الثلاثاء, مايو 16, 2023
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تخص جهاز قطر للاستثمار وجهات أخرى.. الأمير تميم يصدر قرارات هامة

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023، بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار

كتب باسل النجار
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني watanserb.com
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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وطن- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء 16 مايو، قرارات أميرية هامة تضمنت إعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.

قرار أميري بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا“، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023، بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.

وقضى القرار -بحسب الوكالة– بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر أمير قطر، القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة.

وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وشملت القرارات الأميرية في قطر اليوم، الثلاثاء، أيضاً إصدار الشيخ تميم بن حمد القانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية.

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وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قانون النيابة العامة

من جانبه، صرّح الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام في قطر للوكالة الرسمية، بأن صدور القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، وإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة والقوانين المعدلة له قد جاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تعزيز منظومة القضاء، وتحقيق العدالة المنشودة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

وأشار “النعيمي” إلى أن أحكامه قد كرّست مبدأي “سيادة القانون” و”استقلال النيابة العامة كهيئة قضائية”، وأنها جاءت متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن توفير المناخ التشريعي اللازم لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح النائب العام أن أحكام القانون الجديد حرصت على توفير السبل التي تكفل لأعضاء النيابة العامة الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم قانوناً على النحو المأمول، وفي هذا الإطار تم استحداث وظيفتي “مساعد نيابة أول”، و”وكيل نيابة مساعد أول”، وتكريساً لاستقلال النيابة العامة نصّ القانون على أن التعيين في وظيفة “مساعدي النيابة العامة” يكون بقرار من النائب العام.

وأضاف “النعيمي” في تصريحاته لـ(قنا)، أن القانون جاء تحقيقاً للمصلحة العامة وترسيخاً لفاعلية دور النيابة العامة في حماية المجتمع، ويوسع في اختصاصات النيابة العامة، فأضاف إليها الاختصاص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الاختصاصات الأخرى، وقنن القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة.

وتماشياً مع السياسة العامة للدولة بشأن التقاعد من الوظيفة العامة، أشار النائب العام القطري إلى أنه قد تمّ تخفيض سن إحالة أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد ليكون ستين سنة بدلاً من سبعين سنة، مع السماح لعضو النيابة بطلب الإحالة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والخمسين، وأجاز القانون للنائب العام مدّ خدمة عضو النيابة بما لا يجاوز خمس سنوات.

واختتم الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، تصريحه بأن القانون خص معهد الدراسات الجنائية بأحكام تفصيلية توضح اختصاصاته، وتعزز دوره المنشود في تدريب أعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم للقيام بدورهم على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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