صور قصر الوزير المغربي السابق محمد مبدع تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل! (شاهد)

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وطن- في إطار حملة منظمة ضده، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بصور زعم ناشروها بأنها لقصر الوزير السابق الواقع تحت الاحتجاز حاليا بتهم تتعلق بالفساد، محمد مبدع.

وزعم مروجي الصور، بأن هذه الصور المزعومة التقطت لقصر الوزير السابق، محمد مبدع، في مدينة الفقيه بن صالح، في وسط المغرب، حيث تظهر ناية فخمة تم تصميمها وبناؤها وفق أحدث الطرز المعمارية، مما يدل على البذخ الذي كان يعيشه الوزير.

وجاء تداول هذه الصور المزعومة لقصر الوزير السابق محمد مبدع والرئيس الحال لمدينة الفقيه بنصالح، بالتزامن مع احتجازه من قبل السلطات المغربية بتهم تتعلق بالفساد وتبديد المال العام أواخر الشهر الماضي.

ومحمد مبدع هو وزير سابق ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وقد أوقف على ذمّة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.

سبب تداول الصور المزعومة

وجاء تداول مثل هذه الصور المزعومة بكثافة خلال الأيام الماضية، للتدليل على فساده، مع التأكيد بأن هذه الصور تعود لقصره الفخم.

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حقيقة الصور!

من جانبها، أكدت خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن الصور المزعومة لا علاقة لها بمنزل الوزير السابق محمد مبدع، ول تخص أي قصر تم بناؤه في المغرب.

وأظهر تحقيق خدمة تقصي الحقائق من خلال التفتيش على محركات البحث والمواقع الإلكترونية وغيرهما من الادوات على الإنترنت بأن الصور تعود لمبنى السفارة السورية السابقة في لعاصمة الالمانية برلين.

كيفية الوصول للصور

وأكدت خدمة تقصة الحقائق على أن الوصول للصور التي تم ترويجها بأنها لقصر محمد مبدع تم من خلال البحث بكلمات مفتاحية باللغة الألمانية، عبر وضع جملة “السفارة لسورية السابقة بون”، مما يعطي العديد من الصور المنشورة على كثير من لمواقع ووكالات الأنباء العالمية.

ألبوم خاص بصور السفارة من توقيع أكسيل أوسبيرغ

كما أرشد التحقيق الخاص بالوكالة الفرنسية إلى ألبوم صور للسفارة السورية في ألمانيا من توقيع المصور الفوتوغرافي الألماني أكسيل أوسبيرغ منشور على وكالة Arturimage.

وبالتدقيق في تفاصيلها، يتضح أنها مطابقة لما جاء في المنشورات المتداولة، ما يؤكد فعلاً أنها تعود لمبنى السفارة السوريّة السابقة.

أما الباب الخشبي المقوّس الذي ظهر في المنشورات المضللة، يمكن إيجاد صورة له على موقع ألامي لتخزين الصور مع تعليق يفيد أنه من مبنى السفارة السوريّة في مدينة بون.

اعتقال محمد مبدع

يشار إلى أنه في أواخر شهر أبريل/نيسان الفائت، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” المعارض، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

التهم الموجهة للوزير السابق محمد مبدع

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.