 نانت الفرنسي يُوقع عقوبة بحق مصطفى محمد بعد رفضه دعم المثلية

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وطن- أوقع نادي نانت الفرنسي عقوبة مالية بحق النجم المصري الدولي مصطفى محمد (25 عاماً)، بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز، الأحد، بسبب دعم الدوري الفرنسي المثلية الجنسية.

وقال نادي نانت في بيانٍ رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي، كما سيتم التبرع بهذه العقوبة إلى مؤسسات تدعم المثلية”.

عقوبة مصطفى محمد لرفضه دعم المثلية

وأدان نادي نانت، التهديدات التي تلقاها اللاعب المصري مصطفى محمد وعائلته قبل المباراة وبعدها، على خلفية عدم مشاركته في المباراة أمام تولوز بالدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

Communiqué officiel du Football Club de Nantes. — FC Nantes (@FCNantes) May 15, 2023

وفي ذات السياق، علق نجم فريق نانت مصطفى محمد على قرار عدم مشاركته في المباراة أمام تولوز: “لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن عليّ أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين والذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفاً”.

تعليق مصطفى محمد

وأضاف المصري محمد: “احترم كل الاختلافات، وأحترم كل المعتقدات والقناعات. ولذلك يجب احترام أيضاً معتقداتي الشخصية. نظراً لجذوري وثقافتي ومعتقداتي، ولم يكن لي المشاركة في هذه الحملة”.

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وختم حديثه: “آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في المجادلة في هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

ولم يقتصر رفض النجم المصري مصطفى محمد المشاركةَ في دعم حملة المثلية الجنسية بالدوري الفرنسي فحسب؛ بل شاركه العديد من اللاعبين الذي امتنوا عن ذلك. كان من أبرزهم النجم المغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي.

الدوري الفرنسي

وخيّم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة نانت وتولوز، الأحد، في منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن فريق نانت يحتل المركز الـ17 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 33 نقطة، فيما تواجد الفريق المنافس تولوز في المركز الـ13 برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.