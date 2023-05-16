الثلاثاء, مايو 16, 2023
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رياضة

هل سيتأهل ليفربول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل؟! .. كلوب يُجيب

كلوب: اليونايتد ونيوكاسل يمتلكان من الجودة ولكن من العار علينا أن لا نستغل الهدايا للتأهل

كتب فارس أبو شيحة
حديث كلوب عن تأهل دوري أبطال أوروبا watanserb.com
حديث كلوب عن تأهل دوري أبطال أوروبا
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وطن- تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حظوظ الفريق الإنجليزي في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 الموسم المقبل.

وقال المدرب كلوب عن إمكانية تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، في تصريح صحفي عبر شبكة ” BBC” الإنجليزية، ” مانشستر يونايتد ونيوكاسل يملكان من الجودة، لكن سيكون من العار علينا ألا نستغل الهدايا إذا تعثرا. كما ويجب حينها أن نقوم بعملنا”.

كلوب وتأهل ليفربول إلى دوري الأبطال

وتابع الألماني كلوب حديثه، ” أعتقد أننا تأهلنا للمسابقة الأوروبية لم يكن في المتناول قبل نحو 6 أسابيع من الآن، ولم أكن أصدق بأننا سننافس على مراكز دوري الأبطال، كما ولم نظهر ذلك الثبات من المستوى”.

كما وواصل كلوب، ” علينا النظر بعض الشيء لكيفية بناء المباراة في أول 15 دقيقة، كما أنني معجب كثيراً بما قدمناه بعد ذلك”.

مباراة ليفربول وليستر سيتي

واستكمل، ” سجلنا أهدافاً رائعة، الهدف الثاني كان مميزاً. قدمنا مباراة أقرب للمثالية، لكن بين الدقيقتين 55 و75 كانت المباراة مفتوحة بعض الشيء أكثر مما أردت من ذلك”.

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ليفربول وليستر سيتي
ليفربول وليستر سيتي

كما وختم كلوب حديثه، عن ضغط ليفربول من أجل انتزاع المركز الثالث أو الرابع من مانشستر يونايتد أو نيوكاسل من أجل التأهل لدوري الأبطال، ” هذا كل ما يمكننا القيام به، لا أعتقد أن الأمر يعد ممكناً بإنهاء المواسم في المراكز الأربعة الأولى عند مشاهدة  ما يقدمه كلا الفريقين في الدوري “.

وحقق فريق ليفربول الفوز النظيف على نظيره ليستر سيتي. بثلاثية دون مقابل، في منافسات الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف ليفربول (الريدز) في المباراة، اللاعب كورتيس جونز في الدقيقة ال33 وال36، وألكساندر أرنولد في الدقيقة ال71.

فوز ليفربول على ليستر سيتي
فوز ليفربول على ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي الممتاز

كما وسيلتقي ليفربول في المواجهة القادمة، أمام منافسه أستون فيلا، السبت، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم. برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركزين الثالث والرابع مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد برصيد 66 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + شبكة BBC + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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