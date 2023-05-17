الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدقنبلة ألبان تنفجر في السوق المصرية وتجار يعدمون أبقارهم (تفاصيل مخيفة)
الهدهد

قنبلة ألبان تنفجر في السوق المصرية وتجار يعدمون أبقارهم (تفاصيل مخيفة)

مصانع منتجات الألبان بدأت خلال اﻷسابيع الماضية خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع

كتب شيراز ماضي
تراجع مبيعات الألبان في مصر watanserb.com
بدأت بعض المزارع في بيع قطعانها من الأبقار بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة بسبب تراجع مبيعات الألبان في مصر
- Advertisement -

وطن – في انعكاس لحجم الأزمة الاقتصادية في مصر، بدأت مصانع منتجات الألبان خلال اﻷسابيع الماضية في خفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع.

جاء ذلك بهدف تقليل الإنتاج في ظل تراجع المبيعات، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما تسبب في خروج عدد كبير من المربين من السوق، فيما بدأت بعض المزارع في بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة، حسبما قالت مصادر بقطاع الألبان لـ”مدى مصر“.

بدوره، قال رئيس جمعية منتجي الألبان أشرف سرور، إن شركة جهينة، صاحبة الحصة الأكبر في سوق الألبان، أرسلت خطابًا رسميًا إلى المزارع المتعاقدة على توريد الألبان لها، في منتصف أبريل الماضي، تعلمها بخفض 25% من مشترياتها، في حين خفضت شركتا بيتي والمراعي 30% من مشترياتها.

تراكم الشحنات في المخازن

يأتي هذا فيما نقل الموقع عن مالك أحد المزارع المتعاقدة مع “جهينة”، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الشركة بدأت منذ نحو شهر في رفض استقبال كميات جديدة من الألبان بحجة تراكمها في المخازن.

وأضاف: “الحاجات كانت بتقعد في العربيات تلات أيام وفي الآخر بعد ما ياخدوا عينة منها يقولوا الحموضة رفعت فيها ومش هنقدر ناخدها”.

- Advertisement -

ووصلت الأزمة إلى صناعات الأجبان، فخفضت شركة عبور لاند 30% من طاقتها الإنتاجية، حسبما قال مصدر مسؤول بالشركة، مشترطًا عدم ذكر اسمه، وقال إنه خلال موسم رمضان، أوقفت شركته وشركات أخرى استقبال كميات الألبان لمدة أسبوع كامل من المزارع، وهي سابقة تعكس مدى سوء وضع السوق.

مسارات قطاع الألبان في مصر

وقطاع الألبان في مصر له مسارات محددة، حيث تورّد المزارع الصغيرة اللبن الخام إلى نقاط تجميع منتشرة في القرى والمدن الصغيرة، ثم إلى مراكز تجميع إقليمية، ثم توزع حسب مراحل التصنيع، اعتمادًا على درجة جودة اللبن.

وتنقسم جودة اللبن إلى ثلاث درجات، “الأفضل” ويستخدم في إنتاج الحليب الطازج أو المُعلب وتستحوذ «جهينة» على الحصة الأكبر منه، والدرجة الثانية تذهب لصناعة الزبادي والأجبان والسمن وغيرها، والأقل جودة وسعر، يذهب إلى معامل الأجبان “البلدي” في الأرياف والمدن الصغيرة.

وفي ظل خفض الشركات الكبيرة لمشترياتها بسبب تراجع مبيعات الألبان في مصر، بدأت المزارع في بيع إنتاجها إلى معامل الأجبان المحلية بسعر عشرة جنيهات للتر، في حين أن كبرى المصانع تشتريه بسعر 17 جنيهًا، بينما من المفترض أن السعر العادل للتر اللبن الخام 21 جنيهًا، بحسب سرور.

وكان المؤشر الشهري للتضخم، قد أظهر انخفاضًا في أسعار مجموعة الألبان والجبن بنسبة 0.2%، في أبريل الماضي، بعد عدة أشهر من الارتفاع.

توافر ألبان الدرجة الأولى لمعامل الأجبان الصغيرة، والتي كانت تحصل عادة على ألبان الدرجة الثانية والثالثة، جعلها ترفض شراء الدرجات الأقل،وقال سرور: “دلوقتي اللبن الدرجة التالتة والتانية ما بقاش حد بيشتريه خالص في حين لبن الدرجة الأولى بقى بيتباع بعشرة جنيه”.

فيما قال أحمد الجندي، مالك مزرعة ألبان، إنه بدأ منذ بضعة أشهر في بيع قطيع الماشية بالتدريج في ظل ضعف البيع، وانخفاض سعر الألبان أكثر من سعر التكلفة، وقدر الجندي خسائره بآلاف الجنيهات.

وأشار إلى أنه استجاب لمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واشترى أبقارًا مستورد مدرة للألبان يتجاوز سعرها 100 ألف جنيه للبقرة الواحدة، واضطر في النهاية لبيعها بعد ارتفاع تكلفة إطعامها في ظل الزيادة القياسية لأسعار الأعلاف، وانخفاض شراء إنتاجها في الوقت نفسه.

أزمة الألبان هي جزء من أزمات عاصفة تعاني منها قطاعات الاقتصاد المصري، فيما تقف السلطات عاجزة عن احتواء هذه الضربات.

وفي الفترة الماضية، تسبب تأخّر قرار الحكومة المصرية بالسماح بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية استجابة لضغوط المقرضين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والمستثمرون الأجانب، وسط توقعات بأن يستمر استقرار سعر صرف الجنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.

وبعد أن توقعت عدد من بنوك الاستثمار الدولية أن تقوم الحكومة بتخفيض الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية، صدرت توقعات مخالفة من بنوك أخرى بأن الحكومة لن تستجيب للضغوط حتى لا تواجه ارتفاعاً في التضخم وزيادة عجز الموازنة في حالة الخفض.

وتوقع بنكا “بي إن بي باريبا” و”سيتي غروب”، الأسبوع الماضي، ألا يشهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضاً حاداً قبل نهاية العام المالي الحالي نهاية يونيو المقبل، وأرجع ذلك إلى رغبة الحكومة في السيطرة على تكاليف الاقتراض والتضخم، في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تأمين مزيد من تدفقات العملات الأجنبية من الخارج.

ويدور سعر صرف العملة المصرية حالياً حول 30.95 جنيهاً للدولار منذ مارس/ آذار الماضي، وبعد ثلاثة تخفيضات منذ مارس 2022.

المصدرمدى مصر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

إطلالة عارية لـ منى زكي في مهرجان كان وتستعرض أنوثتها (فيديو)

الهدهد

السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

اقتصاد

مقارنة مضللة ومعلومات غير دقيقة.. كيف برر كامل الوزير زيادة أسعار البنزين في مصر؟

حياتنا

شبه عارية.. نانسي ابنة رانيا يوسف في إطلالة فاضحة برعاية والدتها

اقتصاد

بيع أسهم المصرية للاتصالات.. طرح مُعجَّل وبلا تسويق لتفادي خطر كبير

الهدهد

سخرية واسعة من مصطفى بكري بسبب ضحكاته في عزاء شقيقه (شاهد)

اقتصاد

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

اقتصاد

المونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من تدهوره!

حياتنا

حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

حياتنا

مصرية تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم.. ما علاقة النادي الأهلي؟

الهدهد

أسامة الأزهري.. غضب واسع من مستشار السيسي بسبب صورة التبرك بحذائه في إندونيسيا

تقارير

رويترز: مصر وتونس تغرقان في أزمة ديون متصاعدة قد تؤدي للانهيار!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

والدة رونالدو تنفجر غضباً وتقلب الطاولة في وجه المسيئين لها ولنجلها.. هذا ما قررته!

فيديو أمير سعيود الذي أثار ضجة واللاعب الجزائري يبرر فعلته 

“يعبدون الإمام علي وينتحرون تقرباً له”.. جماعة “القربان” تثير الرعب في العراق!

“إعدام أردوغان”.. إعلامي سعودي يحذر الأتراك من مستقبل خطير حال فوز كليجدار أوغلو

رونالدو يتلقى دراجة نارية من الذهب في السعودية.. فيديو أشعل “تويتر” وتوضيح رسمي

بعد الانهيار والدموع.. ظهور مفاجئ وغريب لـ لمى الأصيل (شاهد)

إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن يفجر موجة جدل.. ما القصة؟

جموع غفيرة.. جنازة فهد الحيان وظهور مؤثر لـ فايز المالكي

صاحب عيون النسر فقط يُمكنه اكتشاف الرقم 6 المخفي في الصورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC