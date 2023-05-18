الخميس, مايو 18, 2023
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بيكيه خان شاكيرا مع هذه العارضة البرازيلية وسألها عن حجم ثديها قبل ارتباطه بكلارا شيا (شاهد)

بيكيه طلب من العارضة البرازيلية سوزي كورتيز رقم هاتفها وعرض عليها إرسال طائرة خاصة لنقلها من لندن

كتب خالد السعدي
سوزي كورتيز وبيكيه watanserb.com
سوزي كورتيز وبيكيه
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وطن- يبدو أن لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه بعيد عن إيجاد السلام بعد انفصاله عن المغنية الشهيرة الكولومبية شاكيرا .

وفي خضم معارك الحضانة المستمرة لأطفالهما ، ميلان وساشا ، اللذان يخضعان لرعاية صارمة من والدة بيكيه مع حقوق زيارة محدودة ، يكافح الرياضي أيضًا للحفاظ على علاقة رومانسية هادئة مع كلارا شيا مارتي.

وكما لو أن هذه التعقيدات لم تكن كافية ، تقدمت عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز ، المعروفة على نطاق واسع باسم الآنسة بوم بوم ، لتكشف عن أن بيكيه انخرط في محادثات مليئة بالحيوية بينما كان لا يزال في علاقة ويتعايش مع شاكيرا.

بيكيه لم يكن مخلصا لشاكيرا قبل ارتبطه بكلارا شيا

وأشارت العارضة البرازيلية في مقابلة سابقة وفقا لما نقله موقع ” Sportskeeda” أن جيرارد بيكيه لم يكن مخلصًا للمغنية في مناسبات متعددة ، وليس فقط مع كلارا شيا مارتي.

وقالت:”كنت صديقًا للرئيس السابق لبرشلونة ، ساندرو روسيل . عندما اكتشف بيكيه ذلك ، طلب رقم هاتفي وأرسل لي رسالة. في وقت لاحق ، بمجرد عودتي إلى البرازيل ، انزلق حتى إلى الرسائل الخاصة عبر انستغرام ، مستفسرًا عني”.

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سوزي كورتيز وبيكيه
سوزي كورتيز وبيكيه

بيكيه يسأل عن حجم أثداء سوزي كورتيز

وكشفت سوزي كورتيز خلال المقابلة أن بيكيه سألها عن موعد عودتها إلى أوروبا ، وسألها بشكل غير لائق عن حجم ثديها ” .

 

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عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز
عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز

وعلاوة على ذلك ، أوضحت سوزي كورتيز سبب احتفاظها سابقًا بسرية سلوك بيكيه ، قائلة: “احترامًا لشاكيرا ، اخترت عدم التحدث عن هذا من قبل. ولكن الآن ، سأشارك كل ما أعرفه وما مررت به لقد أرسل لي صوراً صريحة ، رغم أنني امتنعت عن فتحها ، بل ذهب إلى حد عرض طائرة خاصة لي لتقلني من لندن. أعتقد أن مثل هذه التصرفات غير محترمة للغاية ، وشاكيرا بالتأكيد لا تستحق ذلك “.

ولم تتراجع سوزي كورتيز عن أي تفاصيل تتعلق بأفعال جيرارد بيكيه ، مؤكدة: “لقد كان من أطلق الرسائل المباشرة.

اللاعبون الوحيدون الذين لم يقتربوا مني بشكل غير لائق هم ميسي وكوتينيو. إنهما أزواج متميزون ويحترمون زوجاتهم بشدة”.

 

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A post shared by Suzy Cortez (@suzyacortez)

عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز
عارضة الأزياء البرازيلية سوزي كورتيز

ووفقا لصحيفة “ماركا” التي نقلت تفاصيل الواقعة، فإنه مع هذه الاكتشافات الجديدة ، يجد جيرارد بيكيه نفسه متورطًا في جدل آخر ، مما يزيد من تلطيخ سمعته مع استمرار تداعيات انفصاله عن شاكيرا.

وقالت الصحيفة إن المعجبين والمتفرجين ينتظرون بفارغ الصبر أي رد من الأطراف المعنية حيث تحتل الدراما المحيطة بهذا الانفصال المرصع بالنجوم مركز الصدارة في عالم الترفيه.

المصدرانستجرام، صحيفة ماركا، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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