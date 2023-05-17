الأربعاء, مايو 17, 2023
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السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو)

سبق أن اعترفت السعودية ريما العنزي بأنها خضعت لعمليتي تجميل سابقاً لكن ليس لتصبح أكثر شبهاً بجورجينا

كتب رفيف عبدالله
السعودية ريما العنزي تستنسخ شكل جورجينا أكثر.. هل تصل لزرع المؤخرة؟ (فيديو) watanserb.com
ريما العنزي وجورجينا
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وطن– وثقت المشهورة السعودية ريما العنزي المعروفة بـ”شبيهة جورجينا”، لحظة حصولها على جرعات بوتكس جديدة في إحدى عيادات التجميل.

ريما العنزي بدون فلاتر

ونشرت ريما العنزي، فيديو عبر “سناب شات“، كشفت خلاله جزءاً من وجهها، بدون فلاتر، بينما تقوم الطبيب أو الطبيبة، بحقن وجهها بالبوتكس.

وخمن المتابعون أن شبيهة جورجينا، تحاول التشبه بعشيقة كريستيانو رونالدو أكثر، بهذه الإجراءات.

وتساءلوا هل ستحصل ريما العنزي على مؤخرة جورجينا أيضاً التي أصبحت تستعرضها كثيراً في الآونة الأخيرة.

بينما أكد آخرون أنها لا تشبهها، ولن تشبهها مهما خضعت لعمليات.

نشطاء ينتقدون ويسخرون

وكتب ناشط في هذا الإطار: “أنا أشوف إنها تشبه رونالدو مو جورجينا”.

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وعقب آخر: “والله لو تركب راس جديد مايتغير شي”.

وقالت متابعة: “اشغلها الله كل يوم تزين شي.. وينك وين جورجينا”.

ورأت أخرى أن ريما العنزي وصلت إلى مرحلة الهوس، وكتبت: “الله يعينها ع الهوس غصب بتصير جورجينا !”.

عمليات تجميل

وسبق أن اعترفت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية، بأنها خضعت لعمليتي تجميل سابقاً، لكن ليس في سياق الوصول لتبدو شبيهة لجورجينا. حسب زعمها.

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي، إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وقالت إنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تَظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبّهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

جورجينا ترقص التويركينغ

هذا وقد نشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو جديداً إنهاء الدرس الثاني من“رقصة التويركينغ”. وهي تدوير إيقاعي للمؤخرة بقصد الإثارة الجنسية.

وعبر خاصية “استوري” في حسابها على “انستغرام“، نشرت شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو استعرضت فيه تمكّنها من أداء حركة هزّ المؤخرة التي تعتمد عليها رقصة “التويركينغ”.

وظهرت جورجينا في مقطع الفيديو المثير داخل صالة التدريب، حانية ظهرها للأمام وموجهة مؤخرتها نحو الكاميرا. وقامت بأداء رقصتها البذيئة، حيث علقت متفاخرة: “الدرس الثاني.. أعطينا الاهتزازات المطلوبة”.

وأظهرت مقاطع الفيديو أنّ العارضة الأرجنتينية معجبة برقصات الباتشاتا والتويركينغ.. حيث أظهرت نفسها على أنها طالبة مثالية، وتعلمت بسرعة الخطوات ونوع الحركات المطلوبة للانضباط.

و في الواقع، لا يمكن أن تكون النتيجة أكثر إثارة للدهشة.. وتبين أنها واحدة من أكثر منشورات جورجينا رودريغيز انتشارًا في الأسابيع الأخيرة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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