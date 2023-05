بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- يبدو أن لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه بعيد عن إيجاد السلام بعد انفصاله عن المغنية الشهيرة الكولومبية شاكيرا .

وفي خضم معارك الحضانة المستمرة لأطفالهما ، ميلان وساشا ، اللذان يخضعان لرعاية صارمة من والدة بيكيه مع حقوق زيارة محدودة ، يكافح الرياضي أيضًا للحفاظ على علاقة رومانسية هادئة مع كلارا شيا مارتي.

وكما لو أن هذه التعقيدات لم تكن كافية ، تقدمت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز ، المعروفة على نطاق واسع باسم الآنسة بوم بوم ، لتكشف عن أن بيكيه انخرط في محادثات مليئة بالحيوية بينما كان لا يزال في علاقة ويتعايش مع شاكيرا.

وأشارت العارضة البرازيلية في مقابلة سابقة وفقا لما نقله موقع ” Sportskeeda” أن جيرارد بيكيه لم يكن مخلصًا للمغنية في مناسبات متعددة ، وليس فقط مع كلارا شيا مارتي.

🎙🚨| Suzy Cortez, The Brazilian model: “I was a friend of the former president of Barcelona, Sandro Rosell. When Pique found out, he asked me for my number and sent me a message. When I returned to Brazil, he sent me a message directly on IG.” Via: @skworldfootball

More ⤵️ pic.twitter.com/waEYsMHPUI

— BarçaTimes (@BarcaTimes) June 4, 2022