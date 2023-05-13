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حياتنا

“حفل زفاف باذخ لابن وزير سابق متهم بالفساد”.. لقطات تقلب المغرب

محمد مبدع تم توقيفه الشهر الماضي على خلفية شبهات فساد

كتب خالد السعدي
"حفل زفاف باذخ لابن وزير سابق متهم بالفساد".. لقطات تقلب المغرب
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وطن- أثيرت ضجة في المغرب، بعد تداول لقطات تُظهِر ما قيل إنه حفل زفاف باذخ لابن الوزير السابق محمد مبدع الذي أوقف الشهر الماضي على خلفية شبهات فساد.

وتضمنت المنشورات التي تم تداولها على صعيد واسع، صورة لموائد عليها ما يبدو أنها أغنام مشويّة ومقطع فيديو لأناس وهم في مأدبة يتناولون هذه الأغنام.

وقال نشطاء إن ما يظهر في المشاهد هي غزلان مشوية قدّمها الوزير السابق محمد مبدع في حفل زفاف ابنه، الذي أقيم سنة 2019 في مدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب.

وادعى النشطاء، أنّ الحفل كلّف ثلاثة ملايين دولار، وربط البعض بين “البذخ” الظاهر في الصور وتوقيف النائب والوزير السابق على ذمة التحقيق في قضية تلقّي رشى وشبهات فساد أواخر الشهر الماضي.

حقيقة اللقطات

لكن من خلال التحقق من هذه المشاهد، تبين أنها ليست من حفل زفاف ابن الوزير السابق، بل هي لزفافٍ أقيم في أبخازيا.

وقاد التفتيش عن الصورة المتداولة، إلى التحقق من أنها منشورة بجودة أفضل على مواقع ناطقة باللغة الروسية لكن دون تفاصيل دقيقة، وفق وكالة فرانس برس.

كما أمكن الوصول إلى صور مشابهة لمأدبة أغنام مشوية ضمن تقرير باللغة الروسية عن حفل زفاف أقيم في أبخازيا سنة 2019.

في تفاصيل تلك الواقعة، كان شخصٌ يدعى “بسلان أبخازافا” قد أقام حفل زفاف قُدّمت فيه أعداد كبيرة من الماعز بأصناف مختلفة ونادرة ما أثار ضجّة إعلامية آنذاك.

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وبيّن البحث عن اسم “بسلان أبخازافا” على محرّك “ياندكس” الروسيّ، أنه تم التوصل إلى تقرير مصور باللّغة الروسية يتحدّث عن هذا الحفل وتظهر فيه مشاهد مطابقة للصورة والفيديو المتداول.

اعتقال محمد مبدع

يُشار إلى أنه في نهاية أبريل الماضي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” المعارض محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وجاء القرار بعد استنطاق 13 متهما ابتدائيا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي قرر إيداع بعضهم بمن فيهم البرلماني محمد مبدع، في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء في انتظار استنطاقهم تفصيليا في إطار إجراءات التحقيق الإعدادي.

كما جاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء، في يناير 2020.

وكان مبدع (69 عاما) قد تولى منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين 2013 و2016، وهو مسؤول في حزب الحركة الشعبية اليميني المنتمي حاليا إلى المعارضة البرلمانية.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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