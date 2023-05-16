فيديو مخيف لديدان تغزو مياه الشرب في سوريا وفزع كبير

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وطن – تداول نشطاء سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تلوث مياه الشرب وانتشار ديدان بها، وذلك في منطقة الرحيبة بريف دمشق، ما أثار سخطا واسعا بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المتداول، وجود ديدان في مياه الشرب، وسط مخاوف متصاعدة من مخاطر صحية على المواطنين السوريين بسبب هذا التلوث.

وأفاد الأهالي، وفق ما كتبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين المعنيين لكن دون أي استجابة، وأنهم تلقوا ردودا بأن هذه هي المياه المتاحة، في رسالة بأن يتقبلوا الأمر.

وتحدث بعض الأهالي في تلك المنطقة عن رصدهم أمراضا فيروسية في المعدة، نجمت بشكل مباشر عن التلوث الشديد في مياه الشرب.

تُضاف هذه الأزمة لما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تعاني من نقص حاد بالخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء والمياه والوقود، بالإضافة إلى تدهور الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة السورية.

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ويواجه النظام السوري اتهامات مباشرة من قِبل السكان، بالعجز عن تأمين أدنى مستلزمات الحياة الطبيعية للسكان.

فوضى أمنية في مناطق النظام

في شأن آخر، تتواصل الفوضى الأمنية تعميقا في المناطق الخاضعة لبشار الأسد، حيث قتل شاب بطلق ناري في ريف اللاذقية.

وعثر الأهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عاما، قتل بطلق ناري، في قرية البشراح التابعة لناحية عين شقاق بريف اللاذقية، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت لمقتله.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، وقوع 88 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 97 شخص، هم 22 سيدة، و 63 رجلا وشابا، و12 طفلا.

وشملت هذه الجرائم، وقوع 15 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها سيدة وطفلين و13 رجلا، و14 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 7 رجال و8 سيدات و3 أطفال، و15 جريمة في السويداء راح ضحيتها طفلين و10 رجال و3 سيدات، و7 جرائم في حمص راح ضحيتها سيدة و5 رجال وطفل، و3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال، و12 جريمة في درعا راح ضحيتها سيدتان و12 رجلا، و9 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و5 رجال، و4 جرائم في حلب راح ضحيتها 3 أطفال وسيدتان، و6 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها 7 رجال، وجريمة في الحسكة، راحت ضحيتها سيدة، وجريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب، وجريمة في طرطوس راحت ضحيتها امرأة.