كيف تحسّن جودة نومك أثناء السفر؟

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وطن- مع قدوم فصل الصيف وبداية موسم الإجازات، يرغب العديد من الأشخاص في السفر وزيارة بلدان جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

يمكن أن يؤدي السفر في كثير من الأحيان إلى تعطيل أنماط النوم المنتظمة ويجعل بالتالي الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل أمرًا صعبًا.

في هذا التقرير، الذي نشره موقع “piccavey“، سنقدم لك بعض النصائح لمساعدتك على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ وأنت تشعر بالانتعاش عند السفر.

خطط مسبقاً

قد يكون الحصول على قسط كافِِ من النوم أثناء السفر أمرًا صعبًا. ولكن يمكنك تحسين نومك المريح من خلال التخطيط والاستعداد.

قبل السفر، قم باختيار الفندق المناسب ويمكنك القيام بذلك عن طريق قراءة مراجعة التقييمات الخاصة بالفندق على المواقع المختلفة، وهو أمر من شأنه أن يخلق في الواقع أجواء مواتية للنوم المريح.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الموقع المناسب بالقرب من المطار أو خيارات النقل العام أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الطاقة والوقت أثناء السفر.

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ضع روتيناً لوقت النوم

لا يعد التكيف مع المناطق الزمنية الجديدة أثناء السفر أمرًا سهلاً دائمًا، وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل نمط نومك.

ضع نظامًا للنوم من خلال الحفاظ على وقت نوم واستيقاظ ثابت. حاول الحصول على مزيد من التعرض للضوء الطبيعي أثناء النهار وتجنب الشاشات الساطعة قبل النوم، حيث يمكن أن تؤثر كثيراََ على نومك.

إذا كنت تعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، عليك المحافظة على رطوبتك وتجنب استهلاك المشروبات الكحولية والكافيين قبل النوم للحصول على نوم هادىء ومريح.



راجع خيارات النقل المتواجدة

يعتبر السفر بالقطار وسيلة رائعة لتجنب الانزعاج والتوتر.

ونظرًا لأن مقاعد الحافلات أو القطارات مريحة أكثر من مقاعد الطائرات التقليدية، فليس من المستغرب أن يفضل الكثير من الناس السفر بالقطار.

ابقى نشطًا

تساعد التمارين البدنية على مدار اليوم على تنظيم الساعة اليومية للجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس بسرعة في الليل.

وفقًا لأبحاث المملكة المتحدة، يمكن أن تقصر التمارين المنتظمة من الوقت الذي تستغرقه للنوم.

علاوة على ذلك، تساعد التمارين في تقليل أعراض اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وتساعد الجسم على التأقلم مع مناطق زمنية مختلفة.

أثناء السفر، يمكن أن يساعد دمج التمارين الخفيفة في روتينك اليومي، مثل المشي أو القيام بتمارين التمدد، في تعزيز النوم بشكل أفضل وتعزيز الصحة والرفاهية بشكل عام.

يمكن أن يكون السفر تجربة رائعة ومثيرة، لكن النوم لفترات أقل يمكن أن يفسد رحلتك.

إن اتباع النصائح المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على إنشاء بيئة أكثر راحة للحصول على قسط كافٍ من النوم للشعور بالانتعاش والنشاط أثناء السفر.

