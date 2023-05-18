بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

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وطن- يبدو أن لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه بعيد عن إيجاد السلام بعد انفصاله عن المغنية الشهيرة الكولومبية شاكيرا .

وفي خضم معارك الحضانة المستمرة لأطفالهما ، ميلان وساشا ، اللذان يخضعان لرعاية صارمة من والدة بيكيه مع حقوق زيارة محدودة ، يكافح الرياضي أيضًا للحفاظ على علاقة رومانسية هادئة مع كلارا شيا مارتي.

وكما لو أن هذه التعقيدات لم تكن كافية ، تقدمت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز ، المعروفة على نطاق واسع باسم الآنسة بوم بوم ، لتكشف عن أن بيكيه انخرط في محادثات مليئة بالحيوية بينما كان لا يزال في علاقة ويتعايش مع شاكيرا.

بيكيه لم يكن مخلصا لشاكيرا قبل ارتبطه بكلارا شيا

وأشارت العارضة البرازيلية في مقابلة سابقة وفقا لما نقله موقع ” Sportskeeda” أن جيرارد بيكيه لم يكن مخلصًا للمغنية في مناسبات متعددة ، وليس فقط مع كلارا شيا مارتي.

🎙🚨| Suzy Cortez, The Brazilian model: “I was a friend of the former president of Barcelona, Sandro Rosell. When Pique found out, he asked me for my number and sent me a message. When I returned to Brazil, he sent me a message directly on IG.” Via: @skworldfootball More ⤵️ pic.twitter.com/waEYsMHPUI — BarçaTimes (@BarcaTimes) June 4, 2022

وقالت:”كنت صديقًا للرئيس السابق لبرشلونة ، ساندرو روسيل . عندما اكتشف بيكيه ذلك ، طلب رقم هاتفي وأرسل لي رسالة. في وقت لاحق ، بمجرد عودتي إلى البرازيل ، انزلق حتى إلى الرسائل الخاصة عبر انستغرام ، مستفسرًا عني”.

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بيكيه يسأل عن حجم أثداء سوزي كورتيز

وكشفت سوزي كورتيز خلال المقابلة أن بيكيه سألها عن موعد عودتها إلى أوروبا ، وسألها بشكل غير لائق عن حجم ثديها ” .

View this post on Instagram A post shared by Suzy Cortez (@suzyacortez)

وعلاوة على ذلك ، أوضحت سوزي كورتيز سبب احتفاظها سابقًا بسرية سلوك بيكيه ، قائلة: “احترامًا لشاكيرا ، اخترت عدم التحدث عن هذا من قبل. ولكن الآن ، سأشارك كل ما أعرفه وما مررت به لقد أرسل لي صوراً صريحة ، رغم أنني امتنعت عن فتحها ، بل ذهب إلى حد عرض طائرة خاصة لي لتقلني من لندن. أعتقد أن مثل هذه التصرفات غير محترمة للغاية ، وشاكيرا بالتأكيد لا تستحق ذلك “.

ولم تتراجع سوزي كورتيز عن أي تفاصيل تتعلق بأفعال جيرارد بيكيه ، مؤكدة: “لقد كان من أطلق الرسائل المباشرة.

اللاعبون الوحيدون الذين لم يقتربوا مني بشكل غير لائق هم ميسي وكوتينيو. إنهما أزواج متميزون ويحترمون زوجاتهم بشدة”.

View this post on Instagram A post shared by Suzy Cortez (@suzyacortez)

ووفقا لصحيفة “ماركا” التي نقلت تفاصيل الواقعة، فإنه مع هذه الاكتشافات الجديدة ، يجد جيرارد بيكيه نفسه متورطًا في جدل آخر ، مما يزيد من تلطيخ سمعته مع استمرار تداعيات انفصاله عن شاكيرا.

وقالت الصحيفة إن المعجبين والمتفرجين ينتظرون بفارغ الصبر أي رد من الأطراف المعنية حيث تحتل الدراما المحيطة بهذا الانفصال المرصع بالنجوم مركز الصدارة في عالم الترفيه.