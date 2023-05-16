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حياتنا

بطرق مهذبة..كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟

إن التثاؤب المتكرر أمام الضيوف دلالة واضحة على أنه قد حان وقت لمغادرة المنزل

كتب ايمان الباجي
بطرق مهذبة..كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟ watanserb.com
كيف تتعامل مع الضيف الذي لا يريد مغادرة منزلك؟
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وطن- يحب الكثير منا الضيوف والزيارات العائلية. ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يصبح الأمر مزعجا للغاية عندما يتجاوز الضيف وقت المغادرة.

وفي هذا السياق، أوردت مجلة “باست لايف” الأمريكية بعض الطرق الفعالة حول كيفية إقناع الضيف بمغادرة المنزل دون جرح مشاعره.

سؤاله عن كيف سيصل لمنزله

لتظهر لضيفك أن وقت الزيارة قد انتهى، يمكنك سؤاله على سبيل المثال عن كيف سيصل لمنزله.

وفقًا لجون ستيفنز، خبير الاستضافة ومدير العمليات في Snowshoe Vacation Rentals تعد هذه الطريقة واحدة من أكثر الطرق فعالية لكي يفهم الضيف أنه حان موعد مغادرته لمنزلك.

التوقف عن تقديم الطعام والشراب

من الطبيعي أن يعتقد الضيوف أن السهرة لا تزال مستمرة ما دمت مستمرا في تقديم الطعام والوجبات الخفيفة والشراب لهم.

التوقف عن تقديم المشروبات للضيوف نهاية السهرة دلالة مفهومة أنه حان وقت مغادرة المنزل

وينصح الخبراء بضرورة التوقف عن تقديمها في نهاية كل مناسبة أو تجمع للمساعدة في إقناع الضيوف بنهاية موعد الزيارة.

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البدء بتنظيف وترتيب المكان

بالإضافة إلى التوقف عن تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة، توصي الخبيرة ايرين ديريكس، بتنظيف وترتيب المساحات التي تم فيها اللقاء أو التجمع. يمكنك البدء في القيام بذلك عن طريق ترتيب المكان وغسل الأطباق.

وتوضح ديريكس قائلة:”يشير هذا للضيوف إلى أن الحفلة اقتربت من نهايتها وأننا نستعد للاسترخاء في مكان نظيف ومنظم.”

يجب عليك أيضًا التفكير في إيقاف تشغيل أي موسيقى أو يمكنك على سبيل المثال وضع موسيقى أخرى هادئة لكي تصبح الأجواء أكثر هدوءًا.

التقاط صورة جماعية

مع انتهاء الحفلة أو التجمع، اجمع كل الضيوف لالتقاط صورة جماعية. هذا من شأنه أن يخلق تلميحا سيفهم الضيوف من خلاله أن الزيارة قد انتهت.

بعد التقاط الصورة، يمكنك أن تشكر الجميع على حضورهم وأن تعبر عن مدى استمتاعك وسعادتك بالسهرة.

التثاؤب أمام الضيوف

يقول كيرت ووكر، خبير آداب السلوك والرئيس التنفيذي في شركة Cream City Home Buyers، إن التثاؤب المتكرر أمام الضيوف دلالة واضحة على أنه قد حان وقت لمغادرة المنزل.

التثاؤب أمام الضيوف طريقة رائعة لإخبارهم بنهاية موعد الزيارة

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على ساعتك لكي يفهم الضيف أنه حان موعد مغادرته.

ويوضح ووكر قائلاً: “تعطي هذه الإشارات الدقيقة انطباعًا بأن الوقت قد تأخر ويمكن أن تكون طريقة فعالة للتعامل مع الضيف الثقيل.”

المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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