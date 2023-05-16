بطرق مهذبة..كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟

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وطن- يحب الكثير منا الضيوف والزيارات العائلية. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يصبح الأمر مزعجا للغاية عندما يتجاوز الضيف وقت المغادرة.



وفي هذا السياق، أوردت مجلة “باست لايف” الأمريكية بعض الطرق الفعالة حول كيفية إقناع الضيف بمغادرة المنزل دون جرح مشاعره.

سؤاله عن كيف سيصل لمنزله

لتظهر لضيفك أن وقت الزيارة قد انتهى، يمكنك سؤاله على سبيل المثال عن كيف سيصل لمنزله.

وفقًا لجون ستيفنز، خبير الاستضافة ومدير العمليات في Snowshoe Vacation Rentals تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الطرق فعالية لكي يفهم الضيف أنه حان موعد مغادرته لمنزلك.



التوقف عن تقديم الطعام والشراب

من الطبيعي أن يعتقد الضيوف أن السهرة لا تزال مستمرة ما دمت مستمرا في تقديم الطعام والوجبات الخفيفة والشراب لهم.



وينصح الخبراء بضرورة التوقف عن تقديمها في نهاية كل مناسبة أو تجمع للمساعدة في إقناع الضيوف بنهاية موعد الزيارة.

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البدء بتنظيف وترتيب المكان

بالإضافة إلى التوقف عن تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة، توصي الخبيرة ايرين ديريكس، بتنظيف وترتيب المساحات التي تم فيها اللقاء أو التجمع. يمكنك البدء في القيام بذلك عن طريق ترتيب المكان وغسل الأطباق.



وتوضح ديريكس قائلة:”يشير هذا للضيوف إلى أن الحفلة اقتربت من نهايتها وأننا نستعد للاسترخاء في مكان نظيف ومنظم.”

يجب عليك أيضًا التفكير في إيقاف تشغيل أي موسيقى أو يمكنك على سبيل المثال وضع موسيقى أخرى هادئة لكي تصبح الأجواء أكثر هدوءًا.

التقاط صورة جماعية

مع انتهاء الحفلة أو التجمع، اجمع كل الضيوف لالتقاط صورة جماعية. هذا من شأنه أن يخلق تلميحا سيفهم الضيوف من خلاله أن الزيارة قد انتهت.

بعد التقاط الصورة، يمكنك أن تشكر الجميع على حضورهم وأن تعبر عن مدى استمتاعك وسعادتك بالسهرة.



التثاؤب أمام الضيوف

يقول كيرت ووكر، خبير آداب السلوك والرئيس التنفيذي في شركة Cream City Home Buyers، إن التثاؤب المتكرر أمام الضيوف دلالة واضحة على أنه قد حان وقت لمغادرة المنزل.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على ساعتك لكي يفهم الضيف أنه حان موعد مغادرته.

ويوضح ووكر قائلاً: “تعطي هذه الإشارات الدقيقة انطباعًا بأن الوقت قد تأخر ويمكن أن تكون طريقة فعالة للتعامل مع الضيف الثقيل.”