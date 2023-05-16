شاكيرا تستغل أطفالها لمهاجمة بيكيه مجدداً.. ماذا قالت؟! (شاهد)

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وطن – واصلت الفنانة الكولومبية “شاكيرا” إقحام شريكها نجم نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه في أغانيها، ولكن هذه المرة استخدمت طفليها ، ميلان وشاشا ، لتأليف أغنية مليئة باللوم تجاه شريكها العاطفي السابق.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني، فقد أطلقت “شاكيرا” يوم الجمعة الماضي أغنية ” Acrostic ” ، ولكن مقطع الفيديو الرسمي الخاص بالاغنية ظهر يوم الإثنين وشوهد طفلاها وهما يغنيان أثناء العزف على البيانو.

ولفت الموقع إلى انه منذ الانفصال ، كان هناك ما يصل إلى أربع أغنيات خاطبت فيها شاكيرا بشكل غير مباشر جيرارد بيكيه، إلا أن الفنانة الكولومبية لم تخجل من استخدام أطفالها في نفس مقطع الفيديو للهجوم على والدهما.

وفي كلمات الاغنية، رددت “شاكيرا” قائلة: “علمتني أن الحب ليس خدعة ، وعندما يكون حقيقياً فإنه لا ينتهي”.

ومع ذلك ، هناك عبارة وردت في الاغنية من الممكن أن تسبب الكثير من الضرر لبيكيه :” لقد كسرنا طبقًا واحدًا فقط ، وليس كل الأواني الفخارية”.

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وبحسب الموقع، فإن شاكيرا أرادت أن توضح أن هذه الأغنية مخصصة حصريًا لأهم اثنين في حياتها، وهما طفليها ميلان وشاشا ، على الرغم من إرسال العديد من التلميحات إلى بيكيه.

وقالت المغنية الكولومبية “شاكيرا”: “كتبت ميلان هذا العام أغانٍ جعلتني أبكي وقضت ساشا ساعات في البيانو ، وهي تكتشف صوتها”.

وأضافت “شـاكيرا”: “لقد شارك كلاهما بجانبي في الاستوديو وعند سماع هذه الأغنية المخصصة لهما طلبوا مني المشاركة. لقد شعروا وفسروها لأنفسهم ، بشغف وشعور من يحمل الموسيقى في الداخل “.

وأخيرًا ، أرادت “شـاكيرا” أن تخاطب طفليها، موضحة أنه “من الجيد جدًا أن نرى كيف يفردان أجنحتهما ليبدأا في تحقيق أحلامهما. لا يوجد شيء يجعلني أشعر بالرضا أكثر من كوني والدتهما”.