الثلاثاء, مايو 16, 2023
الرئيسيةحياتناعلى طريقة "خاشقجي".. رجل أعمال يقطع صديقته بالمنشار وخطأ بسيط كشفه (شاهد)
حياتنا

على طريقة “خاشقجي”.. رجل أعمال يقطع صديقته بالمنشار وخطأ بسيط كشفه (شاهد)

تم كشف الجاني بعد لجوءه لتطبيق جوجل لطلب المساعدة في التخلص من الجثة

كتب سالم حنفي
قتل عارضة أزياء أوكرانية في تايلند watanserb.com
رجل أعمال يقطع صديقته بالمنشار في تايلند
- Advertisement -

وطن – تم العثور على عارضة أزياء أوكرانية تم تقطيعها بوحشية بمنشار في شقة فاخرة في تايلاند كانت تقيم فيها مع صديقها البولندي – الذي يُزعم أنه استخدم الترجمة من “جوجل” لطلب المساعدة في التخلص من جسدها.

وكانت ألونا سافتشينكو ، 27 عامًا ، قد سجلت دخولها في شقة فندق كي ساثورن-شاروينراج في بانكوك مع شريكها يان جيرزي لاغودا فيليبو ، 25 عامًا ، في 29 أبريل.

المشتبه به بقتل صديقته الأوكرانية في تايلند يان جيرزي لاغودا فيليبو، 25 عامًا

وكان لدى لاجودا فيليبو شركة إعلانية مسجلة في كوفنت غاردن في ويست إند بلندن ، وكانت سافتشينكو قد قامت في السابق بالتقاط الصور له.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت تفاصيل القصة، فقد بدا الزوجان سعداء عند دخولهما الفندق معًا ، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من الممر الزوجين يبتسمان وهما يسيران باتجاه غرفتهما.

كاميرات المراقبة تظهر الزوجان سعيدان وهما في طريقهما لغرفتهما في الفندق

شكوك انتابت حراس الأمن بعد مغادرته لوحده

ووفقا لما ورد، فقد انتاب حراس الأمن الشكوك في صباح يوم 15 مايو عندما غادر السائح البولندي المبنى بمفرده وعلى عجلة من أمره ، وسحب أمتعته معه وبدا متوتراً للغاية.

كاميرات المراقبة ترصد القاتل يغادر الفندق متوترا

وقام جيرزي لاغودا فيليبو بإيقاف سيارة أجرة، ليقوم سائقها لاحقا بالاتصال بالفندق لإبلاغهم بسلوك “فيليبو” المثير للشك بعد أن استخدم ه تطبيق Google Translate لطلب المساعدة في تقطيع جثة.

- Advertisement -

الكاميرات وثقت خروج لجاني وهو يرتجف

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة خروج لاغودا فيليبو من الفندق وهو يرتجف مغادر عبر المصعد ، وهو يسحب حقيبته خلفه.

وبعد مكالمة السائق الذي يدعى “سوراتشاي” ، ذهب موظفو الفندق لتفقد غرفة الزوجين في الطابق 32 حيث وجدوا جثة صديقته سافتشينكو المقطعة على السرير.

وكان وجه الشابة مغطى بالدماء ويدها اليسرى مقطوعة عند الرسغ.

صورة الجثة التي قتلها صديقها وقطعها

كما تم قطع رأسها جزئيًا بجرح عميق من رقبتها إلى كتفها الأيسر ، واكتشف المسعفون أنها أصيبت أيضًا بطعنة في صدرها.

منشار بجانب الجثة

وظهر وجود منشار طوله قدمان مغطى بالدم بجوار جسدها، حيث يعتقد المحققون أن سافتشينكو ماتت لمدة يوم تقريبًا قبل أن يتم اكتشافها، مما يشير إلى أنها قتلت خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل محاولة لاجودا فيليبو الفرار.

العثور على منشار بجانب الضحية

وقال المقدم في الشرطة بونجبون فونهارن ، من محطة مقاطعة وات فرايا كراي: “ وصلت الضحية إلى الشقة مع صديقها في 29 أبريل ، لكنه غادر بدونها حوالي ظهر يوم 15 مايو”.

وأضاف: “علمنا أنه استأجر سيارة أجرة لنقله إلى مقاطعة سا كايو. من المحتمل أنه كان يحاول عبور الحدود إلى كمبوديا.”

استجواب السائق

من جانبه، قام الضابط بالاتصال بسائق التاكسي “سوراتشاي” لاستجوابه بعد اكتشاف الجريمة.

وقال السائق: ‘التقطت الراكب المشبوه ، الذي أخبرني من خلال Google Translate أنه يريد اللعب في كازينو. عندما لم يتمكن من العثور على مكان مناسب للعب ، طلب مني من خلال التطبيق المساعدة في تقطيع جثة صديقته مقابل 1500 بات (44 دولارًا).

القبض على الجاني

وتم وضع مسؤولي الحدود في حالة تأهب بعد وقت قصير من اكتشاف موظفي الفندق جثة “سافتشينكو” ، ومساء الإثنين ، تم القبض على لاجودا فيليبو عند نقطة تفتيش حدودية على بعد 135 ميلا في مقاطعة ياوكاوي.

واحتُجز في مركز شرطة وات فرايا كراي لاستجوابه بينما أبلغت الشرطة في تايلند السفارة البولندية باعتقاله، في حين لا تزا التحقيقات جارية.

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو مخيف لديدان تغزو مياه الشرب في سوريا وفزع كبير

الهدهد

خلطة الفياجرا.. مصرية تقتل زوجها بطريقة بشعة لا تخطر على بال إبليس نفسه!

الهدهد

بعد المصرية آكلة طفلها.. مغربية تقتل ابنها بطريقة بشعة وجريمة هزت المغرب

الهدهد

تفاصيل مفزعة.. قتل شاب سوري في دير الزور بعد عودته من تركيا

الهدهد

جريمة تهز الكويت.. مسعف يقتل زوجته بالساطور ثم ينتحر بطريقة بشعة

الهدهد

جريمة هزت العراق.. قتل زوجته ثم قام بحرقها والأغرب ما فعله بعد ذلك!

الهدهد

الضحية شخصية عامة.. الأمن الأردني يحل لغز جريمة القتل في الزرقاء

الهدهد

حوثي يعذب أمه بالفأس حتى الموت وقنبلة غضب تنفجر في اليمن (شاهد)

الهدهد

تسنيم الوسلاتي قُتلت دفاعا عن حُرمة جارها.. جريمة هزت تونس وتفاصيل صادمة

الهدهد

سوري فجر نفسه خلال ضبطه.. قتل ابنتيه شنقا وحرقا بعد الاعتداء عليهما (شاهد)

الهدهد

سوري عاد من ألمانيا لزيارة أهله فباغته مسلحون بجريمة مأساوية

الهدهد

“اغتصبها وقتلها”.. العراق يُسدل الستار في قضية “طفلة الـ 7 سنوات” بعد القبض على الجاني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الإمارات قيد الحصار بعد وفاة لبناني في أحد سجونها.. ما مصير الجثة؟ (تقرير)

حسن شاكوش يفضح زوجته ويروي ما حدث في “ليلة الدخلة”!

واقعة مصطفى محمد.. علاء مبارك يكشف أمرا مخيفا عن ظاهرة المثلية الجنسية

شاكيرا تستغل أطفالها لمهاجمة بيكيه مجدداً.. ماذا قالت؟! (شاهد)

فيديو مخيف لديدان تغزو مياه الشرب في سوريا وفزع كبير

وضع كاميرا في حقيبة سفره وسجل كل ما يحدث في المطار..

السيسي وعسكرة مصر.. من يتقدم لوظيفة حكومية عليه اجتياز دورة تدريبية عسكرية!

مشهد الشذوذ الجنسي بين سمية الخشاب وغادة عبدالرازق تم تفسير هدفه أخيراَ! (فيديو)

بطرق مهذبة..كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟

مقارنة مضللة ومعلومات غير دقيقة.. كيف برر كامل الوزير زيادة أسعار البنزين في مصر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC