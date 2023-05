وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

- Advertisement -

وطن- وعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، جماهير فريق مانشستر سيتي في كافة أرجاء المعمورة، بعدم التفلسف في مباراة القمة النارية أمام نظيره ريال مدريد، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الإسباني غوارديولا، في مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة حامل اللقب ريال مدريد في القمة الحاسمة في منافسات دوري أبطال أوروبا، ” سترون غداً خطة اللعب، لا يمكنني قولها الآن، وإلا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيقوم .. لكن لن يكون شيئاً مميزاً”.

وأضاف المدرب غوارديولا، ” لن يكون شيئاً مميزاً، لن ألجأ إلى التفكير الزائد غداً ” التفلسف”. كما وأؤكد لكم ذلك. ولن أقوم بشيء مختلف عن الماضي”.

كما وتابع، ” سنحاول أن نكون أكثر مرونة، لكننا نعلم أن خصومنا يملكون الأسلحة أيضاً، هذا الأسبوع هو مفصلي للنادي. نحن في موقف جيد مقارنة مع آخر شهرين، حيث كنا في غاية النجاعة خصوصاً في دوري الأبطال، ونأمل في تحقيق ذلك”.

وختم حديثه غوارديولا، ” لدينا خطة يجب أن ننفذها أفضل من مباراة الذهاب الماضية، كما ويجب أن نصنع المزيد من الفرص وأن يستقبل مهاجمونا الكرات في وضعيات أفضل. لكن ننتظر مواجهة أصعب الخصوم في السنوات الأخيرة”.

وسيلتقي فريق ريال مدريد حامل اللقب. أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، في دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية لندن.

🗣 "I'm not overthinking tomorrow, don't worry guys." 😂

Pep Guardiola on his tactics to try and beat Real Madrid tomorrow pic.twitter.com/FM9H7Wtqnt

— Football Daily (@footballdaily) May 16, 2023