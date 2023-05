هل سيتأهل ليفربول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل؟! .. كلوب يُجيب

- Advertisement -

وطن- تحدث المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حظوظ الفريق الإنجليزي في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 الموسم المقبل.

وقال المدرب كلوب عن إمكانية تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، في تصريح صحفي عبر شبكة ” BBC” الإنجليزية، ” مانشستر يونايتد ونيوكاسل يملكان من الجودة، لكن سيكون من العار علينا ألا نستغل الهدايا إذا تعثرا. كما ويجب حينها أن نقوم بعملنا”.

وتابع الألماني كلوب حديثه، ” أعتقد أننا تأهلنا للمسابقة الأوروبية لم يكن في المتناول قبل نحو 6 أسابيع من الآن، ولم أكن أصدق بأننا سننافس على مراكز دوري الأبطال، كما ولم نظهر ذلك الثبات من المستوى”.

كما وواصل كلوب، ” علينا النظر بعض الشيء لكيفية بناء المباراة في أول 15 دقيقة، كما أنني معجب كثيراً بما قدمناه بعد ذلك”.

A beautifully-timed run before a clinical finish from @curtisjr_10 to open the scoring 👌 pic.twitter.com/P02n8rqmwr

— Liverpool FC (@LFC) May 15, 2023