الأربعاء, مايو 17, 2023
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رياضة

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي قبيل مواجهة ريال مدريد.. ماذا قال؟!

غوارديولا يعد جماهير مانشستر ستيي بعدم التفلسف في المباراة أمام ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
غوارديولا watanserb.com
غوارديولا
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وطن- وعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، جماهير فريق مانشستر سيتي في كافة أرجاء المعمورة، بعدم التفلسف في مباراة القمة النارية أمام نظيره ريال مدريد، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وقال الإسباني غوارديولا، في مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة حامل اللقب ريال مدريد في القمة الحاسمة في منافسات دوري أبطال أوروبا، ” سترون غداً خطة اللعب، لا يمكنني قولها الآن، وإلا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيقوم .. لكن لن يكون شيئاً مميزاً”.

وعد غوارديولا الغريب إلى جماهير السيتي

وأضاف المدرب غوارديولا، ” لن يكون شيئاً مميزاً، لن ألجأ إلى التفكير الزائد غداً ” التفلسف”. كما وأؤكد لكم ذلك. ولن أقوم بشيء مختلف عن الماضي”.

كما وتابع، ” سنحاول أن نكون أكثر مرونة، لكننا نعلم أن خصومنا يملكون الأسلحة أيضاً، هذا الأسبوع هو مفصلي للنادي. نحن في موقف جيد مقارنة مع آخر شهرين، حيث كنا في غاية النجاعة خصوصاً في دوري الأبطال، ونأمل في تحقيق ذلك”.

وختم حديثه غوارديولا، ” لدينا خطة يجب أن ننفذها أفضل من مباراة الذهاب الماضية، كما ويجب أن نصنع المزيد من الفرص وأن يستقبل مهاجمونا الكرات في وضعيات أفضل. لكن ننتظر مواجهة أصعب الخصوم في السنوات الأخيرة”.

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بيب غوارديولا
بيب غوارديولا

مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

وسيلتقي فريق ريال مدريد حامل اللقب. أمام مانشستر سيتي، الأربعاء، في دور إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (الاتحاد) في العاصمة البريطانية لندن.

وكان فريق مانشستر سيتي قد فرض التعادل الإيجابي على صاحب الأرض ريال مدريد. بهدف لكليهما، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ( سانتياغو برنابيو).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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