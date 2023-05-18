أسنان جوني ديب في مهرجان كان “صادمة” .. هل السبب المخدرات!؟ (صور)

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وطن – صدمت أسنان جوني ديب في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76، المقام حاليًا في فرنسا، معجبيه بسبب لونها البني “المتعفن”.

وقوبل ظهور جوني ديب في مهرجان كان السينمائي في العرض الأول لفيلمه الجديد، “جون دو باري”، بردود فعل متباينة.

Johnny Depp’s teeth are literally ROTTING pic.twitter.com/GrbRqOUI4M — chateau bunny ❄️ (@cocainecross) May 17, 2023

أسنان جوني ديب في مهرجان كان تصدم جمهوره!

بينما كان بعض المعجبين متحمسين لرؤية الممثل مرة أخرى على السجادة الحمراء، شعر آخرون بالصدمة من مظهره، وخاصة أسنانه البنية “المتعفنة”.

عبر بعض المعجبين على موقع تويتر عن اشمئزازهم من أسنان ديب، واصفين إياها بـ “بالمقززة”. وقال آخرون على سبيل السخرية من جوين ديب إن الممثل بدا وكأنه “أكل كيساً من الفحم”.

صحة أسنان جوني ديب السيئة نتيجة لتعاطي المخدرات

لطالما كانت أسنان ديب مصدرًا للتكهنات لسنوات. حيث اعترف في عام 2018 بأنه يعاني من إدمان المخدرات والكحول، وتكهن البعض بأن صحة أسنانه السيئة نتيجة لتعاطي المخدرات.

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ومع ذلك، لم يؤكد ديب أبدًا سبب مشاكل أسنانه. وفي مقابلة عام 2016، قال إنه كان “يهمل” أسنانه لسنوات، وأنه كان يعمل على إصلاحها.

مظهر فريد

كان الممثل جوني ديب في نظر الجمهور منذ عقود، وأصبح معجبوه يقبلون مظهره الفريد.

ومع ذلك، تلقى فيلمه الأخير، جون دو باري، آراء متباينة، ومن الممكن أن تكون أسنان جوني ديب عاملاً في أداء شباك التذاكر. بحسب ما جاء في صحيفة “ماركا marca” الإسبانية

على الرغم من رد الفعل السلبي على أسنانه، قال في مقابلة أجريت معه مؤخرا إنه “لا يخجل” من مظهره، وأنه “مرتاح في نفسه”.

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته السادسة والسبعين، يوم الثلاثاء 16 مايو/أيار الجاري، وتستمر حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، بحضور نجوم عرب وأجانب.

وكانت إطلالة الفنانة المصرية منى زكي في مهرجان كان السينمائي، من أبرز إطلالات المشاهير العرب تحديداً.

كما أطلّت مايا دياب بشكلٍ جريء ومثير، مرتديةً فستاناً أسود مفتوح الصدر والظهر، وكذلك من الجانبين، بجوارب طويلة شفافة سوداء وسلاسل جانبية.