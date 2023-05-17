موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية والتشكيلة في نصف نهائي الدوري الأوروبي

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وطن- يلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه إشبيلية، الخميس، في منافسات دور إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2022-2023.

ويستضيف ملعب ( رامون سانشيز)، مباراة يوفنتوس وإشبيلية، في منافسات الدوري الأوروبي 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية

كما وبتوقيت مصر فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

تشكيلة يوفنتوس ضد إشبيلية

وسيلعب المدرب الإيطالي ماسيميليو أليغري، المباراة أمام إشبيلية، في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: فويتشيك شتشيتسني.

دفاع يوفنتوس: ساندور، ليوناردو بونوشي، دانيلو.

خط الوسط: كوستيش، رابيو، لوكاتيلي، فابيو ميرتي، كوادرادو.

مركز الهجوم: دي ماريا، دوشان فلاهوفيتش.

تشكيلة إشبيلية ضد يوفنتوس

وسيدخل المدرب الإسباني خوسيه مينديليبار، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره يوفنتوس، في بطولة الدوري الأوروبي، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

دفاع إشبيلية: نافاس، لويك بادي، نيمانيا، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: راكيتيش، فيرناندو ريجيس، أوليفر توريس، بريان جيل.

مركز الهجوم: يوسف النصيري، لوكاس أوكامبوس.

معلق مباراة يوفنتوس وإشبيلية

ومن المقرر أن يعلق على مباراة يوفنتوس وإشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي الإياب، المعلق المصري علي محمد علي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وكان فريق يوفنتوس قد تعادل مع نظيره إشبيلية بهدف لكليهما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.