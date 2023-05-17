الأربعاء, مايو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدظلَّ عديم الجنسية لسنوات.. قصة يمني استعاد جواز سفره من معتقل غوانتانامو
الهدهد

ظلَّ عديم الجنسية لسنوات.. قصة يمني استعاد جواز سفره من معتقل غوانتانامو

المواطن اليمني منصور العديفي أمضى 14 عامًا في من دون أن توجّه له أي تهمة في معتقل غوانتانامو الأمريكي

كتب خالد السعدي
watanserb.com
اليمني المعتقل سابقا في سجن غوانتانامو منصور العديفي
- Advertisement -

وطن – بعد رحلة شاقة، استعاد منصور العديفي، وهو مواطن يمني، جواز سفره من معتقل غوانتانامو الأمريكي، بعدما أمضى 14 عامًا فيه من دون أن توجّه له أي تهمة.

العديفي انتقل إلى منصة تويتر للإعلان عن الخبر، وشكر محاميه وقال: “بعد ست سنوات من العمل الشاق ، تم إصدار جواز سفري ووصلت بأمان.. إن شاء الله سأتمكن من السفر. رائع! أخيراً. حول العالم.”

كان العديفي يبلغ من العمر 18 عامًا عندما قُبض عليه في أفغانستان، قبل بضعة أشهر من بدء دراسته الجامعية، واحتُجز دون تهمة حتى بلغ 32 عامًا.

وقرر الكونجرس الأمريكي، أنه بمجرد إطلاق سراحه من غوانتانامو، لا يُسمح له بالعودة إلى اليمن حيث تعيش عائلته لأنه يمثل “خطرًا أمنيًا على إعادة المعتقلين إلى ما يعتبرها دولًا غير مستقرة، وفق موقع “ميدل إيست آي“.

ورفض اليمن منح جواز سفر للعديفي، وتم إرساله إلى صربيا وكان فعليًا عديم الجنسية – حتى الآن.

منصور العديفي بقي بلا جواز سفر يمني بسبب تعنب بلاده في إعطائه جوازا

ويحتجز ثلاثون سجينا في الجيب المملوك للولايات المتحدة في كوبا. واحتُجز معظمهم دون توجيه تهم رسمية.

- Advertisement -

وتم القبض على ما يقرب من 86 في المائة من المعتقلين في غوانتانامو بعد أن وزعت الولايات المتحدة منشورات في باكستان وأفغانستان تقدم مكافآت ضخمة “للأشخاص المشبوهين”.

ومن بين المعتقلين ، قرر 55٪ عدم ارتكاب أي أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها ، و 8٪ فقط وصفوا بأنهم مقاتلون من القاعدة.

وكان آخر معتقل تم الإفراج عنه هو سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش في أبريل، تم إطلاق سراحه إلى وطنه الجزائر.

وكان نقله، سادس إطلاق سراح لمعتقل في غوانتانامو من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في الأشهر الستة الماضية، وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في وتيرة هذا العمل، بالنظر إلى عدم وجود تحرك بشأن نقل السجناء خلال السنة الأولى من ولاية بايدن في المنصب.

فقبل أسابيع، أعلنت الولايات المتحدة أنّها أطلقت من غوانتانامو سراح جزائري ورحّلته إلى بلده بعدما قضى في المعتقل العسكري الأميركي الواقع في جزيرة كوبا أكثر من عقدين من الزمن.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، إنّ سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش نُقل إلى الجزائر بعدما صدر في وقت سابق من هذا العام قرار رسمي بالإفراج عنه.

وأضافت أنّ إبقاء باكوش (52 عاماً) قيد الاعتقال “لم يعد ضرورياً لحماية الولايات المتّحدة من تهديد كبير متواصل لأمنها القومي”.

وبهذه الخطوة، انخفض عدد المعتقلين في غوانتانامو إلى 30 معتقلاً بعدما كان هذا العدد قد وصل في ذروته إلى حوالى 800 معتقل.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

4.5 مليون قتيل في قارتين.. تقرير صادم عن ضحايا حروب ما بعد 11 سبتمبر

الهدهد

إعدام حمار رميا بالرصاص في اليمن يفجر موجة جدل.. ما القصة؟

الهدهد

أحدث ظهور لـ سلمان رشدي.. صاحب “آيات شيطانية” يطل بعين واحدة

تقارير

الغارديان تهاجم الجامعة العربية والقادة العرب بأقذر الألفاظ بسبب إعادة بشار الأسد

الهدهد

ولادة طفل “بعين واحدة” في العراق.. فيديو أثار الجدل والخوف

تقارير

ما وراء التطبيع مع الأسد.. بداية أفول نجم أمريكا ونظام شرق أوسطي جديد

تقارير

أكسيوس: لماذا صدم محمد بن زايد من طلب قدمته الولايات المتحدة إلى الإمارات العام الماضي؟!

الهدهد

مناورة عسكرية حوثية مخيفة في اليمن.. ما علاقات أمريكا وإسرائيل؟

الهدهد

مصطفى بكري مادة للسخرية بسبب تغريدته عن الموقف الأمريكي من عودة سوريا للجامعة العربية

تقارير

السعودية الخاسر الأكبر.. كيف يؤثر نزاع العسكريين في السودان على الأزمة اليمنية؟

الهدهد

دهس مهاجرين في تكساس.. تطايروا في الهواء و7 ماتوا في الحال (فيديو)

حياتنا

والدة إيلون ماسك تعلق بعد كشف ابنها عن “سر ثروته الطائلة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية والتشكيلة في نصف نهائي الدوري الأوروبي

قبر بيليه يُفتح رسمياً أمام الزائرين.. هكذا تم تخليده بتابوت من الذهب وأشياء لا تصدق! (شاهد)

4.5 مليون قتيل في قارتين.. تقرير صادم عن ضحايا حروب ما بعد 11 سبتمبر

السيسي يهدد إسرائيل دفاعاً عن غزة.. فيديو يجتاح مواقع التواصل.. ماذا جرى؟ (شاهد)

دعوى قضائية تتهم محمد بن سلمان بارتكاب جرائم قمع عابرة للحدود.. ما تفاصيلها؟

3 سيناريوهات معقدة أمام ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منها الجلوس المفرط..7 عادات تؤثر سلبًا على دماغك

التجارب المؤلمة تضاعف الشعور بالألم بحسب دراسة ألمانيّة حديثة

هجوم حاد على ضحايا زلزال تركيا بعد الانتخابات الرئاسية.. ما أسبابه؟

ليكون طفلك اجتماعيّ ولطيفٌ.. ثلاثة أشياء يجب على الآباء القيام بها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC