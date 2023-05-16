على طريقة “خاشقجي”.. رجل أعمال يقطع صديقته بالمنشار وخطأ بسيط كشفه (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تم العثور على عارضة أزياء أوكرانية تم تقطيعها بوحشية بمنشار في شقة فاخرة في تايلاند كانت تقيم فيها مع صديقها البولندي – الذي يُزعم أنه استخدم الترجمة من “جوجل” لطلب المساعدة في التخلص من جسدها.

وكانت ألونا سافتشينكو ، 27 عامًا ، قد سجلت دخولها في شقة فندق كي ساثورن-شاروينراج في بانكوك مع شريكها يان جيرزي لاغودا فيليبو ، 25 عامًا ، في 29 أبريل.

وكان لدى لاجودا فيليبو شركة إعلانية مسجلة في كوفنت غاردن في ويست إند بلندن ، وكانت سافتشينكو قد قامت في السابق بالتقاط الصور له.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت تفاصيل القصة، فقد بدا الزوجان سعداء عند دخولهما الفندق معًا ، وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من الممر الزوجين يبتسمان وهما يسيران باتجاه غرفتهما.

شكوك انتابت حراس الأمن بعد مغادرته لوحده

ووفقا لما ورد، فقد انتاب حراس الأمن الشكوك في صباح يوم 15 مايو عندما غادر السائح البولندي المبنى بمفرده وعلى عجلة من أمره ، وسحب أمتعته معه وبدا متوتراً للغاية.

وقام جيرزي لاغودا فيليبو بإيقاف سيارة أجرة، ليقوم سائقها لاحقا بالاتصال بالفندق لإبلاغهم بسلوك “فيليبو” المثير للشك بعد أن استخدم ه تطبيق Google Translate لطلب المساعدة في تقطيع جثة.

- Advertisement -

الكاميرات وثقت خروج لجاني وهو يرتجف

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة خروج لاغودا فيليبو من الفندق وهو يرتجف مغادر عبر المصعد ، وهو يسحب حقيبته خلفه.

وبعد مكالمة السائق الذي يدعى “سوراتشاي” ، ذهب موظفو الفندق لتفقد غرفة الزوجين في الطابق 32 حيث وجدوا جثة صديقته سافتشينكو المقطعة على السرير.

وكان وجه الشابة مغطى بالدماء ويدها اليسرى مقطوعة عند الرسغ.

كما تم قطع رأسها جزئيًا بجرح عميق من رقبتها إلى كتفها الأيسر ، واكتشف المسعفون أنها أصيبت أيضًا بطعنة في صدرها.

منشار بجانب الجثة

وظهر وجود منشار طوله قدمان مغطى بالدم بجوار جسدها، حيث يعتقد المحققون أن سافتشينكو ماتت لمدة يوم تقريبًا قبل أن يتم اكتشافها، مما يشير إلى أنها قتلت خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل محاولة لاجودا فيليبو الفرار.

وقال المقدم في الشرطة بونجبون فونهارن ، من محطة مقاطعة وات فرايا كراي: “ وصلت الضحية إلى الشقة مع صديقها في 29 أبريل ، لكنه غادر بدونها حوالي ظهر يوم 15 مايو”.

وأضاف: “علمنا أنه استأجر سيارة أجرة لنقله إلى مقاطعة سا كايو. من المحتمل أنه كان يحاول عبور الحدود إلى كمبوديا.”

استجواب السائق

من جانبه، قام الضابط بالاتصال بسائق التاكسي “سوراتشاي” لاستجوابه بعد اكتشاف الجريمة.

وقال السائق: ‘التقطت الراكب المشبوه ، الذي أخبرني من خلال Google Translate أنه يريد اللعب في كازينو. عندما لم يتمكن من العثور على مكان مناسب للعب ، طلب مني من خلال التطبيق المساعدة في تقطيع جثة صديقته مقابل 1500 بات (44 دولارًا).

القبض على الجاني

وتم وضع مسؤولي الحدود في حالة تأهب بعد وقت قصير من اكتشاف موظفي الفندق جثة “سافتشينكو” ، ومساء الإثنين ، تم القبض على لاجودا فيليبو عند نقطة تفتيش حدودية على بعد 135 ميلا في مقاطعة ياوكاوي.

واحتُجز في مركز شرطة وات فرايا كراي لاستجوابه بينما أبلغت الشرطة في تايلند السفارة البولندية باعتقاله، في حين لا تزا التحقيقات جارية.