الثلاثاء, مايو 16, 2023
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للأذكياء فقط.. سلطان النيادي يطرح سؤالا صعبا من الفضاء (فيديو)

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي انطلق في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية - تستغرق 6 أشهر يخوض خلالها تجارب علمية ومهنية عديدة

كتب فهمي الورغمي
سلطان النيادي watanserb.com
سلطان النيادي
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وطن- طرح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النّيادي، على متابعيه في المنطقة العربية سؤالا قال إنه لـ”الأذكياء ومحبي الفيزياء” فقط على حد تعبيره.

سلطان النيادي يتفاعل مع متابعيه بـ “سؤال للأذكياء ومحبي الفيزياء”

وكما تعوده متابعوه منذ صعوده إلى محطة الفضاء الدولية في الثالث من آذار/مارس الماضي، شارك سلطان النيادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر قال خلاله: “كلنا نشوف الناس اللي بيتزلجوا على الجليد.. يضمون إيديهم حتى يدورون بسرعة، أو الناس اللي تقفز للغطس مثلا يضمون إيديهم ورجولهم كذلك ليدورون بسرعة”.

ليقوم في تلك اللحظة بتوجيه سؤاله إلى المشاهدين قائلا: “ليش هذا الشيء؟”.

وأوضح رائد الفضاء الإماراتي سؤاله بطريقة عملية، حيث طبّق حركات دوران لعدة مرات تارة وهو يضم ذراعيه ورجليه، وتارة أخرى وهو يمد جسده دون أي انحناء، حتى ظهر الفرق جلياً بين الوضعين.

وقال “النيادي” خلال تأديته للحركتين مُتوجها بالحديث لمتابعيه: “أبدأ بالدوران.. ربما تشوفون الحركة سريعة، لكن لو مديت جسمي تكون الحركة أبطأ”.

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رائد الفضاء الإماراتي سلطان النّيادي
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النّيادي

“الأذكياء” يتفاعلون مع النيادي

وبالفعل، فقد تفاعل كثيرون مع التساؤل الذكي الذي طرحه رائد الفضاء الإماراتي. وفي التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاركه حاول البعض تقديم تفسيرات عملية للحركات التي قام بها سلطان النيادي.

فكتب المهندس “خالد المنصوري” في تعليقه أن الحركة التي قام بها سلطان النيادي “تسمى السرعة الزاويه = السرعة على نصف القطر”.

وأوضح أنه “كل ما زاد طول القطر قلت السرعة وكل ما قل القطر زادت سرعة الدوران ..ولكن على سطح الأرض ضم اليدين والأرجل يكون لتقليل مقاومة الهواء للجسم لزيادة سرعة السقوط او الغوص او او .. ودمتم سالمين”.

لترد عليه مغردة باسم “زهرة البسلم” قائلة: “السرعه الزاوية ثابته لا تتغير بتغير نصف القطر.لأن اذا زاد نصف القطر تظل إلازاحة الزاوية ثابته مع مرور الزمن والسرعة الزاوية”.

وأضافت ” إنما السبب هو كلما قل نصف القطر زادت السرعة الخطية والعكس صحيح. وبالتالي هنا كمية التحرك الزاوي أو الزخم الزاوي يظل ثابت من خلال هذا القانون :P=m*v*r”.

وبين رأيٍ أولٍ وثانٍ، قال ثالتٌ في سياق التفاعل مع سلطان النيادي: “بسبب حفظ كمية الزخم الزاوي conservation of angular momentum أحد أهم المبادئ في الفيزياء، نجده في ميكانيكا الكم، الميكانيكا الكلاسيكية وحتى ديناميكا المجرات”.

وتابع تفسيره بقوله إنه “كلما قل قطر دوران (المسافة بين نقطة M ومحور الدوران) كلما زادت سرعته الزاوية angular velocity”.

وأدلى رابع بدوله في محاولة لدخول عالم “الأذكياء” بتعليق قال فيه إن حركات “النيادي” كانت “بسبب ( الزخم الزاوي )يساعدنا في تفسير ظواهر مشاهدة.”

وأوضح:”على سبيل المثال: زيادة سرعة دوران لاعب تزحلق عندما قرب ذراعيه إلى جسمه .. ومعدلات السرعة العالية نفس الشي اللي صار وياك الحينه،نتيجة لذلك لا يحفظ الزخم الزاوي في المكان المنحني، إلا إذا كان ذو ثبات دوراني مقارب”.

إلى ذلك يشار أنه وخلال مهمته في محطة الفضاء الدولية – التي تستغرق 6 أشهر- سيقوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بإجراء مجموعة من التجارب والأبحاث العلمية التي تخدم المنفعة البشرية والإنسانية.

كما سيشارك في تركيب ألواح شمسية جديدة لزيادة قدرة المحطة على توليد الطاقة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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