أنشيلوتي يكشف عن سبب خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري الأبطال

- Advertisement -

وطن- علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن خسارة الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 5-1، والخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور النصف النهائي.

وتحدث الإيطالي أنشيلوتي عن سبب خسارة ريال مدريد المباراة. أمام مانشستر سيتي، في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، ” الأمر سهل، مانشستر سيتي كانوا أفضل منا من بداية المباراة إلى النهاية”.

خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

وأضاف المدرب أنشيلوتي، ” مانشستر سيتي استغلوا الفرص في مجريات الشوط الأول. كما وحاولنا في الشوط الثاني. ولكن هذا كان مستحيلاً، كانوا أفضل منا ويستحقون الفوز”.

كما وأردف، ” الوقت ليس مناسباً للحديث عما قيل في السابق، بالفعل حزين جداً. بسبب الخسارة ويجب علينا أن ننظر للموسم القادم في دوري الأبطال”.

أنشيلوتي أكثر مدرب يخوض مباريات بدوري الأبطال

ورد أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تحقيقه الرقم القياسي كأكثر مدرب يخوض مباريات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، ” لست سعيداً بهذا الأمر، نفوز في بعض الأحيان. كما أننا نخسر أيضاً. وأحاول التعلم من الخسارة”.

وختم، ” لا أحد يشك بيّ، أعتقد أن الرئيس كان واضحاً جداً قبل 15 يوماً، في الموسم المقبل سأكون هنا للقتال من أجل الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى”.

- Advertisement -

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب البطل ريال مدريد الذي جرد من لقبه، أمام منافسه إنتر ميلان الإيطالي، في ال10 من شهر يونيو/ حزيران الماضي، على ميدان ملعب ( أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية.