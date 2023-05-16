الثلاثاء, مايو 16, 2023
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فيديو مخيف لديدان تغزو مياه الشرب في سوريا وفزع كبير

الأهالي حملوا النظام السوري مسؤولية تردي كل الخدمات بما في ذلك القطاعات الخدمية

كتب خالد الأحمد
تلوث مياه الشرب ريف دمشق watanserb.com
المواطنون في ريف دمشق يشتكون من وجود ديدان في مياه الشرب
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وطن – تداول نشطاء سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر تلوث مياه الشرب وانتشار ديدان بها، وذلك في منطقة الرحيبة بريف دمشق، ما أثار سخطا واسعا بين الأهالي.

وأظهر الفيديو المتداول، وجود ديدان في مياه الشرب، وسط مخاوف متصاعدة من مخاطر صحية على المواطنين السوريين بسبب هذا التلوث.

وأفاد الأهالي، وفق ما كتبوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم حاولوا التواصل مع المسؤولين المعنيين لكن دون أي استجابة، وأنهم تلقوا ردودا بأن هذه هي المياه المتاحة، في رسالة بأن يتقبلوا الأمر.

وتحدث بعض الأهالي في تلك المنطقة عن رصدهم أمراضا فيروسية في المعدة، نجمت بشكل مباشر عن التلوث الشديد في مياه الشرب.

تُضاف هذه الأزمة لما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، والتي تعاني من نقص حاد بالخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء والمياه والوقود، بالإضافة إلى تدهور الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة السورية.

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ويواجه النظام السوري اتهامات مباشرة من قِبل السكان، بالعجز عن تأمين أدنى مستلزمات الحياة الطبيعية للسكان.

فوضى أمنية في مناطق النظام

في شأن آخر، تتواصل الفوضى الأمنية تعميقا في المناطق الخاضعة لبشار الأسد، حيث قتل شاب بطلق ناري في ريف اللاذقية.

وعثر الأهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 35 عاما، قتل بطلق ناري، في قرية البشراح التابعة لناحية عين شقاق بريف اللاذقية، دون معرفة الأسباب والدوافع التي أدت لمقتله.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، وقوع 88 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 97 شخص، هم 22 سيدة، و 63 رجلا وشابا، و12 طفلا.

وشملت هذه الجرائم، وقوع 15 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها سيدة وطفلين و13 رجلا، و14 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 7 رجال و8 سيدات و3 أطفال، و15 جريمة في السويداء راح ضحيتها طفلين و10 رجال و3 سيدات، و7 جرائم في حمص راح ضحيتها سيدة و5 رجال وطفل، و3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال، و12 جريمة في درعا راح ضحيتها سيدتان و12 رجلا، و9 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و5 رجال، و4 جرائم في حلب راح ضحيتها 3 أطفال وسيدتان، و6 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها 7 رجال، وجريمة في الحسكة، راحت ضحيتها سيدة، وجريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب، وجريمة في طرطوس راحت ضحيتها امرأة.

المصدرالمرصد السوري لحقوق الإنسان + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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