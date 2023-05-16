الثلاثاء, مايو 16, 2023
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رياضة

 نانت الفرنسي يُوقع عقوبة بحق مصطفى محمد بعد رفضه دعم المثلية

نانت سيتربع بالعقوبة التي أصدرها بحق المصري محمد لصالح المؤسسات التي تدعم المثليين

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة مصطفى محمد watanserb.com
عقوبة مصطفى محمد
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وطن- أوقع نادي نانت الفرنسي عقوبة مالية بحق النجم المصري الدولي مصطفى محمد (25 عاماً)، بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز، الأحد، بسبب دعم الدوري الفرنسي المثلية الجنسية.

وقال نادي نانت في بيانٍ رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي، كما سيتم التبرع بهذه العقوبة إلى مؤسسات تدعم المثلية”.

عقوبة مصطفى محمد لرفضه دعم المثلية

وأدان نادي نانت، التهديدات التي تلقاها اللاعب المصري مصطفى محمد وعائلته قبل المباراة وبعدها، على خلفية عدم مشاركته في المباراة أمام تولوز بالدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وفي ذات السياق، علق نجم فريق نانت مصطفى محمد على قرار عدم مشاركته في المباراة أمام تولوز: “لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن عليّ أن أوضح موقفي، احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين والذات واحترام ما سيتم مشاركته وما سيبقى مختلفاً”.

تعليق مصطفى محمد

وأضاف المصري محمد: “احترم كل الاختلافات، وأحترم كل المعتقدات والقناعات. ولذلك يجب احترام أيضاً معتقداتي الشخصية. نظراً لجذوري وثقافتي ومعتقداتي، ولم يكن لي المشاركة في هذه الحملة”.

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وختم حديثه: “آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في المجادلة في هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام”.

تعليق مصطفى محمد
تعليق مصطفى محمد

ولم يقتصر رفض النجم المصري مصطفى محمد المشاركةَ في دعم حملة المثلية الجنسية بالدوري الفرنسي فحسب؛ بل شاركه العديد من اللاعبين الذي امتنوا عن ذلك. كان من أبرزهم النجم المغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي.

عقوبة مصطفى محمد
عقوبة مصطفى محمد

الدوري الفرنسي 

وخيّم التعادل السلبي بدون أي من الأهداف على مباراة نانت وتولوز، الأحد، في منافسات الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن فريق نانت يحتل المركز الـ17 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 33 نقطة، فيما تواجد الفريق المنافس تولوز في المركز الـ13 برصيد 43 نقطة للموسم الجاري.

مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
المصدروطن + نادي نانت تويتر+ مصطفى محمد تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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