الخميس, مايو 18, 2023
الرئيسيةحياتناثروة شاكيرا خيالية لدرجة أنها لن تنفقها في حياة واحدة.. لن تتخيل...
حياتنا

ثروة شاكيرا خيالية لدرجة أنها لن تنفقها في حياة واحدة.. لن تتخيل المبلغ!

يبدو أن شاكيرا لن تضطرّ إلى مواصلة العمل بعد الآن ويمكنها الاستمتاع مع أطفالها ولن يضطروا إلى فعل أي شيء سوى عيش الحياة

كتب رفيف عبدالله
ثروة شاكيرا خيالية لدرجة أنها لن تنفقها في حياة واحدة.. لن تتخيل المبلغ! watanserb.com
شاكيرا
- Advertisement -

وطن– جمعت شاكيرا ثروة خلال هذه السنوات، ولم تكن فقط أمّاً لأبناء جيرارد بيكيه واستمرت في موسيقاها؛ بل هي صاحبة عدة أعمال بملايين الدولارات.

ستحتاج لحياة أخرى!

يذهب المال إلى الأثرياء، وفي حياة المغنية الكولومبية يبدو أن هذا المثل صحيح.

الآن بعد أن استقرت بالفعل مع أطفالها في ميامي، تواصل شاكيرا صنع الثروة من هناك.

هذه المرأة لديها العديد من الملايين في حسابها الجاري، بحيث لن تتمكن هي ولا أطفالها من إنفاقها في حياة واحدة. هذا هو المال الذي جمعته من أعمالها خارج مجال الموسيقى.

ثروة شاكيرا

Celebrity Net هي بوابة متخصصة في ثروات المشاهير، وقدرت الأموال التي جنتها شاكيرا في هذه السنوات بـ300 مليون دولار.

يبدو أن شاكيرا لن تضطر إلى مواصلة العمل بعد الآن، ويمكنها الاستمتاع مع أطفالها ولن يضطروا إلى فعل أي شيء سوى عيش الحياة.

- Advertisement -
ثروة شاكيرا
شاكيرا وأطفالها

عملت شاكيرا مقدمة برامج لمدة 10 سنوات، وكسبت مبلغًا جيدًا من المال في هذا العقد الذي كانت تسافر فيه إلى البلد الذي جعلته وطنها بشكل منتظم.

تجارة العطور

كانت المغنية تظهر كل أسبوع في برنامج يحظى بأكثر من 10 ملايين مشاهد ثابت.

حققت شاكيرا من هذه المشاهدات التلفزيونية والموسيقية أقصى استفادة منها في بقية أعمالها التي تبلغ قيمتها مليون دولار.

ثروة شاكيرا
شاكيرا

بحسب تقرير صحيفة okdiario الإسبانية، أطلقت النجمة لبنانية الأصل، أكثر من 10 عطور ربحت بواسطتها بضعة ملايين من الدولارات في جميع أنحاء العالم.

ملابس داخلية

بالإضافة إلى ذلك، فقد دخلت في شراكة مع شركة الألعاب العملاقة، “فيشر برايس”، لإنشاء مجموعة الألعاب الخاصة بها، والتي تجلب لها أيضًا مبلغًا جيدًا من المال.

Parade Underwear هي علامتها التجارية للملابس الداخلية، ويتمّ ارتداؤها وبيعها في المتاجر الكبرى حول العالم.

ستستمر شركة الأزياء هذه في دفع النقود لشاكيرا طالما أنها تعمل في مجال الموسيقى، وستتمكن حتى من توريثها إلى أطفالها.

تنضمّ إلى هذه الشركات عقارات مليونية في جميع أنحاء العالم.

قصور وطائرة خاصة

الكولومبية لديها قصور في أماكن فردوسية مثل جزر البهاما. مع امتلاك طائرة خاصة، يمكن لشاكيرا وأطفالها السفر إلى هذه القصور وقتما يريدون.

مع وجود 300 مليون في البنك، لا يحتاجون إلى فعل أي شيء سوى الاستمتاع بالحياة، بفضل الجهود المبذولة لعقود من الزمن، يمكن للمغنية أن تستريح، إذا أرادت ذلك.

المصدرokdiario - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا تستغل أطفالها لمهاجمة بيكيه مجدداً.. ماذا قالت؟! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تطلق أغنيتها الجديدة.. عمّن تتحدث وما هي رسالتها خلالها؟!

حياتنا

كلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة رومانسية! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تكشف عن رأيها في الارتباط بـ توم كروز!

حياتنا

سيصدمكم سعر فستان شاكيرا القصير في حفل جوائز “بيلبرود”! (صور)

حياتنا

هل وقع توم كروز في غرام شاكيرا من أول لقاء!؟ .. تفاصيل مثيرة عن قصة حب تتبلور

حياتنا

رسالة شاكيرا لـ بيكيه عن الخيانة تثير غضب عشيقها السابق.. فضحها وذكرها بخيانتها له

حياتنا

فيديو مسرب لوالدة بيكيه يعرضها لانتقادات حادة.. لن تتخيل ماذا فعلت مع والدي شاكيرا!

حياتنا

شاكيرا تظهر مع النجم الوسيم توم كروز وتوجه رسالة قوية لـِ”الخائن” بيكيه (صور)

حياتنا

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي.. كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

حياتنا

مقربون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا ما حدث بالضبط!

حياتنا

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سلطنة عمان.. رقص طلاب في ساحة المدرسة يثير جدلاً كبيراً (شاهد)

سلمى حايك في موقف مُحرج.. انزلق روب الاستحمام أثناء الرقص وانكشفت أثداءها! (فيديو)

ديك وحيد بين الدجاجات .. معك 9 ثوانٍ فقط لاكتشافه!

إيقاف النجم الإنجليزي إيفان توني ل8 أشهر لهذا السبب

محمد بن زايد يعرب عن أمنياته بفوز “أردوغان” في جولة الإعادة.. ماذا جد واستجد؟!

نيوزويك تهاجم الغرب وإعلامه دفاعاً عن أردوغان: الدكتاتوريون لا يذهبون إلى جولة إعادة!

الجزائري محرز يقترب من مُعادلة رقم صلاح التاريخي في دوري أبطال أوروبا

دومينيك حوراني في قلب فضيحة جنسية.. عري وسادية عبر البث مع خليجيين (شاهد)

أنشيلوتي يكشف عن سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC