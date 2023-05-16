للأذكياء فقط.. سلطان النيادي يطرح سؤالا صعبا من الفضاء (فيديو)

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وطن- طرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النّيادي، على متابعيه في المنطقة العربية سؤالا قال إنه لـ”الأذكياء ومحبي الفيزياء” فقط على حد تعبيره.

سلطان النيادي يتفاعل مع متابعيه بـ “سؤال للأذكياء ومحبي الفيزياء”

وكما تعوده متابعوه منذ صعوده إلى محطة الفضاء الدولية في الثالث من آذار/مارس الماضي، شارك سلطان النيادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر قال خلاله: “كلنا نشوف الناس اللي بيتزلجوا على الجليد.. يضمون إيديهم حتى يدورون بسرعة، أو الناس اللي تقفز للغطس مثلا يضمون إيديهم ورجولهم كذلك ليدورون بسرعة”.

سؤال للأذكياء ومحبّي الفيزياء، بانتظار إجاباتكم.. 🔎🤓 pic.twitter.com/Tmmh10303a — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 16, 2023

ليقوم في تلك اللحظة بتوجيه سؤاله إلى المشاهدين قائلا: “ليش هذا الشيء؟”.

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي سؤاله بطريقة عملية، حيث طبّق حركات دوران لعدة مرات تارة وهو يضم ذراعيه ورجليه، وتارة أخرى وهو يمد جسده دون أي انحناء، حتى ظهر الفرق جلياً بين الوضعين.

وقال “النيادي” خلال تأديته للحركتين مُتوجها بالحديث لمتابعيه: “أبدأ بالدوران.. ربما تشوفون الحركة سريعة، لكن لو مديت جسمي تكون الحركة أبطأ”.

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“الأذكياء” يتفاعلون مع النيادي

وبالفعل، فقد تفاعل كثيرون مع التساؤل الذكي الذي طرحه رائد الفضاء الإماراتي. وفي التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاركه حاول البعض تقديم تفسيرات عملية للحركات التي قام بها سلطان النيادي.

فكتب المهندس “خالد المنصوري” في تعليقه أن الحركة التي قام بها سلطان النيادي “تسمى السرعة الزاويه = السرعة على نصف القطر”.

وأوضح أنه “كل ما زاد طول القطر قلت السرعة وكل ما قل القطر زادت سرعة الدوران ..ولكن على سطح الأرض ضم اليدين والأرجل يكون لتقليل مقاومة الهواء للجسم لزيادة سرعة السقوط او الغوص او او .. ودمتم سالمين”.

تسمى السرعة الزاويه = السرعة على نصف القطر كل ما زاد طول القطر قلت السرعه وكل ما قل القطر زادت سرعة الدوران .. ولكن على سطح الارض ضم اليدين والارجل يكون لتقليل مقاومة الهواء للجسم لزيادة سرعة السقوط او الغوص او او .. ودمتم سالمين — خالد المنصوري' (@lbeeh_k) May 16, 2023

لترد عليه مغردة باسم “زهرة البسلم” قائلة: “السرعه الزاوية ثابته لا تتغير بتغير نصف القطر.لأن اذا زاد نصف القطر تظل إلازاحة الزاوية ثابته مع مرور الزمن والسرعة الزاوية”.

وأضافت ” إنما السبب هو كلما قل نصف القطر زادت السرعة الخطية والعكس صحيح. وبالتالي هنا كمية التحرك الزاوي أو الزخم الزاوي يظل ثابت من خلال هذا القانون :P=m*v*r”.

السرعه الزاوية ثابته لا تتغير بتغير نصف القطر.لأن اذا زاد نصف القطر تظل إلازاحة الزاوية ثابته مع مرور الزمن والسرعة الزاوية.

وإنما السبب هو كلما قل نصف القطر زادت السرعة الخطية والعكس صحيح.

وبالتالي هنا كمية التحرك الزاوي أو الزخم الزاوي يظل ثابت من خلال هذا القانون :

P=m*v*r — زهرة البلسم🌸 (@FlowerBalasm23) May 16, 2023

وبين رأيٍ أولٍ وثانٍ، قال ثالتٌ في سياق التفاعل مع سلطان النيادي: “بسبب حفظ كمية الزخم الزاوي conservation of angular momentum أحد أهم المبادئ في الفيزياء، نجده في ميكانيكا الكم، الميكانيكا الكلاسيكية وحتى ديناميكا المجرات”.

وتابع تفسيره بقوله إنه “كلما قل قطر دوران (المسافة بين نقطة M ومحور الدوران) كلما زادت سرعته الزاوية angular velocity”.

بسبب حفظ كمية الزخم الزاوي conservation of angular momentum أحد أهم المبادئ في الفيزياء، نجده في ميكانيكا الكم، الميكانيكا الكلاسيكية وحتى ديناميكا المجرات.

كلما قل قطر دوران (المسافة بين نقطة M ومحور الدوران) كلما زادت سرعته الزاوية angular velocity — الفيزياء | الفلك | Physics (@Anass788) May 16, 2023

وأدلى رابع بدوله في محاولة لدخول عالم “الأذكياء” بتعليق قال فيه إن حركات “النيادي” كانت “بسبب ( الزخم الزاوي )يساعدنا في تفسير ظواهر مشاهدة.”

وأوضح:”على سبيل المثال: زيادة سرعة دوران لاعب تزحلق عندما قرب ذراعيه إلى جسمه .. ومعدلات السرعة العالية نفس الشي اللي صار وياك الحينه،نتيجة لذلك لا يحفظ الزخم الزاوي في المكان المنحني، إلا إذا كان ذو ثبات دوراني مقارب”.

بسبب ( الزخم الزاوي )يساعدنا في تفسير ظواهر مشاهدة، على سبيل المثال: زيادة سرعة دوران لاعب تزحلق عندما قرب ذراعيه إلى جسمه .. ومعدلات السرعة العالية نفس الشي اللي صار وياك الحينه،نتيجة لذلك لا يحفظ الزخم الزاوي في المكان المنحني، إلا إذا كان ذو ثبات دوراني مقارب .. والله أعلم😅 — 𝑭. 👩🏻‍💻🔕 (@uae_1995_AF) May 16, 2023

إلى ذلك يشار أنه وخلال مهمته في محطة الفضاء الدولية – التي تستغرق 6 أشهر- سيقوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بإجراء مجموعة من التجارب والأبحاث العلمية التي تخدم المنفعة البشرية والإنسانية.

كما سيشارك في تركيب ألواح شمسية جديدة لزيادة قدرة المحطة على توليد الطاقة.