتجرد من ملابسها لالتقاط صورة مشبعة بالإثارة. مرتدية الكعب فقط وشريط الجسم الأسود لتغطية المناطق الحساسة لديها.

إطلالة فاضحة

قامت المصممة المعمارية الأسترالية، والذي قيل إنها تزوج من كاني ويست ، 45 عامًا ، في حفل غير ملزم قانونًا في يناير – بعرض كل ذلك في مجموعة من الصور المنشورة على انستجرام لصالح العلامة التجارية للأزياء موالولا يوم الاثنين.

في اللقطات الفاضحة، وضعت بيانكا سينسوري شريطًا مربعًا من لاصق أسود للجسم على ثدييها وشرائط من ذلك الشريط تتدلى من مقدمة المهبل إلى مؤخرتها.

زوجة كاني ويست
ارتدت “زوجة” كاني ويست ، بيانكا سينسوري ، قطع من الشريط الأسود

ارتدت سينسوري – التي تم تعيينها في الأصل من قبل كاني ويست لتكون المصممة المعمارية لـ Yeezy في عام 2020 – أيضًا أحذية سوداء ذات كعب قصير تمتد حتى مؤخرتها.

تناقض كاني ويست

و أكملت زوجة كاني ويست أسلوبها الصادم بشعر بلاتيني مقصوص والذي وضعت عليه جل ثقيل.

حبيبة كايني ويست السابقة، جوليا فوكس، أبدت إعجابها بمظهر زوجته الفاضح، وعلقت بإيموجي ذات عيون مُحبة.

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زوجة كاني ويست
تم نشر جلسة التصوير على صفحة انستجرام للموظفة السابقة لشركة ييزي، موالولا

ومع ذلك ، انتقد مستخدمو انستجرام الآخرون ستايل بيانكا سينسوري  28 عامًا. بسبب ملابسها ، زاعمين أن المظهر بالكاد يتعارض مع الآراء المسيحية لزوجها مغني الراب.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: “هذا لا يشبه المسيح” ، بينما وصف مستخدم آخر المظهر بأنه “غير محترم للغاية”.

مديرة “ييزي”

تم تعيين مالكة العلامة التجارية للأزياء. والتي تقف خلف هذه الصور الفاضحة، موالولا أوغونليسي ، من قبل ويست في عام 2020 كمديرة تصميم لعلامته التجارية Yeezy Gap .

زوجة كاني ويست
غطى شريط الجسد أعضائها التناسلية في شكل يشبه السروال الداخلي ، متخلفًا في منتصف ظهرها على شكل صليب.

وصممت مظهرًا لكاني وزوجته السابقة كيم كارداشيان وابنتهما الكبرى ، نورث ، 9 سنوات ، في الماضي.

بينما أنهى ويست عقده مع جاب في عام 2022 ، يبدو أن المصممين يعملان معًا مرة أخرى.

أقام مدير “All of the Lights” مؤخرًا نافذة منبثقة مفاجئة لإطلاق الموسم العاشر من ييزي في لوس أنجلوس في الأول من مايو. ويضم عارضين برؤوس حليقة  يرتدون أحدث تصميماته داخل واجهة متجر مضاءة بالشموع.

موعد متأنق

من غير الواضح ما إذا كان مظهر سينسوري جزءًا من تعاون ييزي و موالولا.

كانت سينسوري مع “زوجها” – الذي تزوج من كارداشيان من 2014 إلى 2022 – في موعد متأنق يوم السبت.

زوجة كاني ويست
تزوج ويست والمصممة المعمارية في حفل غير ملزم قانونًا في يناير 2023.

رصدت الكاميرات الاثنان في عدد قليل من النزهات منذ “زواجهما”. وظهرت مؤخرًا في عرض للأزياء الشهر الماضي مرتدية أغطية كاملة للجسم والوجه ، تذكرنا بمظهر كيم كارداشيان في ميت غالا عام 2021.

تزوج كاني وكيم كارداشيان ، في الفترة من 2014 إلى 2022 ويتشاركان أربعة أطفال معًا

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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