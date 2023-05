إيقاف النجم الإنجليزي إيفان توني ل8 أشهر لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة قدم، الأربعاء، اللاعب الإنجليزي إيفان توني هداف برينتفورد، عن جميع المسابقات المتعلقة بكرة القدم، لمدة 8 شهور، بسبب انتهاكه قواعد لعبة المراهنات.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان نشره، جاء فيه: ” تم تعليق إيفان توني عن كرة القدم وجميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بأثر فوري. لمدة 8 شهور، حيث ستمتد فترة الإيقاف حتى ال16 من شهر يناير عام 2024، مع تغريمه 50 ألف جنيه إسترليني. بشأن سلوكه المستقبلي وخرق قواعد المراهنات”.

وأضاف الاتحاد، ” تم اتهام مهاجم نادي برينتفورد ب262 انتهاكاً لقانون الاتحاد الإنجليزي في المجموع بين 25 فبراير عام 2017 وحتى 23 يناير عام 2021. كما وسحب الاتحاد فيما بعد 30 من هذه الانتهاكات بحق اللاعب، وأقر توني ب232 المتبقية”.

كما وتابع، ” اللجنة التنظيمية مستقلة فرضت عقوبات على اللاعب بعدم السماح له بخوض التمارين مع زملائه حتى 17 من شهر سبتمبر القادم. بعد إدانته بارتكابه 262 مخالفة على مدار أربع سنوات الماضية”.

وعلق النجم الإنجليزي الدولي إيفان توني، على عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع (الانستغرام)، ” أشعر بخيبة أمل لأنني لن أتمكن من اللعب خلال الأشهر الثمانية القادمة”.

كما وختم إيفان حديثه، ” لم يتم نشر الأسباب المكتوبة للحكم الصادر عن اللجنة بعد، ولذلك لن أعلق أكثر بشأن ذلك. أنا الآن أركز على عودتي للممارسة هذه الرياضة التي أحبها الموسم المقبل”.

وسجل الإنجليزي إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد 21 هدفاً، خلال خوضه 35 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات المحلية لهذا الموسم. كما ويحتل ثالث ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز.

